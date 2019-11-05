Yeni Captur ne zaman Türkiye’de olacak?

Renault Grubu için üst düzeyde stratejik bir bölge olan Çin'de de üretilecek olan Yeni Captur, Güney Kore dahil olmak üzere Renault markası altında, tüm pazarlarda aynı isim ile pazara sunulacak.

Yeni Captur, CMF-B platformu gibi yeni platformların kullanımı ve ortak teknolojilerin geliştirilmesi ile İttifak bünyesindeki sinerjiyi güçlendirmeye yönelik, Grup stratejisinin merkezinde yer alıyor. Modelin yeni elektrik ve elektronik mimarisi, en yeni teknolojik gelişmelerin kullanımını mümkün hale getiriyor. Yeni Captur, elektrikli, internet bağlantılı ve otonom sürüş özellikleriyle Renault Grubu'nun stratejik planını destekliyor.

DIŞ TASARIMI

Otomobile dışarıdan baktığınızda markanın diğer hacimli satışlara sahip olan modellerinde olduğu gibi C şeklinde tasarlanan farlar ilk gözünüze çarpan detay oluyor. Ayrıca yeni Captur’un yerden yüksek gövdesi aracın maceracı kimliğini bir adım öne çıkarır tarzda olmuş. Dış tasarımda gerçekleştirilen dönüşüm sayesinde modelin çizgileri daha modern, kendine özgü ve etkileyici hale geliyor.

Satışlarında çift gövde-tavan renkli araçların oranının yüzde 80'e yakın olması, Captur'ü kişiselleştirme seçenekleri ile ön plana çıkarıyor. Yeni Captur, hem iç hem de dış tasarımda sunduğu yeni alternatifler ile bu özelliğini daha da zenginleştiriyor. Yeni Captur ile 11 gövde rengi, 4 kontrast tavan rengi ve 3 özelleştirme paketi ile toplamda 90 farklı kombinasyon seçeneği sunuluyor.

Captur bir önceki jenerasyondan 11 cm’lik uzunluğuyla tam 4.23 mt boyunda. Otomobilin genişliği 1.8 mt iken yüksekliği de 1.6 mt. Yeni Captur’un dingil mesafesi ise 2.6 mt uzunluğunda.

İÇ TASARIMI

Yeni Clio ile başlayan iç tasarım devrimi, Yeni Captur ile devam etmiş. Sınıfının üzerinde kalitede malzemeler, yumuşak ön panel, kapı paneli, orta konsol etrafındaki kaplamalar, şık detaylar ve yeni koltuk mimarisiyle yenilikler hemen göze çarpıyor.

“Akıllı Kokpit”in kilit unsuru olan 9,3 inç multimedya ekran (çapraz olarak 7 inçlik versiyonun iki katı), segmentinin en büyük ekranı olarak öne çıkıyor. Yeni internet bağlantılı Renault EASY LINK multimedya sistemi sayesinde, tüm multimedya, navigasyon ve bilgi-eğlence hizmetlerinin yanı sıra MULTI-SENSE ayarlarına ve sürüş yardım sistemlerinin parametrelerine de kolayca erişilebiliyor.

Yeni Clio'da olduğu gibi, Yeni Captur'ün gösterge panelinde de dijital bir ekran mevcut. 7 ile 10,2 inç büyüklüğündeki renkli ekran, sürüş deneyimini özelleştirmek için son derece sezgisel bir yöntem sunuyor. 10,2 inçlik versiyonun ekranında GPS navigasyon sistemi yer alıyor.

Captur'ün konfor ve modülaritesi için kilit bir faktör olan kayar arka koltuklar, ikinci nesilde de mevcut. Koltuklar, yolcu bölmesi veya bagaja doğru kolayca 16 cm hareket ettirilerek yolcular veya yükleme için ek hacim sağlanabiliyor. Bu sayede Yeni Captur, 27 litrelik iç depolama hacmine ek olarak 536 litre bagaj hacmi (kategorisinin en üst seviyesi) sunuyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Captur’un ilk etapta benzinli ve dizel motor seçenekleri bulunuyor. Benzinli motorlar 100 ile 155 bg; dizel motorlar ise 95 ile 115 bg aralığında güç seçeneklerine sahip. Aracın 2020 yılından itibaren motor yelpazesine E-TECH Plug-in hibrit motor da eklenecek.

Yeni Captur, 1.0 TCe 100bg, 1.3 TCe 130 bg GPF(partikül filtresi), 1.3 TCe 130 bg EDC GPF (partikül filtresi), 1.3 TCe 155 bg EDC GPF (partikül filtresi) benzinli ve 1.5 Blue dCi 95 bg, 1.5 Blue dCi 115 bg ve 1.5 Blue dCi 115 bg EDC dizel motorları ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.

YENİ SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ

Yeni Captur’da öne çıkan en önemli sürüş destek sistemleri arasında Otoyol ve Trafik Sıkışıklığı Yardımcısı, en dikkat çekici olan sürüş destek sistemi olarak öne çıkıyor. Yoğun trafikte ve otoyolda önemli ölçüde konfor ve güvenli sürüş sağlayan özellik, otonom araçlara giden yolda ilk adım olarak dikkat çekiyor. Bu özellik, Yeni Captur'ün lansmanından itibaren sunulacak.

Ayrıca Captur, Adaptif hız kontrol sistemi, aktif acil fren destek sistemi, kör nokta uyarı sistemi, şeritten ayrılma uyarısı ve şeritte kalma yardımcısı gibi sürüş destek sistemlerine de sahip.

360° kamera, bisikletli ve yaya algılama özellikli aktif acil fren destek sistemi gibi özelliklerin yanı sıra Arka Çapraz Trafik Uyarısı, Renault ürün gamında ilk kez kullanıma sunulurken, park halindeki aracın ilk hareketini her zamankinden daha güvenli hale getiriyor.

2020 YILININ İLK YARISINDAN İTİBAREN TÜRKİYE’DE SATILACAK!

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: “Avrupa'da B-SUV segment lideri olan Captur, daha belirgin yeni çizgileri ile dinamik ve güçlü bir SUV görünümü kazanıyor. Modelin DNA'sındaki temel özellik olan kişiselleştirme ve modülerlik korunurken Yeni Captur, sahip olduğu eksiksiz sürüş destek sistemlerinin yanı sıra en kapsamlı teknolojik donanımları ile rakiplerinden ayrılıyor. 2020 yılından itibaren Renault Grubu'nun ve sınıfının ilk şarj edilebilir (plug-in) hibrit motorunu da müşterilerinin beğenisine sunacak olan Yeni Captur, verimli ve ekonomik bir motor seçeneğine sahip. Türkiye binek otomobil pazarından yüzde 3,7 pay alan B-SUV segmentinin önemli oyuncularından Captur'ün, yenilenen tasarım ve özellikleri ile Türkiye pazarındaki iddiasını arttıracağına inanıyoruz.'' dedi.