Yedek parça sektöründe dev hizmet : Parça Filosu!

Otomobil sahibi olanlar bilirler yedek parça seçenekleri yan sanayi ve orijinal olarak ilk etapta zaten farklılaşır. Sonrasında ise aracınızın hangi aksamı değişecekse işin içine farklı kombinasyonlar oluşturacak temel farklılıklar girer. Bunlar otomatik mi düz vites mi, benzinli mi dizel mi, makyajlı mı eski mi… Bu kombinasyon kısıtları uzar gider. Yani kendi başınıza bir yedek parça almak istiyorsanız önce parçacınıza aracınızın şase numarasını vermeniz gerekir. Bunun en temel nedeni aracınıza uygun olan parçayı doğrudan size vermektir.

Bu eylemi sizin için bakım veya tamire bıraktığınız servisiniz genellikle yapıyor. Kendi başınıza yedek parçacıları gezerseniz de bu işlemi siz yapıyorsunuz ve servisin fiyatlarına göre daha ucuza işinizi görebiliyorsunuz. Bir de tüm bunlara ek olarak Parça Filosu diye bir internet sitesi zamanınız ve isteğiniz yoksa internet üzerinden kolayca size bunu yaptırıyor.

Parça Filosu aslında bir e-ticaret sitesi ama bu siteden sadece otomobil yedek parçaları satın alabiliyorsunuz. Piyasada bulunan araçların yüzde 80’inin datasına sahip olan sistem ister marka üzerinden isterseniz de şase numarası üzerinden size parça arama imkanı sunuyor.

DÜNYADA İLK VE TEK

Dünya’da ilk ve tek perakende olarak şaseden parça sorgulama hizmeti veren bu sitenin kurucusu ise bir Türk! Tüm yazılımcılarını kendisi buldu, tüm dataları kendileri girdi. Dile kolay 440 bin ürünün onların tabiriyle kartları açıldı, araç eşleştirmeleri yapıldı. Gerçekten uzun ve zorlu bir iş. Ayrıca bu işin kurucusu diyor ki hata payımız yüzde 1 bu da seçtiğiniz ürünü yanlış tercih etmenizden kaynaklı! Sonrasında ekleyerek diyor ki ama baktık ki kullanıcı yanlış ürün alıyor, biz siparişi hazırlamadan arayıp onu onay alıyoruz.

Cemil Ünlen, “Günümüzde e-ticaret siteleri açısından doğru müşteriyi bulma sorunu da var. Yaşadığımız bir sıkıntıyla alakalı örnek vermek istiyorum. Bir kaportacı müşterimiz Parça Filosu’ndan birden fazla orijinal parça aldı. Girdiği şase numarasıyla uyumlu her şey yolunda. Sonrasında bu parçaları bize iade etti. Biz de bu durumun biraz daha üzerine düştük, resmen araştırdık. Karşımıza ise şu çıktı, kaportacı müşterimiz ekspere göstermek için bizden orijinal parçaları aldı ve bunu sigorta şirketine yansıttı. Sonrasında bizim parçalarımızı bize geri gönderdi ve kendisi çıkma parçalarla kendi müşterisinin otomobilini tamir etti! Bu durumda hem sigorta şirketi hem de biz zarara girdik. Bu yüzden müşteriyi de doğru seçmek önemli. Pazar yeri hizmeti veren internet siteleri bu tarz şeylere izin veriyor. Bu çok yanlış!” yaşadığı sıkıntıyı bize aktardı. Bu durumun kendi sektörlerini ve bu sektördeki oyuncuları sıkıntıya soktuğunu belirtti.

Ünlen, “Gelen müşteri talepleri ve davranışları doğrultusunda çağrı merkezi üzerinden yaptığımız işlerin çoğunu kestik. Siz sipariş verirken bu kesilen menüler artık sipariş kartınıza o ekran üzerinden seçebiliyor. Böylece büyük bir çağrı merkezine ihtiyacımız olmuyor. Böylelikle biz de buradan artan bütçemizi kendi inovasyonumuza harcıyoruz. Bu durumdaki avantajımız kendi yazılımcılarımızın olması.”

Peki nedir bu Parça Filosu, bu fikir nereden çıktı, nasıl iş yapıyorlar… Hepsini firmanın kurucusu Cemil Ünlen ile konuştuk…

Cey Bilgisayar Otomotiv Yedek Parça ve Oyuncak olarak kurulan şirket otomotiv sektöründe Otomotiv sektöründe yedek parçayı son kullanıcıya ulaştırma, sektörde faaliyet gösteren firmaların yazılım ihtiyaçlarına çözüm getirme ve bu çözümler doğrultusunda ihtiyaç olan verileri oluşturup diğer sektör paydaşlarının kullanımına açma hedefleri ile 2013 yılında İstanbul’ da bir bilişimci, bir oto servis işletmeni ve bir oto yedek parçacı üç girişimci tarafından kuruldu.

-Parça filosu ne iş yapar?

E-Ticaret olarak yedek parça satışı yapan ve bu yönde yazılımlar geliştiren bir firmayız. Sadece otomotiv perakendecileri için çalışan bir sistemimiz var. Aynı zamanda perakende tarafında da kullanılan bir program.

Yola çıkışımız yedek parça firmalarına program yapmak, inovasyon sağlamak amacıyla olmuştu ve e-ticaret sadece bu programın finansmanının belirli bir kısmını karşılamak için düşünülmüştü. Sonrasında e-ticaret farklı bir noktaya bizi götürdü ve geldiğimiz noktada durumumuz bu.

-Rakiplerinizden sizi ayıran en önemli özelliğiniz nedir?

Tamamen kendi datamız ve kendi yazılımımızı kullanıyoruz. Ayrıca sektörde ilk olan şase numarasından parça bulma özelliğimizde var. Bir profil oluşturarak kendi garajınızı(Garajım) yapabiliyor ve böylece filo iseniz filonuzdaki tüm araçların parçalarını bir anda kayıtlı olan sistemden erişip sipariş verebiliyorsunuz. Sektörümüzde şaseden parça bulup sipariş verebileceğiniz dünya üzerinde böyle bir sistem yok! Biz 440 bin kalem ürünü kendimiz, kendi yazılımcılarımız ve editörlerimizle oluşturduk. Şimdi de bizden bu datayı kullanmak isteyen büyük firmalar oluyor.

Parçalarımızın uyma oranı yüzde 100, hata payımız ise yüzde 1. Sadece alıcı yanlış alırsa yani sipariş yanlışsa ürün yanlış gönderiliyor. Biz yanlış olduğunu fark ettiğimiz bir siparişi hazırlamadan önce üyemize ulaşıp bunu teyidini alıyoruz. Bu durum tabi ki her sipariş için geçerli değil.

-Her marka ve modelde aracın parçasını sizden bulabilir miyim?

Hayır. Biz sadece kendi stoğumuzda ve datamızda olan markaların yedek parçalarını satabiliyoruz. Bu da piyasadaki marka ve model araçların yüzde 80’ine tekabül ediyor. Bizim daha çok hizmet verdiğimiz araçlar B ve C segmenti otomobiller, bunlar ülkemizde fazlaca tercih edilen otomobiller olduğu için datamızı bu yönde oluşturduk.

-Kendi ürettiğiniz ürünleriniz var mı?

Kendi üretimimiz olan parçalarımız yok. Böyle bir girişimimiz olabilir. Elimizde ciddi bir datamız var. Kutuculuk yapabiliriz ama şu anda tercihimiz değil. Bunun için ciddi bir analize ihtiyacımız var. 3D yazıcılarla kişiye özel parçalar üretmeyi planlıyoruz. Bu geliştirmeler için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bugün e-ticaretçiyiz ama yarın üretici de olabiliriz.

Karşımızdaki rakiplerimizin hepsi yazılım hizmetini ve desteğini farklı birimlerden destekle çözüyor ancak biz bunu kendimiz yapıyoruz. Datamızı kendimiz hazırlıyoruz hem de sıfırdan… En ufak bir parçadan en büyük bir parçaya kadar bütün her şey bizim elimizde. Sadece bilgisayarlarımız dışarıdan diyebilirim!

-Sizin platformunuzda bir yedek parçacı olarak ben de dükkan açıp ürün satabiliyor muyum?

Pazar hizmeti oluyor aslında belirttiğiniz ama bu hizmeti vermiyoruz. Sadece kendi stoğumuzda olan ürünlerimizi satıyoruz. Hedefimiz yüzde 100 müşteri memnuniyeti bu yüzden kendi ürünlerimizi satmak ve bu ürünlerden sorumlu olmak istiyoruz. Pazar yerinde bu durum biraz zorlaşıyor. Pazar yeri hizmeti veren internet sitesi satılan ürünlerin garantisini vermiyor, onların daha farklı anlaşmaları var ama biz bu durumla karşılaşmak istediğimiz için kendi stoğumuzu satıyoruz.

Başarımızın temel nedeni budur! 440 bin kalem tekil ürün barındırıyoruz bu da tekil stok bakımından Türkiye’nin en büyük sitesi konumundayız.

-Döviz kurlarının değişkenliğini göz önünde bulundurursak parça fiyatlarını kaç günde bir yenilemek zorunda kalıyorsunuz?

Bizde bu sistem otomatik olarak 15 dakikada bir güncelleniyor ve bunu Merkez Bankasına bağlı olan bir yazılımımız var onunla gerçekleştiriyoruz. 440 bin kalem ürünün fiyatını her gün, her saat değiştirmek çok büyük bir iş gücü bununla uğraşmak bizi hedeflerimizden uzaklaştırır. Merkez Bankasına bağlı olarak yaptığımız fiyat güncelleme işlemini de bizden başka yapan bir rakibimiz yok.

-Otomobil markalarıyla bir ortaklığınız var mı?

Bünyemizde satılan orijinal yedek parçaları markaların merkezlerinden ve yetkili servislerinden satın alıyoruz bu yüzden bir bağlantımız var. Müşteri bizden orijinal bir parça istediğinde biz bunu gidip yetkili servisten temin ediyoruz. Bu konuda da Güney Kore ve Japon firmalar bizimle çok uyumlu çalışıyorlar.

-Siz yedek parçacımısınız yoksa yazılımcı mı?

İkisi de oluyoruz aslında. Hem perakendeci olarak yedek parçacıyız hem de kendi firmamız olan Cey Yazılım olarak yazılımcıyız. Dünyanın en iyi otomotiv yazılım ekibi bizde. Başka örneğimiz yok! Kanıtlayan varsa bekleriz… 440 bin ürünün stok kartını açıp devamlı bunları güncellemek, araçlarla ilişkilendirmek, sisteme girmek gerçekten çok zor. Dünya’da bu işi e-ticaret olarak yapan kimse yok ama büyük firmalara bu hizmet veriliyor. Biz bu hizmeti perakende olarak sunuyoruz ve ücretsiz olarak sunuyoruz.

Bazı yedek parça firmaları bu tarzda programlar kullanıyorlar ama bu hizmet için ücret ödemek zorundalar, ayrıca bunu sadece ticari olarak yapabiliyorsunuz. Biz bireysel kullanıcılara da bu hizmeti ücretsiz olarak sunuyoruz.

-Parça Filosu olarak kendi şirketiniz haricinde başka bir parçacıya hizmet veriyor musunuz?

Türkiye’deki bütün e-ticaret sitelerindeki otomotiv bölümlerinin bizim bilgi ağımızdan döndüğünü söyleyebilirim. Mesela N11, Gitti Gidiyor, Hepsiburada diyebilirim.

-Parça filosu olarak hedefiniz nedir?

Türkiye’deki yedek parça piyasasının yüzde 60’ının bizim bilgilerimizle işlemde olmasını istiyoruz. Daha açık olması için Türkiye’deki yedek parça inovasyonunu biz yapmak istiyoruz. Bir adım attık bir yere vardık ama biz tüm pazarı hedefliyoruz. Belirli siteleri özellikle inceliyorum, şaseden sorgulama yapılan siteleri inceliyorum. Bu sitelerin şaseden sorgulama sistemleri henüz çalışmıyor. Avrupa’da bir kaç firma var ama onlar şase bilgisini plakadan onu da devletten çekiyorlar. Burada da hata payı artıyor. Biz bu hata payını şase üzerinden sorgulama yaptığımız için ortadan kaldırıyoruz.

-Toptan satışınız var mı?

Toptan satışımız yok. Hedeflerimiz arasında hep son kullanıcıyı düşünerek hareket ettik. Bu yüzden onun alt yapısını hazırlamadık.

-Çevreci bir firma mısınız?

Yeni bir proje geliştiriyoruz daha aslında bu işin çok başındayız. Malları gönderirken kullanılan ambalajlar ürün teslim edildiğinde çöpe atılıyor. Biz de bu konuyla alakalı geri dönüşümlü olan plastik kaplar tasarlıyoruz. Ürünleri lastik kaplarla müşterilere gönderip, garantili bir şekilde teslim edilmesini düşünüyoruz. Sonrasında ise bu kaplar kargo şirketi tarafından teslim alınıp tekrar bize geri dönecekler.

-Ortak olmak isteyen kimse var mı?

Ortak olmak isteyenlerden ziyade daha çok data kullanmak isteyenler oluyor. Pazarın büyümesi için bu bilgi paylaşımını yapmak isteyen yapıdayım. Bu sayede pazar büyüyecektir. Bu sistemi sadece yedek parça olarak düşünmeyin. Bunu bakkala versem bakkalın satış yapısı ve sistemi değişir. Aynı şekilde kozmetik, ilaç sanayi gibi sektörlerde de geçerli ve uyumlu.

Bu bilgiye ek olarak sizinle bir konu daha paylaşmak istiyorum. Türkiye yedek parça satışlarının sadece yüzde 3’ü e-ticaret yani internet siteleri üzerinden gerçekleşiyor! Geri kalan yüzde 97’lik kısım geleneksel yöntem olan yedek parça dükkanına gidip satın alıp çıkmak, yani sıcak satış oluyor. Müşteri yaşadığı kötü tecrübelerden dolayı internet satışı yerine kendisi gidip almak, doğru parçayı aldığından emin olmak istiyor. Bizim yazılımcılarımız ve sistemimiz hatayı en aza indirmek için çalışıyor. Bu yüzden Türkiye’de ve Dünya’da tek şase numarası üzerinden ücretsiz olarak parça arama ve satın alma hizmeti sunuyoruz. Zaten bu özellik sayesinde alışveriş yapan müşteri bizden vazgeçemiyor…

-Neden insanlar Parça Filosu’nu tercih etsin?

Öncelikle tamamıyla yerli ve milli bir yazılımız. Şaseden parça bulmak, garajım uygulaması gibi önemli adımlarımız var. Ayrıca hem yan sanayi hem de orijinal parçaların sorgusunu yapabilirsiniz. Yasalara uygun, güvenilir iade de sorun yaşatmayan bir firmayız.

-Aldığı ürünün doğru mu değil mi olduğunu müşteri nasıl anlıyor?

Biz sistemde şaseden doğru parçayı gönderiyoruz. Şaseden parça sorguluyorsanız aracınızla yüzde 100 doğru parçayı alırsınız. Marka modelden araç hazırlayıp sipariş ediyorsanız ise ödeme sepetinde sistem sizi bilgilendiriyor. Sipariş tamamlansa bile arka planda bizi uyarıyor ve biz müşteriyle bağlantıya geçiyoruz.

Hedefimiz müşteriye doğru siparişi ve parçayı göndermek olduğu için bu işe başladığımız ilk dönemlerde çok fazla yanlış siparişi iptal ettik, içiniz gidiyor adam 10 bin, 20 bin TL’lik sipariş geçmiş gönder gitsin ne olacak diyorsun ama yanlış! Biz bunu yapmadık ve doğru olması için müşteriyle iletişime geçtik. Böylelikle müşteriyle aramızdaki güveni arttırıyoruz.

İlk günlerde yüzde 10 olan sipariş iptallerimiz artık yüzde 2’lere kadar geriledi. 150 bin adet kayıtlı tekil müşterimiz var. Ayrıca üye olmadan da sipariş verebilirsiniz. Keyfi olmasına rağmen 150 bin üye ciddi bir rakam!