Yeni Honda HR-V kaç para?

Honda HR-V'de makyajla birlikte Honda’nın “Solid Wing Face” mimarinin üzerindeki siyah ve krom kombinasyonunun yerini yeni, parlak, koyu krom bir panel alıyor. Sis farlarını da çevreleyen geniş hava

girişleri büyürken projektör lenslere sahip ön farlar standart olarak LED gündüz farlarıyla donatılıyor. Arkaya doğru eğimli tavan çizgisi ve tavan spoyleri sportiflik etkisini güçlendiriyor.

Bagaj kapağı boyunca uzanan koyu krom çıta ön taraftaki tasarım felsefesini tamamlarken arka stop lambaları koyu tonlarıyla sportifliğe vurgu yapıyor. Üst donanım seviyelerinde 17 inç alaşım jantlar,

krom egzoz çıkışı, tam LED ön far ve arka stop lambaları devreye giriyor.

Magic Seat ile üstün fonksiyonellik kazanan Honda HR-V, yeni sürücü ve ön yolcu koltuğu oturma minderi ve sırt dayama yerinin şeklinde yapılan değişiklik sayesinde daha fazla baldır, bel ve omuz desteği sunuyor. Baz versiyonda sunulan kumaş döşemenin kalitesi arttırılırken üst donanım paketlerinde kumaş ve deri karışımı çift dikişli koltuklar daha çekici bir görünüm sergiliyor. En üst donanım seviyesinde ise tamamı deri döşemeler devreye giriyor.

Şehir içi aktif fren dahil gelişmiş sürüş destek sistemleri sürüş konforuna ve sürüş güvenliğine katkıda bulunan Honda HR-V'de yalıtıma verilen önemin sonucu olarak sürücü ve beraberindeki yolcular 100 km/s hızla seyahat ederken sadece 65 dB'lik kabin gürültüsü hissedebiliyor.

Yenilenen Honda HR-V ilk kez donanım seviyesine bağlı olarak gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC) sistemi ile donatılıyor. Aktif Gürültü Engelleme Sistemi kabin içinde bulunan mikrofonlarla kabin içindeki gürültü seviyesini ölçüyorr ve hoparlörler üzerinden karşı frekanslar üreterek bunları baskılıyor.

Elektrikli el freni, dokunmatik iklimlendirme paneli ve One – Touch Indicator gibi özelliklere sahip olan Honda'nın yeni Akıllı Dokunmatik İç Mekan kullanım kolaylığını arttırıyor.

İlk kez 2015 yılında yeni Honda CR-V'de tanıtılan yeni bilgi ve eğlence sistemi Honda Connect, yeni Honda HR-V'de de kullanılıyor. Giriş donanım seviyesinde isteğe bağlı olarak sunulan Honda Connect, orta ve üst ekipman seviyelerinde standart olarak sunuluyor.

Honda HR-V de gelişmiş aktif ve pasif güvenlik teknolojileriyle bir yandan daha rahat bir sürüş sunarken diğer yandan ise üstün yolcu ve yaya koruması sunuyor. Standart olarak sunulan Şehir içi Aktif Fren Sistemi özellikle şehir içindeki düşük hızlarda gerçekleşen kazaları önlemek için tasarlandı. Radar teknolojisi ile sürüş yönünde yolu tarayan sistem olası bir çarpışma riski oluşması halinde

sürücüyü sesli ve işitsel olarak uyararak otonom olarak fren yapıyor.

Orta ve üst donanım seviyesine sahip HR-V versiyonlarında sunulan Honda'nın Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi (ADAS) aracın önüne ve arkasına bakan kameralar dışında radar sensörleri de kullanıyor. Sekiz hava yastığı ile donatılan Honda HR-V'nin platformu Honda'nın çarpma enerjisini daha eşit bir şekilde dağıtmak için birbirini bağlayan yapısal elemanlar ağını kullanan ACE™ (Gelişmiş Uyumluluk

Mühendisliği) gövde yapısından yararlanıyor.