Yeni Alfa Romeo Gulia ve Stelvio ne zaman geliyor?

Alfa Romeo’nun ürün gamında en tepede bulunan iki model segmentlerindeki rekabete dahil olmak için yenilendiler. Yeni otomobiller geride bıraktığımız hafta içerisinde İtalya’da tanıtıldı. İki modelinde kazandığı yenilikler müşterilerden alınan geri dönüşlerle geliştirildi. Makyaj kapsamında her iki modelde yeni ve kullanışlı eşya gözleri, yeni multimedya sistemi kontrolü, gelişmiş trafik asistanları, yeni iç mekan ve gövde renklerine kavuştu. Dış tasarımlarında ise ciddi olarak göze çarpan yenilikler sadece yeni tasarımlı jantlarda olmuş.

İstanbul’un havasının serinlemeye başladığı dönemlerde direkt uçuşla İtalya’nın yumuşak iklimli kenti Bari’ye yeni Stelvio ve Gulia için gitmek oldukça havalı bir aktivite olarak ajandamda yerini aldı.

DIŞ TASARIM

Yeni otomobillerle ilk karşılaştığımız yer olan havaalanına yaklaşık 1.5 km uzaklıktaki otelin otoparkı oldu. Otomobillerin en göze çarpan değişiklikleri yeni gövde renkleriyle olmuştu. Haricinde ise standart Alfa Romeo logosunun renklerinden farklı olan renklere sahip olan logolar.

Yeni Gulia ve Stelvio’nun dışındaki bir diğer ve son yenilik ise jantlarında olmuş. Yeni tasarımlı ve yeni renkli jantlar 17, 18 ve 19 inç boyutlarında. Tasarım olarak 8C Competizione jantlarına benzeyen yeni jantlar renk olarak farklı kombinasyonları bünyesinde barındırıyor.

İÇ TASARIM

Otomobillerin içine göz attığınızda ise daha detaylı yeniliklerin olduğunu fark ediyorsunuz. Öncelikle yeni renkli ve dikiş tasarımlı olan deri döşemeler dikkat çekiyor. Özellikle kırmızı renkli olan otomobil içinde inanılmaz denilecek biçimde duruyor.

Kullanıcılardan alınan geri bildirimlerle değiştirilen iç mekandaki bir diğer özellik vites kolunun önüne getirilmiş olan bardaklık ve eşya gözü. Makyajsız jenerasyonda bu bölüm bombeli ve kapalı bir tasarıma sahip biçimdeydi. Kullanıcıların cep telefonlarını ve eşyalarını koyacak yer bulamamaları Alfa Romeo tasarımcılarına fazla mesai yaptırmış…

MULTİMEDYA YENİLİKLERİ

Otomobillerin her ikisininde gösterge tablosunda yer alan TFT ekranı 7.7 inç boyutuna getirilmiş ve renklendirilmiş. Bu renkli ve büyük ekran üzerinden sürüş bilgilerini takip etmek hem daha kolay hem de daha keyifli.

Alfa Romeo’nun ürün gamının en üzerinde bulunan Stelvio ve Gulia’nın ana multimedya ekranı ise bu makyajdan nasibine düşeni almış. 8.8 inç boyutundaki bu ekran dokunmatik özelliğine kavuştu. widget odaklı iyileştirilmiş görüntüye sahip yepyeni bir düzen kullanıma alındı (görsel bileşenler tüm bileşenlerle pürüzsüz bir etkileşim içinde olacak biçimde tasarlanmıştır ve sürükle bırak tekniğiyle şahsi isteklere göre özelleştirilebilmektedir). Başka bir deyişle kullanıcılar, araç işlevlerinin bir uygulama olduğu kendi ana sayfalarını oluşturabilecekler.

Multimedya sistemini dokunmatik ekran üzerinden kullanmak istemediğinizde ise vites kolunun hemen arkasındaki döner düğmeyle menüler arası geçişler yapabilir istediğiniz işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz.

YENİ SÜRÜŞ SİSTEMLERİ

Otomobillerin kazandığı en önemli özellik ise 2. seviyede yarı otonom özelliği. Bu özellik sayesinde otomobillerin direksiyonlarının sol tarafındaki tuş takımları yenilenmiş. İkinci seviyenin anlamı sürücünün gaz, fren ve direksiyon kontrolünü belirli koşullarda ve sürücünün sürekli takip etmesini gerektiren ancak uzun yolculuklarda sürücüye büyük bir destek sağlayan elektronik sistemler aracılığıyla araca bırakabileceğidir.

MY2020 diye adlandırılan yeni otomobiller; “Şeritte kalma desteği, Aktif kör nokta, Aktif hız sabitleyici, Trafik sıkışıklığı asistanı ve otoban desteği ve Sürücü dikkati desteği gibi sürüş destek sistemlerine sahip. Bu sistemler seviye 2 otonom sürüşü de iyi yönde desteklemiş oluyor.

GÜVENLİK VE KONFOR SİSTEMLERİ BOSCH’TAN

Bosch, yeni Alfa Romeo Giulia ve Stelvio MY2020 için mevcut acil durum freni, ayarlanabilir hız sabitleyici ve şeritten ayrılma ikazı sistemlerine ek olarak trafik sıkışıklığı desteği, otoban desteği, akıllı hız kontrolü, şeritte kalma desteği, aktif kör nokta desteği ve trafik levhası tanıma ADAS işlevleri geliştirdi. Bosch trafik sıkışıklığı desteği ve otoban desteği sistemleri aracın boylamsal ve yanal pozisyonunu kontrol edip aracın gaz, fren ve direksiyonunu yönetiyor. Sonuç olarak da daha güvenli ve konforlu bir yolculuk için hem düz hem virajlı yollarda kısmi otonom sürüş (SAE seviyesi 2) elde edilmiş oluyor.

DONANIM İSİMLERİ DE YENİLENDİ

Giulia ve Stelvio dünyasında aradıklarını bulmaları ve gerek ihtiyaçlarına gerek de kişiliklerine en uygun modeli seçmeleri için giriş modelinin bir üst modeli olan Super trimi filolar için geliştirilmiş olan Business modellerinin temel özelliklerini içerir. Model yelpazesi bu noktada ise bir yandan tarihte daima en zengin modelleri göstermiş olan “Turismo Internazionale”nin baş harflerini içeren Ti modeli ile daha da üstün tipik İtalyan zarafetine ve özgünlüğe doğru yol alırken diğer taraftan da Sprint, Veloce ve Giulia için de Veloce Ti trimleri ile sportifliğe doğru yol alıyor.

Yeni Quadrifoglio MY2020 trimi önümüzdeki yıl içinde tanıtılacak.

TÜRKİYE’YE NE ZAMAN VE NASIL GELECEK?

Alfa Romeo Marka Direktörü Özgür Süslü’den aldığımız bilgiye göre Yeni Stelvio ve Gulia modelleri gelecek Şubat ayında Türkiye’de olacaklar. Araçların fiyatları hakkında ise henüz bir bilgi olmadığını ve yıl başında belirleneceğini ayrıca belirtti. Süslü, “Yıllık satış adedimizi henüz belirlemedik ama 2019’un sonlarına doğru bunu ayrıca açıklamayı düşünüyoruz. Türkiye pazarına sadece 2 litre benzinli 200 ve 280 beygir güç üreten modelleri getireceğiz.” dedi.

Yenilenen Stelvio ve Gulia modellerinde My Asistant internete bağlanılabilirlik uygulaması yer alacak. Bu sistem, araçtakilerin bir kaza ya da acil durum halinde tepe ışığı ünitesindeki SOS düğmesini veya mobil uygulamadaki telsiz komutunu kullanarak aracın konumunu ve tanımlama kodunu çağrı merkezine iletip çağrı merkezinden destek talebinde bulunmasını sağlayan bir sistem. Avrupalılar bunu 2020 yılının yarısından sonra kullanacakken Türkiye’de bu sistemin ne zaman aktif olacağını ise Süslü, “Bu konuda çalışmalar sürüyor. Türkiye'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun önümüzdeki dönemde alt yapı yatırımı yapması paralelinde devreye alınacağını söyleyebiliriz.” biçiminde açıkladı.