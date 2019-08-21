Yarım milyon liralık KIA!

Güney Koreli marka tarafından 2017 yılında yollara çıkan otomobil 4 kapılı coupe tasarımıyla oldukça dikkat çekiyor.

Otomobili önden gördüğünüzde markanın tasarım dili imzası niteliğinde olan ve bir ağız biçiminde tasarlanmış motor ızgarası size merhaba diyor.

Farların hemen altında dik biçimde konumlandırılan hava girişleri motor ve fren disklerinin daha çabuk soğumasını sağlıyor. Bence aerodinamik açından da otomobile desteği var…

Stinger’in yanına geçtiğinizde ise temiz tasarım çizgisi hemen dikkatinizi çekiyor. Otomobilin stoplarına kadar uzanan C sütunu Stinger’in coupe duruşunu destekliyor.

Ön çamurlukta bulunan solungaçlar ise ön fren disklerinin sıcaklığının tahliyesine yardımcı oluyor.

Yan profilden bir dikkat çeken detay ise otomobilin alaşım jantları. Gri ve granit tonlarda olan jantlar 19 inç boyutunda ve çok şık tasarıma sahip. Resmen İtalyan markaların jant tasarımlarını andırıyor.

Stinger’in arkasına geçtiğinizde ise bagaj kapağının hemen üst kısmına sabitlenmiş olan stoplar dikkat çekiyor.

Ayrıca eliptik biçimde tasarlanan dört adet olan egzoz çıkışları da oldukça iddialı. Ancak bu egzoz çıkışlarına rağmen otomobilin oldukça sessiz olması beni üzdü.

Stinger’in stoplarının bir detayı daha var ve göze oldukça çok çarpıyor. Bu detayı görmeniz için otomobili yan kısımdan incelemelisiniz. Stinger’in stoplarının bir kısmı otomobilin arka çamurluğuna 20-25 cm civarında uzanıyor. Bu da otomobilin tasarım dilinin bir unsuru.

Fastback olarak adlandırılan Stinger’ın boyutları ise şu şekilde: 4430 mm uzunluk, 1870 mm genişlik ve 1400 yükseklik. Bir dört kapılı otomobile göre oldukça alçak. Bu durumu da özellikle araca inerken ve binerken fark şiddetle fark ediyorsunuz.

Otomobilin dingil mesafesi ise 2905 mm uzunluğunda. Bagaj hacmi 406 litre olan Stinger’in ağırlığı ise 1655 ile 1770 kg aralığında.

Stinger’in kapısını açtığınızda ise karşınıza yere yakın biçimde tasarlanmış bir kokpit çıkıyor.

Otomobilde kullanılan üç kollu GT-Line direksiyonu deri kaplı ve fonksiyonel. Ayrıca direksiyonun hemen arkasında bulunan vites değiştirme kulakçıkları da aracın farkını gösteriyor.

Ön konsolun ortasına bir çıkıntı biçiminde bulunan dokunmatik multimedya ekranı ise 8 inç boyutunda. Android Auto ve Apple CarPlay destekliyor.

Ekranın hemen altında üç adet kalorifer menfezi bulunuyor. Bu menfezlerin altında ise gri renkli, radyo ve multimedya sistemine erişmenizi sağlayacak tuşlar var. Ben Stinger gibi bir modelde bu tuşların yerine daha sofistike bir ünite olmasını beklerdim. Premium havanın sert rüzgarlarının estiği kabin daha fazlasını hak ediyor…

Stinger’ın arka koltukları ise pek konforlu sayılmaz. Arka bölüme doğru alçalan tavan çizgisi, bu çizgiyle birlikte alçalan arka koltuk oturma pozisyonu bu bölümü sıkıcı ve bunaltıcı hale getiriyor.

otomobilin tavanı ve direkleri siyah alkantara kaplı. Ön konsolun bir kısmı deriyle kaplanmış. Plastik trimler özellikle de vites kolunun olduğu bölüm karbon fiber desenine sahip, ayrıca otomobilin ses sistemi de Harman Kardon. Stinger tüm bu donanımları fazlasıyla taşıyor ve markadan kendini kolayca ayırıyor diyebilirim.

Gelelim Stinger’in uzun kaputunun altına olan bitene. Aslında birden fazla motor seçeneği olan otomobil bizim ülkemizde sadece 2 litrelik 4 silindirli ve turbo beslemeli benzinli motorla satın alınabiliyor.

Stinger’ın sahip olduğu motor 245 beygir güç ve 353 Nm tork üretiyor. Otomobil gücünü arka tekerlere 8 ileri tam otomatik şanzımanla iletiyor.

Sürüş modlarına göre karakterize edilen otomobili kullanmak oldukça zevkli ancak bu otomobili Amerika’da satılan teknik özellikli versiyonlarla kullanmak daha çekici olacaktır.

2 litrelik motor özellikle viraj çıkışlarında agresif ve hızlı çıkışlar için ciddi cevaplar vermekten kaçınıyor. Duruşuna göre gidişinin orta seviyede olduğunu söyleyebilirim. Stinger 0’dan 100 km/s hıza 6.3 saniyede ulaşıyor ve bu özelliklerdeki otomobilin fabrika yakıt tüketim verisi karma olarak 8.5 lt / 100 km. Yoğun şehir içi trafiğinde kullandığım Stinger ile ben ortalama 11.5 – 12.0 lt / 100 km seviyelerinde yakıt tükettim diyebilirim.

Stinger’in direksiyon koltuğuna oturduğunuz andan itibaren size dört kapılı bir coupe’den daha fazlasını vaad ettiğini hemen fark ediyorsunuz. Otomobili kullanmaya başladığınızda ise trafikteki meraklı bakışlar bir süre sonra size cevapları çok aranan sorulara dönüşüyor.

Kimine göre İtalyan bir markaya benzetilen Stinger, kimine göre de tam bir Alman spor otomobil üreticisinin dört kapılı modeli oluyor. Ben kullandığım süre boyunca insanların meraklı bakışlarıyla karşı karşıya geldim. Özellikle tüketiciye bu otomobilin Kia olduğunu söylediğimde bir süre buna inanamadıklarını gördüm.

Kia Stinger 2 litrelik motoruyla ülkemizde tüketiciyle geçen yıl buluştu. Aracın başlangıç fiyatı ise 399 bin 900 TL. Test aracımızın donanımında olan bir Stinger almak isterseniz de bu aracın fiyatı 510 bin TL oluyor. Tüm bu donanımların haricinde GT-Line S olan Stinger da 560 bin TL olarak belirtilmiş. Bu paraya bu otomobil alınır mı, sorusu ise tartışmaya açık diyebilirim.