Yeni Mercedes-Benz CLA karşınızda!

Markanın kompakt sınıfta yer alan modeli olan A-Serisi'nin sedan gövdeli versiyonu olan CLA, en yeni haliyle 2019 yılı Tüketici Elektroniği Fuarı CES'te tanıtıldı.

Türkiye’de de merakla beklenen ve ciddi bir kitlesi olan A-Serisi Sedan yani CLA tanıtıldı. Markanın yeni tasarım diliyle şekillenen model, coupe sedan formunun en küçük versiyonu olarak öne çıkıyor. CLA’yı incelediğinizde küçük bir CLS’ye baktığınızı hemen fark edeceksiniz.

Otomobil önden bakıldığında kardeşi A Serisi’nden farlardaki ufak farklılıklarla ayrılıyor. Aracın yanına geçtiğinizde ise eski CLA’ya göre 48 mm daha uzun olduğunu fark ediyorsunuz. Otomobilin genişliği ise eskiye göre 53 mm arttırılmış.

Aracın arkasına geçtiğinizde iki parçalı stoplar CLS’yi andırıyor. Tamponun ortasına yerleştirilmiş olan plaka ve çift çıkışlı görünüme sahip egzoz difüzörü dinamizmi tetiklemiş.

Otomobilin içine girdiğinizde ise MBUX sisteminin en güncel haliyle karşılaşıyorsunuz. A Serisi’nde de kullanılan bu multimedya sistemi, lcd olan iki ekrandan oluşuyor.Bu ekranlardan biri gösterge tablosunun işlevini üstlenmişken diğeri de multimedya sistemine erişmenizi sağlıyor. Otomobilin yollarda olması için ise biraz beklememiz gerekecek.