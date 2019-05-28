Yeni BMW 1 Serisi ne zaman yollarda?

Üç dizel ve iki benzinli motor seçenekleriyle yollara çıkacak olan otomobilin, ülkemize hangi motor seçenekleriyle geleceği belli değil. Dışarıdan ilk defa bu otomobili gördüğünüzde X2 modelini andıran bir ön görünüme sahip olduğunu fark ediyorsunuz.

Aracın yan profiline baktığınızda ise daha çok ezeli rakibi olan Mercedes-Benz’in A Serisine benzer bir tasarım görüyorsunuz.

Otomobilin arkasında ise çift parçalı yere paralel stoplar dikkat çekiyor. Ayrıca arka camın küçük olması aracın içinden görme sorunuyla karşılaşmanıza sebep olacak gibi gözüküyor.

Yeni 1’in içine baktığınızda ise üç kollu yeni BMW direksiyonu ve yeni multimedya ekranı dikkat çekiyor. Ayrıca tamamıyla yenilenen iç mekanda arka koltuklarda sunulan diz mesafesi 33 mm, arka yolcu baş mesafesi ise ise 19 mm arttırılmış. Sürücü ve ön yolcu yaşam alanına baktığınızda ise toplam alan 42 mm arttırılmış.

1 Serisi’nin bagaj hacmi ise 380 litre ve 1200 litreye kadar arttırılabiliyor.

BMW’nin alışkın olduğumuz iç mekan tasarımı bu yeni modelde de devam ediyor. Otomobilin tamamıyla dijital olan gösterge paneli 10.25 inç. Buna ek olarak ön konsoldaki multimedya ekranının boyutu ise 8.8 inç olarak belirtilmiş.

Yeni 1 Serisi’nde BMW’nin yeni güvenlik ve teknolojik donanımları da yer alıyor. BMW’nin Akıllı Kişisel Asistanı 1 Serisi’nde görev yapacak. Bu sistem sürücünün sesli komutlarına cevap veriyor. Buna ek olarak akıllı telefonunuzu 1 Serisi’nin anahtarı olarak kullanabilirsiniz.

1 Serisi’nde bu donanımlara ek olarak Park Asistanı özelliği bulunuyor. Bu sistem arka kamera ve park sensörlerinin birleşimiyle çalışıyor.

Otomobilin motor seçenekleri ise 118i, M135i xDrive, 116d, 118d ve 120d xDrive olacak. Bunlardan hangileri Türkiye’de olur henüz belli değil.