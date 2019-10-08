Yeni 3 Serisi ile nihayet tanıştık!

İzmir/Türkiye

BMW’nin D segmenti otomobili olan 3 Serisi, 7. jenerasyonuyla ürün gamındaki yerini aldı.

Otomobilin ülkemize gelmesinin ve satışına başlanılmasının bu kadar gecikmesindeki en büyük sebep ise acil arama modülünde kullanılacak olan simkart sorunu oldu. Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Aslında tüm planlarımız Nisan 2019’da otomobili Türkiye’ye getirmek üzere kuruluydu. Ancak yerli simkart konusu işlerin biraz uzamasına sebep oldu.”

Ağustos ayı itibariyle Türkiye’de satışına başlanılan otomobil o günden bu yana tam 750 adetlik satışa ulaştı. Yıl sonuna kadar da 2000 adet daha 3 Serisi satmayı hedefliyorlar.

Otomobili dışarıdan ilk defa gördüğünüzde 5 Serisi ile karıştırma ihtimaliniz çok yüksek.

Tek parça olan böbrekler ve ön bölümün üstüne doğru konumlandırılmış farlar ilk etapta gözünüze çarpan detaylar olacaktır. Bu iki detay ve geniş tampon ızgarası sayesinde otomobilin rüzgar direnci 0.23 cd seviyelerine gelmiş.

Araca yandan baktığınız zaman ise eski versiyona göre 76 mm uzadığını hemen fark ediyorsunuz. Ayrıca aks mesafesi de 41 mm artırılmış. Otomobilin standart versiyonu 6 mm daha yere yakınken M Sport donanımlı olan versiyon 10 mm daha yere yakın…

Aracın arkasına geçtiğinizde ise led teknolojili L biçiminde tasarlanmış stoplar hemen göze çarpıyor.

M donanımlı olan otomobilin egzoz difüzörü ve egzoz çıkışları da oldukça şık. Ayrıca küçük bir bagaj üstü rüzgarlığı da var.

Hazır otomobilin arkasındayken bagaj hacminde de bahsetmek isterim. Yeni 3 Serisi eski versiyonda olduğu gibi 480 litrelik bagaj hacmini kullanıcısına sunmaya devam ediyor.

Yeni 3 Serisi’nin sürücü kapısını açıp içine geçtiğinizde ise karşınıza yepyeni bir kokpit çıkıyor.

Otomobilin 12.3 inç boyutundaki dijital gösterge paneli aracın sürüş moduna göre daha farklı bilgileri daha kolay bir şekilde okutmak için değişiyor.

Konsolun ortasına konumlandırılan dokunmatik multimedya ekranı ise ID8 teknolojisine sahip ve 8.8 inç boyutunda.

Otomobilin iklim kontrol düğmeleri ise eski versiyona göre farklı ve yenilenmiş.

Yeni 3 Serisi’nin boyutları ise uzunluk 4.709 mm, genişlik 1.827 mm ve yükseklik 1.435 mm. Otomobilin ağırlığı ise 1450 kg olarak belirtilmiş.

Otomobilin en yeni versiyonu ilk etapta sadece 320i olarak yani 1.6 litrelik 4 silindirli turbo motorlu olarak ülkemizde satılacak.

Bu motor 170 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Bu veriler ışığında aracın 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 7.7 saniyeyi buluyor. Maksimum hızı ise 232 km/s olarak belirtilmiş.

Test sürüşü organizasyonu kapsamında otomobili 200 km civarında kullanma fırsatı buldum. Bu mesafe içinde aracın sunduğu yakıt tüketim verisi ise 8.5 lt / 100 km idi. Biraz daha zorlanırsa bu rakam kolaylıkla 8 litrenin altına inebilir.

Sürücü koltuğuna oturup motoru çalıştırdığım andan itibaren aracın sessizlik içindeki kabini kafamı inanılmaz karıştırdı. Motorun çalışıp çalışmadığını anlamak için sürekli olarak alışkın olmadığım gösterge tablosunda motor devrini aradım. Ayrıca otomobil hareket haline geçtiğinde bile bu sessizliğini iyi biçimde koruyor.

Otomobille hareket ederken ise en çok dikkat çeken farklılığın güncellenen direksiyon kutusunda olduğunu anlıyorsunuz. Güncellenen direksiyon kutusu eskiye göre daha yumuşak ve daha çabuk cevaplar vermeyi başarıyor. Bu yeniliği tabi ki şehir içinde aracı kullandığınızda daha iyi fark ediyorsunuz.

Yeni BMW 3 Serisi'nde görev alan aktif güvenlik sistemleri de dikkat çekiyor. Fren Fonksiyonlu Kaza ve Yaya Algılama sistemi, Şerit Takip Uyarı Sistemi Yeni BMW 3 Serisi'nde artık standart olarak sunuluyor. Opsiyonel olarak sunulan Profesyonel Sürüş Asistanı kapsamında Stop & Go özelliğine sahip Aktif Hız Sabitleme Sistemi, Direksiyon ve Şerit Kontrol Asistanı, Şerit Değişim Uyarı Sistemi, Yan Çarpışma Koruması, Çapraz Trafik Uyarısı sistemlerine sahip olunabiliyor. Ayrıca yeni nesil BMW Head-Up Display sistemi de opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

Otomobil ülkemizde Sport Line, Luxury Line ve M Sport olarak 3 farklı donanım ve tek motor çeşidiyle satın alınabiliyor. Yeni 3 Serisi’nin başlangıç fiyatı ise 337 bin 900 TL.