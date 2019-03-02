Yeni Bentley Continental GT Convertible’a merhaba deyin!

Tasarımı, mühendisliği ve el işçiliği Britanya’da yapılan yeni Continental GT Convertible markanın özü niteliğinde.

Bentley Motors Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Adrian Hallmark otomobil ile ilgili şunları söylüyor: “Gözlerinizi alamayacağınız zarif sadeliği ve varlığından hiçbir zaman şüphe etmediğiniz mükemmel mühendisliğiyle Continental GT Convertible kendine has kabiliyetlere sahip. Bunu yalnızca saygın bir İngiliz firması olarak biz sunabiliriz. Şirketin kurulduğu 1919 yılından beri lüks Grand Tourer’lar üretmekteyiz ve 100. yılımıza yaklaştığımız bu dönemde Continental GT Convertible, belki de dünyada lüks bir markada görülmüş en güçlü ve teknolojik anlamda en gelişmiş ürün portföyü denebilecek, takdir edilen bir ürün yelpazesine katılıyor.”

Yeni tasarlanan ve önceki nesil modele göre daha sıcak ve sade olan boyun ısıtıcı, ısıtmalı Konfor Koltuklarına kusursuz bir şekilde entegre olup, ayarlanabilir elektrikli koltuk başlıkları etrafındaki verimliliği ve hava akımını optimize ediyor.

Yeni boyun ısıtıcının dikkat çeken tasarım ayrıntısı, olukların tamamını kaplayan ve Bentley’nin meşhur ‘boğa gözü’ menfezlerini hatırlatan krom merkez kanatçık. Isıtmalı direksiyon, koltuk ısıtıcıları ve yeni ısıtmalı dirsekliklerle beraber bu sofistike konfor unsurları tüm koşullarda lüks bir sürüş deneyimi yaratıyor.

Yeni güç aktarma mekanizması en son motor kontrol teknolojisini kullanarak 626 HP (635 PS) ve 900 Nm tork üretiyor, 100 km/s hıza 3.8 saniyede çıkıyor.

Yeni Continental GT Convertible aynı zamanda Bentley’nin teknoloji kullanımındaki büyük evrimi de gözler önüne seriyor. Getirilen yenilikler arasında gelişmiş, tamamen dijital, sürücüye odaklı bir araç paneli ile sürücüye yönelik Bentley Döner Ekran yer alıyor. Ön konsolda üç taraflı bir ünite içinde yer alan 12.3 inçlik etkileyici bir dokunmatik ekran bulunuyor. Ünite, saf kaplamanın içinde dönerek ortaya ya bir dokunmatik ekran ya da üç zarif analog kadran çıkartıyor. Bu, müşterilere istediklerinde dijital detoks yapma fırsatı tanıyor.