Yeni Defender Bond filmindeki yerini aldı!

Aksiyon sahnelerinin çekimleri sırasında 007'nin uzman dublör ekibi tarafından en zorlu arazi ve yol koşullarında test edilen Yeni Land Rover Defender durdurulamayan doğasını sergileme fırsatını buldu. Benzersiz off-road kabiliyeti ve 291 mm'lik yerden yüksekliğiyle en dik eğimlerden ve nehirlerden rahatlıkla geçen Yeni Land Rover Defender beklentilerin çok ötesinde bir performansa imza attı.

Yeni Land Rover Defender, kendine has köşeli tasarımı ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni Land Rover Defender, 90 ve 110 olmak üzere iki farklı gövde tipiyle tercih edilebilecek. Defender 90, 6 kişiye kadar oturma kapasitesi sunabilirken, 110'da ise 5+2 oturma düzenine sahip bir iç mekân tercih edilebiliyor.

İşlevsel bir tasarıma sahip D7x mimarisi, Land Rover'in ürettiği en sert gövde yapısını oluşturmak amacıyla hafif alüminyum monokok yapıya dayanıyor. Land Rover Defender hayranları aracın üstün özelliklerini ilk kez Nisan 2020'de vizyona girmesi beklenen filmin nefes kesen takip sahnelerinde görecek.