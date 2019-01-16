Yarışçı Lexus RC F, Detroit’te ortaya çıktı!

Lexus, Detroit’teki Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’nda yenilenmiş RC F ve onun pist odaklı özel versiyonu RC F Track Edition’ın örtüsünü kaldırdı.

Yeni ve sınırlı üretime sahip olacak pist sürüşüne ve performansa odaklı RC F, elektronik kalkış kontrol özelliğiyle birlikte 100 km/s hıza sadece 4.0 saniyede çıkabiliyor.

Süper GT ve IMSA'da mücadele eden Lexus yarış takımı tarafından geliştirilen RC F Track Edition, performans seviyesini farklı bir noktaya taşıyor. Yarış pistlerinden ilham alan aerodinamik detaylar ve büyük arka kanat, hızlı virajlarda da dengeli bir sürüşün elde edilmesini sağlıyor. Böylece aktif arka spoylere göre ekstra 26 kg daha fazla yere basma gücü elde edebiliyor.

Güçlendirilmiş frenlere ve daha düşük ağırlığa sahip RC F Track Edition, RC F'deki daha da güçlendirilen 472 HP'lik 5.0 litre V8 motoru kullanıyor. 80 kg kadar azaltılmış ağırlığıyla birlikte RC F Track Edition, rakipleri arasında en iyi güç/ağırlık dengesini sunuyor.