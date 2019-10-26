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Yeni Audi A4 kaç para?

Alman otomotiv devi Audi'nin orta üst segmentteki otomobili olan A4 yenilendi. Yeni otomobil ülkemizde 45 TFSI benzinli, 40 TDI ve 40 TDI quattro dizel olmak üzere 2 litrelik 3 farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Yeni Audi A4'ün başlangıç fiyatı ise 403 bin 525 TL.

Sozcu.com.tr
11:27 -
Haberler Otomotiv
Yeni Audi A4 kaç para?

Audi'nin bugüne dünya çapında 7,5 milyon adetlik satışa ulaşarak markanın tarihinde en çok satan modeli olan A4 yenilendi.Bu yıl 25'inci yılını kutlayan modelin 5'inci nesli olan Yeni Audi A4 PI, Türkiye genelindeki Audi Yetkili Satıcılarında satışa sunuldu.

Yeni bir tasarım dili ve neredeyse tamamen yenilenen ön yüzü sayesinde, Yeni Audi A4 PI, ilk bakışta daha sportif ve dinamik duruyor. 12 farklı dış renk seçeneğine sahip güncel model, standart hale gelen LED farları ile birlikte alınabiliyor. Yeni modelin bir önceki nesle göre en güncellen bölgesi, bilgi-eğlence sistemin kontrol edildiği Audi MMI ünitesi. 10.1 inçlik ekran, sürücü ve yolculara akıllı telefonlarından aşina oldukları bir deneyim sunuyor.

Yeni Audi A4 PI, Türkiye'de 45 TFSI benzinli, 40 TDI ve 40 TDI quattro dizel olmak üzere 2 litrelik 3 farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.

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