Yamaha’dan 2019 yılında yeni model ve projeler

Yamaha Motor Türkiye 21-24 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Motobike İstanbul Fuarı'nda tüm yeniliklerini motosiklet severlerle buluşturacak. Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever “2019'da da yeni hizmet yatırımlarımız ve sektörün gelişmesine destek olacak önemli projelerimiz hayata geçecek. Yeni modellerin yanı sıra, bayi standartları ve müşterilerimize sunduğumuz satış sonrası hizmetlere yönelik dönüşümümüzü tamamlayacağız. 2019 yılında yeni ve daha tüketici odaklı, global ve yerel projeler ile sektörde fark yaratmaya devam edeceğiz. 2019 yılı bizim için müşteri odaklı hizmet ve interaktif iletişimin öne çıkacağı, yeni kullanıcılar ile sektörü büyütecek projelerin hayata geçeceği bir yıl olacak. Bayilerde ikinci el satış hizmetlerimizle hem bayi hareketini artıracağız hem de sektörde yeni bir ivme yaratarak, Yamaha onaylı, güvenli ve garantili motosikletlere erişimi kolaylaştırarak kurumsal bir çatı oluşturacağız. Ayrıca Yamaha Kasko hizmetimizle, Yamaha müşterilerine daha esnek koşullarda, daha avantajlı kasko opsiyonu sunacağız' şeklinde konuştu.

Ekonomik daralmanın yaşandığı 2018 yılında 10 bin adetlik satışla hedeflediğimiz satış rakamlarına ulaştık diyen Yamaha Motor Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Ersin Şeker “Yamaha MotorTürkiye olarak Yamaha'nın toplam Avrupa satışlarında 6. sırada yer alıyoruz. Türkiye genç nüfus yoğunluğu ile potansiyeli yüksek bir pazar. Bu açıdan kampanyalarımız, ürün ve hizmetlerimizle 2019 yılında hedefimiz büyüyerek payımızı arttırmak. Bu yıl ayrıca ATV ve Golf araçları ile pazar dinamiklerini ve trendlerini yakından takip ederek ürün çeşitliliğimizi ve adetlerimizi arttırmayı planlıyoruz.” dedi.

Marka, hizmetlerini çeşitlendiriyor…

Garantiden, kaskoya, krediden, ikinci el satışa birçok hizmeti marka çatısı altında toplayan ve kurumsal bir yapı oluşturarak ‘müşteri odaklı hizmet' felsefesini sürekli geliştiren Yamaha, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projeler geliştiriyor. Marka, yetkili bayileri ve internet sitesi üzerinden Yamaha onaylı ve garantili ikinci el satışı yapacak. Kullanıcının ikinci el motosiklete Yamaha güvencesiyle sahip olmasına olanak veren bu hizmet kapsamında, ikinci el motosiklet kredisi, uzatılmış garanti gibi ek hizmetler de sunulacak.

2019'UN MERAKLA BEKLENEN MOTOSİKLET MODELLERİ

XMAX, IRON MAX versiyonu ile şimdi daha da çekici…

MAX Ailesi Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de satış rekorları kırıyor. Rezervasyon sistemi ile satışa sunulan yeni XMAX 250, 2019 yılının ilk iki ayında kullanıcılarından tam not alarak satış rekoru kırdı. Aynı ilgiyi görmesi beklenen XMAX serisinin IRON MAX versiyonu da Mart ayı itibariyle Yamaha bayilerinde yerini alacak. Günlük kullanıma heyecan verici performans ve konfor ile eşlik edecek olan IRON MAX, daha şık görünümü ve etkileyici performansıyla fark yaratacak.

2019 model YZF-R25 ve YZF-R125 geliyor

Yamaha'nın pistte ve pist dışında en yüksek performansı sunması için tasarladığı YZF-R25 ve YZF-R125 2019'da yenilenerek geliyor. R serisi DNA’sına sahip, dinamik ve heyecan verici tarzıyla yepyeni YZF-R125, Yamaha tarafından bugüne kadar geliştirilen en ileri düzey 125 cc Super Sport motosiklet. Yepyeni yüksek teknoloji ürünü motoru, düşük devirlerden yüksek devirlere geçişlerde daha güçlü hızlanma ve daha fazla güç sunuyor. Şehirler arası trafikte, keskin virajlı yollarda veya pist günlerine katılırken yüksek güç sağlayan 249 cc iki silindirli motordan güç alan yeni 2019 model YZF-R25, yenilenen özellikleriyle beklentilerin ötesine geçiyor. Yenilenen aerodinamik tasarımı, alçak gidon konumu ile daha sportif sürüş imkanı sunarken, yeni göstergesi, upside-down (USD) amortisörleri ile sürüş konforunu bir üst seviyeye taşıyor.

Sport Touring segmenti farklı yol deneyimleri ile çeşitleniyor

Tasarımı, performansı ve sahip olduğu 3 tekerleği ile dünyada ve Türkiye'de bomba etkisi yaratan Niken, sürüşte yeni bir sayfa açıyor. 2019'da gelecek Niken GT ile bu deneyim daha üst seviyelere çıkacak. Bu yıl Sport Touring segmentine eklenen Tracer 700 GT yüksek ön cam, ergonomik sele ve renk uyumlu 20 litrelik yan çantalar sayesinde daha konforlu uzun yolculuklar için geliştirildi. Üstün performansıyla uzun seyahatler yapanların tercihi olan Tracer 900 ise yenilenen renkleriyle tüketicinin beğenisine sunulacak.

Sport Heritage ailesine retro heyecan XSR 700 Xtribute

Yeni Yamaha XSR 700 XTribute, Sport Heritage ailesine bu yıl katılacak. Zamana meydan okuyan retro görünümüyle modern teknolojiyi birleştiren ve Yamaha XT500 modelinden

ilham alan XSR700 XTribute, yeni nesil sürücüleri geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Çıplak gövdeye ve doğal sürüş pozisyonuna sahip XSR900 ve XSR700'ün bu yıl renkleri

yenilendi. Yamaha’nın özgün ve zamana meydan okuyan stile sahip XSR Sport Heritage 2019 modelleri, 1970’lerdeki GP birincisi motorlarıyla ün kazanmış kırmızı- beyaz

renkli gövdeden ilham alan cesur ve sade Garage Metal renk düzeniyle tasarlandı.