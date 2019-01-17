Yeni BMW 7 Serisi ne zaman çıkacak?

Markanın en önemli modeli olan 7 Serisi yenilendi. Bugüne kadar üretilen BMW modelleri arasında en büyük böbreklere sahip olan otomobilin boyu 50 mm daha uzun! Ayrıca yeni 7 Serisi en yeni yalıtım ögelerine, teknolojik yeniliklere ve konfor detaylarına sahip olan bir model olarak geliyor. 7 Serisi 2019'un nisan ayında Avrupayollarında olacak!

Bavyeralı markanın amiral gemisi olan 7 Serisi’nin en yeni versiyonu tanıtıldı. Tamamıyla yenilenen otomobil, günümüz modern teknolojilerine ve fazlasına sahip. Ayrıca marka, yeni 7 Serisi’nde iç mekandaki konfor seviyesini arttırmak için elinden gelenin fazlasını yapmış. Yeni yalıtım ögeleri, eskiye göre 5.1 mm kalınlaştırılmış arka camlar ve arka lastiğin bulunduğu bölüme yapılan yeni yalıtım özelliği arka kısımdaki sessizliği bir üst seviyeye çıkarmış olacak. Bu detaylardan önce isterseniz otomobilin tasarımından başlayalım.

Yeni 7 Serisi, eski versiyona göre oldukça farklılaşmış. Yüzde 40 genişletilen böbrekler aracın önden duruşunu domine etmiş durumda.

Eskiye göre daha ince biçimde tasarlanan farlar ise böbreklerin büyüklüğüyle kaybolmuş durumda. Ancak farların sahip olduğu Laser teknolojisi onları görünür hale getirmiş durumda.

Aracın yan kısmına baktığınızda ise temiz ve yorucu olmayan bir silüetle karşılaşıyorsunuz. Yeni tasarımlı hafif jantlar ve ön çamurlukla lastik arasında kalan bölümden başlayıp arka kapıya kadar uzanan krom çizgi en dikkat çeken unsurlar oluyor. Ayrıca ön lastiğin bittiği bölümün 50 mm daha da geniş tutulduğu da hemen fark ediliyor. Bu bölümün genişletmesinin altında ise yeni 7’nin hibrit motorlu versiyonlarının da geleceği…

Otomobilin arka kısmına göz attığınızda ise karşınıza eski versiyona göre 35 mm daha da inceltilen stoplar çıkıyor. Led teknolojisine sahip olan bu stop grubunun bagaj kapağı üzerinde birleşmesini ise krom bir çıta gerçekleştiriyor. Bu detayla birlikte arka kısımda gözlerinizi en çok oyalayan tasarım detayı ise arka tamponun sağ ve sol tarafında olan geniş egzoz çıkışları!

Otomobilin boyutları ise 5260 mm uzunluk, 1902 mm genişlik ve 1479 mm yükseklik olarak L yani long versiyonda belirtebilirim. Standart 7 Serisi ise uzunluk 5120 mm genişlik 1902 mm ve yükseklik 1467 mm olarak belirtilmiş.

Gelelim yeni 7 Serisi’nin iç mekanına. Özellikle bu sınıfta yer alan otomobiller için sürücüden ziyade arka koltukta oturan kişinin konforu ve ihtiyaçlar daha önemli oluyor. Bu yüzden arka koltukların yer aldığı fotoğrafa baktığınızda 10 inç boyutunda iki adet dokunmatik ekranın ön koltukların sırtına yerleştirildiğini görebilirsiniz.

Aslında 3 yetişkinin rahatlıkla oturacağı arka koltuk bu otomobillerde ikiye bölünmüş durumda. Ortada yer alan kolçak bölümünün yan kısımlarından oturduğunuz koltukların ayarlarını kendinize göre yapabilirsiniz.

Yazının başında da belirttiğim gibi özellikle arka bölümdeki akustiğin daha iyi olması için arka camlar eski versiyona göre daha kalın olarak seçilmiş ve arka çamurluğun yalıtımı da iyileştirilmiş.

Ön kısıma baktığınızda ise bir BMW kabinini ulaştığı en son teknolojik halini görebiliyorsunuz. Yeni 5 Serisi, 3 Serisi ve X5’ten de alışkın olduğumuz direksiyon 7 Serisi’nde de yerini almış. Görmeye alışkın olduğumuz tek şey bu değil, konsolun ortasına yerleştirilen multimedya ekranı da bu modellerden tanıdık. Ancak 7 Serisi’ndeki boyut 12.3 inç. Ayrıca 10.25 inç boyutundaki BMW Live Cockpit Professional’da oldukça iddialı.

Yeni 7 Serisi’nde BMW, Bowers&Wilkins marka ses sistemi üreticisiyle çalışmış!

Otomobil rakipleri gibi yarı otonom sürüş teknolojisini kullanıcısına sunuyor, ayrıca Executive Drive Pro ile Integral Active Steering otomobilin yol sarsıntısını içeriye yansıtmamak için elinden gelenin fazlasını yapıyor.

Gelelim yeni 7 Serisi’nin motor seçeneklerine. M760Li Xdrive, 6.5 litre V12 çift turbo, bu özelliklerde olan otomobili sadece Long versiyon ve xDrive çekiş sistemiyle tercih edebiliyorsunuz. BMW 750i xDrive (BMW 750Li xDrive), 4.4 litrelik V8 motorun yer aldığı bu model de çift turboya sahip ve 530 beygir güç üretiyor. Bu versiyonu Long ve kısa şase olarak tercih edebiliyorsunuz ancak bu model de sadece xDrive teknolojisine sahip! BMW 745e (BMW 745Le) bu model ise hibrit motor teknolojisine sahip. 3 litre turbo beslemeli bir içten yanmalı motor ve elektrik motoruna sahip. Sonrasında ise 750d, 740d ve 730d dizel motorlu versiyonlar bulunuyor.

Yeni 7 Serisi 2019 yılı nisan ayında Avrupa yollarında olacak, ülkemize ise ne zaman geleceği henüz belli değil…