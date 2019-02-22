İlginç ama gerçek! Siyah otomobil yasağı…

Otomobillerde yer alan güvenlik sistemleri yıllar boyunca kullanıcıların hayatını kurtardı, kurtarmaya da devam ediyor. Bazı mevzuat ve güvenlik standartları bugün satın aldığınız araçların, omzunuza bakarken kör nokta oluşturmasını sağlayacak kadar büyük emniyet kemerleri, hava yastıkları, tavan direkleri, kapı içi çelik barları gibi detaylara sahip olmasını sağladı. Bunlarla birlikte otomotiv sektöründeki aşırı gelişmeden kaynaklı ortaya çıkan enteresan güvenlik sistemleri olduğu gibi kanunlar ve kısıtlamalar da yok değil! Aslında bizim de amacımız sizlere yasaların komik biçimde yasakladığı otomobilleri göstermek diyebiliriz. İşte bazı ülkelerde yasaklanan otomobiller.

Avusturalya : Ford Mustang Line Lock sistemi

Line Lock, ön tekerlekleri kilitleyip, sürücünün burn-out diye tabir edilen arka lastikleri yakma eylemini gerçekleştirdiği özel bir yazılım programıdır. Ford markası da efsane Amerikan kaslı otomobili Mustang’de bu Line Lock özelliğini müşterilerine sunuyor. Ancak Avusturalya’da bu programın olduğu Mustang modelleri satılamıyor!

Avrupa : Chevrolet Camaro ZL1 1LE

Amerika’nın en önemli ve ikon otomobil modellerinden biri olan Camaro’nun ZL1 1LE versiyonu Avrupa’da ne yazık ki satılmıyor. Satılamamasının sebebi ise Camaro’nun ön tamponunun köşelerinde yer alan ve aracın soğuma problemini ortadan kaldıran hava kanalları. Bu kanalların büyük olması Avrupa ülkelerinde yayalar açısından tehlike yaratacağı için bu Camaro’nun AB’de satılması yasaklanmış durumda.Ancak illa bu otomobilden alıp Avrupa’da kullanacaksanız pist için satın alabilir, halka açık yollara çıkmadan sadece pistlerde kullanabilirsiniz.

Hindistan : Sürücüsüz Otomobiller

Teknolojinin hızlı bir biçimde ilerlemesinin en önemli meyvelerinden biri olan sürücüsüz otomobiller… Hindistan dünyanın en büyük nüfuslu ülkelerinden biri olarak biliniyor. Hindistan Ulaştırma Bakanı Nitin Gadkari sürücüsüz otomobillerle alakalı şöyle bir açıklamada bulundu, “Hindistan’da sürücüsüz otomobillerin kullanımına izin vermeyeceğiz. Bu konuda oldukça açığım.” Bunun sebebinin ise sürücüsüz otomobillerin yaygınlaşması sonucunda ülkedeki işsizliğin çok artacağı belirtildi.

Amerika : TVR

TVR markası butik İngiliz otomobil üreticisi olarak özellikle Avrupa’da hayatına devam ediyor. Tuscan, T350, Cerbera ve Sagaris gibi modelleri olan markanın otomobilleri Amerika

yollarında güvenlik eksikliği sebebiyle görülemiyor. Tuscan modeli 1999-2006 yılları arasında üretilmiş, ABS fren sistemi, çekiş kontrol sistemi ve iki hava yastığı bulunan bir model. Ancak Amerika tarafından güvenli olarak kabul edilmiyor…

Türkmenistan/Aşkabat: Siyah renkli otomobiller

Doğru okuyorsunuz Türkmenistan’da hatta başkenti Aşkabat’ta siyah renkli otomobiller yasak! 2015 yılına döndüğümüzde Türkmenistan resmi olarak siyah renkli otomobil ithalatını yasakladı. Var olan siyah renkli otomobil sahipleri ise bir belge imzalayıp araçlarını açık renkli olarak boyatacaklarını belirtiyorlar. Bu durumun olmasının sebebi ise Başkan Gurbanguly Berdymukhammedov’un beyaz renginin şans getirdiğine inanması!

Amerika : Pagani Zonda R

Aslına bakarsanız bu listenin en kabarık olduğu ülke Amerika ama aradan en ilginç olanların üzerine yoğunlaştık. Pagani markası İtalyan bir butik otomobil üreticisi olarak Avrupa’da

hayatına devam ediyor. Huayra ve Zonda diye iki modeli olan markanın Zonda R modeli Amerika’nın yollarında kullanılması yasak! Bu otomobilin sadece gösterilmesi için alınan bir versiyonu ülkede bulunuyor ve yılda tam 2500 mil yani 4100 km yol yapmış durumda. Zonda R’ın ülkede satılmamasının sebebi ise hava yastığının cocuklara güvenli biçimde olmaması.

Güney Kore : Volkswagen

Volkswagen markasının 2016 yılındaki emisyon skandalından sonra Güney Kore markanın 32 modelinin ülkeye girişini ve satışını iptal etmişti. Marka ülkede tekrar satışa başlamanın bir yolunu arıyor.

Kanada : Honda Civic Type R

Honda’nın en efsane modellerinden biri olan Civic Type R, 2015 yılında FK2, 2017 yılında da FK8 modellerini tanıttı. 6 ileri manuel şanzımanlı olan bu otomobil 320 beygir güç üreten en hızlı Civic konumunda. Bu özel otomobilin Kanada’da olmama sebebi ise markanın satılmamasını istememesinden kaynaklı. Honda, Type R FK8’i ürettiği dönemde Kanada’da üretilmeyeceğini belirtmişti.