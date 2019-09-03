Yeni Honda Civic kaç para?

Kompakt sınıfın sevilen oyuncularından biri olan Civic, ufak bir makyaj operasyonu geçirdi. Yeni Civic, ardında 47 yıllık köklü ve başarılı bir geçmiş bırakan orijinal Civic'e sadık bir yapı sergilerken, ‘bütün insanlar için bir otomobil, dünya için bir otomobil' felsefesini devam ettiriyor.

Yenilenen otomobilin en büyük yenilikleri ön ve arka tamponlarındaki tasarım yeniliklerinden başlıyor. Bunlarla birlikte aktif güvenlik ve sürüş destek sistemleri de otomobilin yenilikleri arasında. Ayrıca otomobilin yeni tasarımlı jantları da dikkat çekiyor.

Yeni Civic sınıfının en pratik ve en geniş iç mekanıyla birlikte en geniş bagajına sahip olmasını sürdürüyor. Kaliteli malzemelerle bezenen kokpit yalın, ancak bir o kadar da gösterişli iç mekanının yanı sıra yenilenen ve kullanışlılığı geliştirilen dijital gösterge tasarımıyla da modern bir kokpit ambiyansı sunuyor.

Aktif Yol Tutuş Destek Sistemi (AHA- Agile Handling Assist)

Honda'nın Aktif Yol Tutuş Destek Sistemi (AHA) yol koşulları ve sürüş stili göz önüne alınarak Avrupa pazarı için optimize edildi. Sistem hassas ve direkt tepki veren yapısıyla orta ve yüksek hızlardaki yumuşak ve sert direksiyon hareketlerinde daha güvenli bir sürüş hissi veriyor.

Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, tanıtımda yaptığı konuşmada, “Bugün bizim için çok önemli bir gün. Çünkü Türk tüketicisinin en sevdiği modellerin başında gelen Civic Sedan’ı daha sportif ve çok daha teknolojik şekilde tüketicilerin beğenisine sunuyoruz.” dedi.

“3 farklı donanım versiyonla daha geniş kitlelere hitap edecek”

İleri teknolojiye sahip sportif modelleri sürekli geliştirdiklerini ifade eden Tsumura, “Honda mühendislerinin çalışmaları sonucunda Civic Sedan’ın artık içinde fazlası var. Honda CRV'den tanıdığımız Honda gelişmiş güvenlik sistemi Honda Sensing, artık Civic Sedan’da da yer alıyor. Aynı zamanda sportif model vurgusu 1,5 litre VTEC Turbo dizel motorda 3 farklı donanım versiyonla sunularak artık daha geniş kitlelere hitap edecek.” ifadelerini kullandı.

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: “Yıl sonunda Türkiye pazarında 300 bin binek ve 70-80 bin adet de ticari araç satılacağını öngörüyoruz.” dedi.

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer de toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Honda’nın Türkiye’de üretimi sonlandırmasının ardından da rekabetçi fiyatlarla pazar payı ve satış anlamında aynı çizgide devam etmeyi planladıklarını söyledi.

Türkiye otomotiv pazarına değinen Kılıçer, yıl sonunda 300 bin binek ve 70-80 bin adet de ticari araç satışı beklediklerini kaydetti. Bu beklentiyi bazı varsayımlara dayandırdıklarını belirten Kılıçer, “Nedir bu varsayımlar? Kredi faizleri biraz daha aşağı düşecek ve bundan sonraki süreçte de hafif bir yukarı doğru ivme olacağını düşünerek söylüyorum.” diye konuştu.

Kılıçer, Honda özelinde ise yıl sonu itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 20 bin satış adedine ulaşmayı öngördüklerini ifade ederek, “Ağustos ayını da eklediğimizde 11 bin 500 civarına gelmiş durumdayız. Bundan sonraki süreçte 9 bin civarında bir satış adedine ulaşmayı hedefliyoruz. Toplamda pazar payımızı yüzde 5,4'lerden yüzde 6,5 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçer, satışların yüzde 75’ini Civic modellerin oluşturduğunu, yıl sonuna kadar yeni makyajlı Civic’ten 7 bin 200 civarında satış beklediklerini bildirdi.