Yeni Audi A6 kaç para?

Yeni Audi A6'nın 2.0 litrelik dizel motorunun önden çekişli ve quattro dört tekerlekten çekiş sistemi seçenekleri bulunuyor. 204 HP güç ve 400 Nm torka sahip olan yeni A6'nın tüm motor seçeneklerinde rahatlık ve verimliliği gözeten yarı hibrit sistem yer alıyor. Sport ve Design olmak üzere iki farklı donanım seçeneği sunuluyor.

Sürücü destek sistemleri ile daha fazla güvenlik ve konfor

Yeni A6, 39 farklı asistan sistemiyle premium sınıfta yeni standartlar yaratıyor. Süspansiyonuna getirilen yenilikçi çözümler sayesinde yeni Audi A6, önceki versiyonuna kıyasla daha sportif. Standart özellik olarak gelen ilerici direksiyonun halihazırda otomobile kattığı sportiflik, direksiyon açısı arttıkça daha da belirgin hale geliyor.

Bu üst düzey çeviklik ve manevra kabiliyetinde, opsiyonel olarak sunulan dinamik tüm tekerlerden yönlendirme sistemi büyük rol oynuyor.Bu sistem sayesinde, neredeyse beş metre uzunluğundaki sedanla manevra yapmak da oldukça kolay bir hale geliyor. Yüksek hızda ise tekerlekler aynı yönde dönerek, düz yolda veya şerit değiştirirken daha dengeli bir sürüş sağlıyor. Dolayısıyla A6, sürücüye yüksek hızlarda istikrarlı bir sürüşten ötesini sunuyor. Direksiyon hareketlerinin özellikle arka koltuklarda daha hafif hissedilmesini sağlayan sistem, bu sayede yolcu konforunu da iyileştiriyor.

Yeni Audi A6, ülkemizde 2 litre TFSI benzinli, 2 litre TDI dizel ve 3 litre TDI dizel motor seçenekleriyle satın alınabiliyor. Otomobilin başlangıç fiyatı ise 524 bin 652 TL. ( 2.0 litre TFSI motorlu versiyon)