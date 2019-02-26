Yarışçı olmak isteyenler buraya…

Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil edecek genç yetenekleri bulup, onları her anlamda destekleme arzusuyla sosyal sorumluluk çalışmalarına imza atan TOSFED, Fiat ve Petlas sponsorluğunda bu yıl üçüncü kez “TOSFED Yıldızını Arıyor” projesini gerçekleştiriyor. Global arenada Türkiye'yi başarıyla temsil eden Ayhancan Güven gibi gençler yetiştirmek ve 28 yaş altı ehliyeti olan genç sürücüleri caddeler yerine pistlerde yarışmaya teşvik eden proje kapsamında, yetenekli sporcular keşfedilirken aynı zamanda otomobil sporlarına da ilgili uyandırılacak. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen proje sayesinde 10 erkek ve 3 kadın sürücü 4 yarıştan oluşan 2019 TOSFED Yıldızını Arıyor serisinde yarışacak.

Egea Yarış otomobilleri ile hiçbir bedel ödemeden yarışma imkanı

Proje kapsamında eğitimler ve final elemeleri sonunda belirlenecek 10 erkek 3 kadın sürücü özel olarak hazırlanmış Fiat Egea yarış otomobilleri ile hiçbir bedel ödemeden yarışma imkanı bulacak. Projeye başvuracak adayların 28 yaşından küçük, ehliyet sahibi, en az ortaokul mezunu olması ve herhangi bir sağlık sorunun olmaması gerekiyor. Ayrıca adayların adli sicil kaydı bulunmaması da aranan kriterler arasında.

Katılım sayısı 1000 kişi ile sınırlı olan projee 28 Mart 2019 tarihine kadar www.tosfedyildiziniariyor.com adresinden başvurulabiliyor.