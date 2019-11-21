Yeni Honda Civic HB kaç para?

Honda, kompakt hatchback sınıfındaki modeli Civic Hatchback'i yeniledi. Yenilenen Honda Civic HB uygulanan tasarım güncellemeleriyle daha sportif ve çekici bir dış tasarımla dikkat çekiyor. Bunun dışında bilgi-eğlence sisteminde yapılan iyileştirmelerle kullanışlılık daha da iyileştirildi.

Otomobilin makyaj kapsamında gerçekleşen farklılıkları Türkiye’de üretilen sedan versiyonda olduğu gibi. Sis farlarının etrafını çevreleyen simetrik hava girişi ve küçük dekoratif gövde rengi çıtalar, 17 inç boyutundaki yeni jantlar ve yeni gövde renkleri dış görünümdeki farklılıkları özetliyor.

Makyajla birlikte Civic HB'in üst donanım paketlerinde sunulan sekiz yönlü ayarlanabilir elektrikli koltuklar, Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonu sunan bilgi-eğlence sistemi ve multimedya ekranında kullanılan düğmelerin ergonomik yapısı müşterilerden alınan geri bildirimlerle daha iyi hale getirilmiş.

Civic HB makyaj kapsamında teknik olarak yeni ünitelere kavuşmadı. Yenilenen Honda Civic, öncüsünün üstün yol tutuş ve sürüş konforu özelliklerini korumaya devam ediyor. Hafif yapı ve son derece rijit gövde yenilikçi mühendislik uygulamaları ve üretim teknikleriyle üretiliyor. Düşük ağırlık merkezi ve gelişmiş MacPherson süspansiyon sistemi üstün sürüş dinamikleri ve sürüş keyfi sunuyor.

Honda Civic sınıfının en pratik ve kullanışlı otomobili olmaya devam ederken makyajla birlikte daha sportif ve daha modern bir görünüm kazandı. Yenilenen Honda Civic 21 Kasım 2019 itibariyle 181.200 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.