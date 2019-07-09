Yeni BMW 3 Serisi kaç para?

BMW 3 Serisi'nin 7'nci neslini temsil eden, G20 gövde kodlu otomobil Ağustos ayından itibaren Türkiye'de yollara çıkıyor. Yeni BMW 3 Serisi, yeni süspansiyon teknolojisi, rijitliği arttırılan gövdesi ve geliştirilen şasi geometrisi ile daha keskin bir sportif sürüş karakterine kavuşmuş durumda. Yeni BMW 3 Serisi, tekerleklerinin genişleyen iz açıklığı, azalan ağırlığı, daha da aşağı çekilen ağırlık merkezi ve 50:50 oranındaki ön/arka ağırlık oranı ile segmentindeki en sportif sürüş hissini sunmaya devam ediyor.

BMW'nin yeni tasarım dilinin kullanıldığı modelde, net çizgiler ve kıvrımlar otomobilin modern ve estetik görünmesini sağlıyor. Lansmana özel First Edition donanım paketleriyle tasarlanan, Yeni BMW 3 Serisi, Sport Line, Luxury Line ve M Sport tasarım seçenekleriyle de kişiselleştirilebiliyor. Yeni BMW 3 Serisi, aktif Böbrek Izgara kontrolü, hava perdeleri ve neredeyse tamamen düzleşen tabanı ile rüzgar direncini (Cd) 0.26'dan 0.23'e indirdi. Tamamen LED farlar Yeni BMW 3 Serisi'nde standart olarak sunulurken, 530 metre aydınlatma menziline sahip olan Adaptif BMW Laserlight Sistemi ise opsiyonel olarak tercih edilebiliyor. Ayrıca karartılmış LED stop lambaları da standart olarak sunuluyor.

Yeni BMW 3 Serisi'nin iç mekânı da a’dan z’ye yenilendi! Tamamen sürücü odaklı ve daha rafine bir iç mekâna sahip olan otomobilin orta konsolunda daha modern kumanda tuşlarına ve yüksek kalitede malzemelere yer verilmiş.

Yeni 3 Serisi'nde görev alan aktif güvenlik sistemleri de dikkat çekiyor. Fren Fonksiyonlu Kaza ve Yaya Algılama sistemi, Şerit Takip Uyarı Sistemi Yeni BMW 3 Serisi'nde artık standart olarak sunuluyor. Opsiyonel olarak sunulan Profesyonel Sürüş Asistanı kapsamında Stop & Go özelliğine sahip Aktif Hız Sabitleme Sistemi, Direksiyon ve Şerit Kontrol Asistanı, Şerit Değişim Uyarı Sistemi, Yan Çarpışma Koruması, Çapraz Trafik Uyarısı sistemlerine sahip olunabiliyor. Ayrıca yeni nesil BMW Head-Up Display sistemi de opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

Standart olarak sunulan BMW Live Cockpit ile gösterge içi ve orta konsol üstündeki renkli ekranların da boyutları sırasıyla 5.7 inç ve 8.8 inçe çıkarıldı. Opsiyonel olarak tercih edilebilen BMW Live Cockpit Professional ile 12.3 inç genişliğinde tamamen dijital bir göstergeye sahip olunabiliyor.

Yeni BMW 3 Serisi, Türkiye'de BMW 320i motor seçeneğiyle satışa sunuldu.