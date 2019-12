Yeni Golf’te dizel motor olmayacak!

Yeni Golf’ün dünya lansmanı için soğuk İstanbul havasını bırakıp Portekiz’in Porto şehrine seyahat ettim. Her ne kadar üzerimde montum olsa da İstanbul’a göre daha ılık olan havası yaz mevsiminin bir yerlerde devam ettiğini gösterir niteliğindeydi.

Porto’ya olan seyahatin odak noktası ise Golf’ün 8. jenerasyonuyla tanışmaktı. Markanın yaşadığı emisyon skandallarından sonra ödenen cezalar bu otomobilin gelişini etkilemiş bu tarihlere kadar uzamasına sebep oldu. Ancak geç olsun güç olması diyebileceğimiz en güzel durumlardan biri diyebilirim.

DIŞ TASARIM

Yeni Golf eski versiyona göre tamamen yeni dış tasarımıyla ilk andan itibaren farklı bir otomobil olduğunu size göstermeyi başarıyor. Yeni alçak tasarımlı burun yapısı ve c sütununa doğru daha fazla alçalan tavan otomobilin rüzgara karşı olan direncini 0.275 cd ye getirmiş. Otomobil her donanımda led teknolojili farları kullanıcısına sunuyor. Ayrıca IQ Led teknolojili farlar ise Golf’ün opsiyon listesinde yer alıyor.

Otomobilin önden görünümünde bir diğer dikkat çeken unsur ise yeni Volkswagen logosu.

Yeni Golf’ün yanına geçtiğinizde ise ön çamurluklarda yer alan ve donanım isimlerinin yazdığı ufak detay hemen göze çarpıyor. Ayrıca 16 inç’ten 18 inç’e kadar olan jant seçenekleri de oldukça iddialı. Bu noktada özellikle 18 inç yıldız formunda olan jantın çok dikkat çekeceğinden eminim.

1974 yılından beridir 35 milyon adet seviyelerinde satılan Golf’ün en yeni jenerasyonun arkasına göz attığınızda ise stopların 7. jenerasyonu çağrıştırdığını fark ediyorsunuz. Ancak Golf yazısının logonun hemen altında ve bagaj kapağının ortasında olması marka ve model vurgusunu arttırmış. Otomobilin hangi motora sahip olduğunu gösteren eTSI yazısı ise bagaj kapağının sağ alt köşesinde kendisine yer bulmuş.

Otomobilin içine geçmeden boyutlarındaki farklılıklarından bahsedersek otomobil 4284 mm uzunluğunda(+26 mm), 1789 mm genişliğinde ve 1456 mm yüksekliğinde(-36 mm) olduğunu görüyoruz. Yeni otomobilin aks mesafesi ise 2636 mm iken 7. jenerasyonun 2620 mm imiş. Buradan da MQB-E platformuna yani bir önceki jenerasyonla aynı altyapıya sahip olduğunu kolayca anlıyorsunuz.

İÇ TASARIM

Otomobilin içine göz attığınızda ise tamamen yenilenen ve markanın dijital atılımını anlatan bir mekanla karşılaşıyorsunuz. Tamamen dijital olan ekran, dokunmatik olan far ve diğer düğmeler, büyük multimedya ekranı, ambiyans aydınlatma vs. vs. vs…

Yeni Golf’ün sizi ilk karşılayan parçası Passat’ın makyajlı versiyonuyla tanıştığımız 3 kollu fonksiyonel direksiyonu oluyor. Tasarım olarak çok beğenmesem de(özellikle ortasını) oldukça başarılı. Tuşların konumlandırılması ve dokunma hissi her zaman olan Alman hassasiyetinde…

Yeni Golf'te standart olarak sunulan Dijital Kokpit’te 10 inçlik dijital gösterge paneli “Active Info Display” ve 8,25 inçlik Bilgi & Eğlence Sistemi dikkat çekiyor. Dijital gösterge panelini ambiyans aydınlatmasını kullanarak araç içindeki renkle aynı seçebiliyorsunuz. Ayrıca haritayı ve sürüş bilgilerini daha rahat görebileceğiniz ekstra temalar da bulunuyor.

Ana multimedye ekranı ise hassasiyetiyle akıllı telefonlarla yarışır seviyede. Ayrıca ekrana dokunmadan el hareketlerinizle de menüler arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Ana multimedye ekranı Android Auto ve Apple Car Play yazılımlarını destekliyor. Ayrıca üst seviye donanımda olan Golflerde müzik sistemi Harman Kardon markasıyla geliyor.

Yeni Golf’ün içindeki bir diğer dikkat çeken detayı ise vites kolu. Eski büyük ve uzun vites kolu yerine kibrit kutusu kadar bir düğme yer alıyor. R-N-D/S vites konumlarının bulunduğu düğmeyi istediğiniz vitesin konuma iterek hareket ettirebiliyorsunuz. Bu vites kolu grubun spor otomobil üreticisi olan Porsche’nin yeni 911 modelinden de tanıdık…

SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ

Golf’te standart olarak sunulan zengin donanım seviyesine ek olarak, şerit takip sistemi “Lane Assist”, yaya algılama özelliğine sahip ve şehir içi acil frenleme fonksiyonunu içeren ön bölge asistanı “Front Assist”, kavşaklarda dönüş esnasında tehlike anında otomatik frenleme sağlayan kavşak asistanı gibi teknolojik özellikler opsiyonel olarak tercih edilebiliyor. Ayrıca, Yeni Golf'te 0-210 km/s hızları arasında yarı otonom sürüş imkânı sağlayan Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist” ve “Kapasitif Direksiyon” özellikleri ilk defa isteğe bağlı olarak sunuluyor.

8. nesil Golf'te öne çıkan bir diğer yenilikse, ön cama yansıyan renkli ek bilgilendirme ekranı “Head up Display”. İsteğe bağlı olarak Golf'te ilk defa tercih edilebilen bu özellik sayesinde sürücünün gözünü yoldan ayırmadan sürüş bilgilerine ulaşabilmesi sağlanıyor. Ayrıca, kişiselleştirilebilir ana menü ekranına sahip 10 inçlik dokunmatik Discover Pro Radyo Navigasyon sistemi de kablosuz App Connect özelliğiyle opsiyonel olarak sunuluyor.

MOTOR VE PERFORMANS

Yeni Golf ülkemizde 1.0 ve 1.5 eTSİ, 1.5 TSİ motor seçenekleriyle gelecek. eTSİ olan motorlar mild hybrid diye adlandırılan küçük bir elektrik motoru ve onu besleyen batarya sisteminden oluşan motorlar oluyor. Bu sayede içten yanmalı motor daha efektif olarak elektrik motoruyla desteklenerek kullanılıyor.

Mild hibrit teknolojisinin temelini oluşturan 48V elektrik motorunda, 100 km'de 0,4 lt'ye kadar yakıt tasarrufu sağlanırken, karbon emisyonu da %10 kadar düşürülmüş.

Benim lansman süresince kullandığım otomobil 1.5 eTSİ 150 hp güç üreten versiyondu. Bu ünite ayrıca 250 Nm tork üretiyor. Buna destek olarak çalışan elektrik motoru ise yaklaşık 40 Nm güç desteğini Golf’e veriyor. Bu sayede otomobil 0’dan 100 km/s hıza 8.5 sn’de ulaşıyor. Ayrıca elektrik motorunun gücü sayesinde aracın ara hızlanmaları da oldukça memnun edici seviyede.

NASIL HİSSETTİRİYOR?

Yeni Golf’ü kullandığım Porto köy yollarında yol tutuşu, performansı ve yakıt tüketimi konusunda detayları görebilme fırsatım oldu. Özellikle otomobil 6. ve 7. jenerasyon modellerinden çok farklı bir hissi kullanıcısına sunmuyor. Aynı altyapıyı kullanıyor olması bu durumu destekliyor diyebilirim.

1.5 eTSİ Golflerde bulunan DCC yani “Adaptif Şasi Kontrol” sistemi otomobilin sürüş karakterini tamamen ve bir önceki nesle göre daha keskin biçimde değiştiriyor. Eco, Comfort, Sport ve Individual sürüş modlarını kullanıcısına sunan sistem otomobilin diferansiyel, şanzıman, süspansiyon ve şasi bağlantılarıyla birlikte çalışarak seçtiğiniz moda göre kendisini ayarlayabiliyor.

Yakıt tüketimi konusunda ise 0.5 lt / 100 km gibi azalmaların olduğunu gözlemleyebildim ancak bu değerin artması için daha fazla yoğun trafikte kalmak gerekir.

2020 AĞUSTOS AYINDA TÜRKİYE YOLLARINDA OLACAK

Lansman süresince konuşma fırsatı bulduğum Volkswagen Binek Araç Pazarlama Müdürü Tilbe Polat, “Yeni Golfler Türkiye’ye dizel motorsuz olarak 2020 yılının yarısından sonra Ağustos ayı gibi gelecek.” dedi. Ayrıca Polat, “Kompakt otomobil pazarının üçte birini oluşturuyoruz. Her ne kadar yeni aracımız geldiğinde yılı yarılamış olsak bile bu pazar payını korumayı hedefliyoruz. Fiyatlarımız da bugünkü Golf modellerinden yüzde 1-1.5 daha fazla olacak.” açıklamalarında bulundu.

VOLKSWAGEN YATIRIMI TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK FIRSAT!

Doğuş Otomotiv Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, Volkswagen AG'nin Türkiye'de kurulması planlanan fabrika için resmi bir negatif ya da pozitif açıklama yapılmadığını belirterek, “Fabrikayla alakalı olumlu veya olumsuz bir durum yok. Türkiye'nin bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi. Ayrıca Bottaro, “Dünya'da üretilen Passatların yüzde 30'nu biz alıyoruz.” diyerek Türkiye'nin Passat ve Volkswagen markası için ne kadar önemli bir pazar olduğunu belirtti.