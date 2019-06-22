Yeni Jeep Renegade kaç para?

Jeep'in ilk kez 2014 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttığı kabiliyetli kompakt SUV'u Renegade yenilendi. Tüm dünyanın farklı bölgelerinden birçok otomobil severin ortak beğenisiyle geliştirilen Jeep Renegade, yenilenen haliyle daha dinamik tasarım özelliklerine, yenilikçi teknoloji donanımlarına ve üstün güvenlik seviyesine kavuşurken, aynı zamanda yeni motor seçenekleri de sunuyor. Jeep Marka Direktörü Sinan Saip Bel, Renegade ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede “Türkiye'de satışa sunulduğu 2014 yılından beri 8 bin adeti aşan satış rakamına ulaşan Renegade, segmentinde tercih sebebi olmayı sürdürerek başarısını devam ettiriyor. Yenilenen Renegade, Haziran ayı itibariyle 149 bin 900 TL'den başlayan fiyatla ülkemiz yollarıyla buluşuyor. Yeni motor seçenekleri, üstün teknolojisi ve güvenlik donanımlarıyla pazardaki iddiasını daha da artıracak” yorumunda bulundu.

Dinamik tasarım özellikleri

Renegade'in tasarımındaki dinamizm, yeni dokunuşlarla bir adım öteye taşınıyor. Otomobilin yenilenen, Jeep'in sembolü 7 bölmeli ızgarası, yeni tasarımlı farları ile sis farları ve Stop grubu ilk bakışta öne

çıkıyor. LED teknolojisi sayesinde geleneksel halojen farlara göre yüzde 50, Xenon farlara göre yüzde 20 daha iyi aydınlatma performansı da sağlıyor. Renegade'in Longitude ve Sport versiyonlarında standart olarak sunulan 16 inç alaşımlı jantların haricinde, Limited ve Trailhawk'taki 17 inç alaşımlı jantlar ile Limited versiyonda opsiyonel olarak tercih edilebilen19 inç boyutları da dâhil, 4 farklı jant seçeneği ise kişiselleştirme olanaklarını artırıyor. Limited ve Trailhawk versiyonlarında sunulan ve otomobilin tasarımına dinamizm kazandıran siyah renkli tavan da Renegade'in yenilenen tasarım öğeleri arasında yer alıyor.

Fonksiyonel iç mekân

Yenilenen Renegade, kabin içerisinde de konfordan taviz vermiyor. Baş ve omuz mesafesi konusunda sınıfının lideri olan Renegade'in geçirdiği makyaj kapsamında iç mekânı da gündelik yaşamı kolaylaştıran pratik özelliklerle donatılıyor. Renegade, yenilenen orta konsol yapısı sayesinde farklı boyutlarda yeni eşya gözleri ile 1,2 litrelik ek saklama alanı sunmasıyla da dikkat çekiyor. Jeep Renegade'in ön konsolunda ayrıca kullanıcısının konforunu artırmak için tasarlanan ve donanın versiyonuna göre ebatları farklılık gösteren yeni nesil Uconnect 5-inç, 7-inç ya da 8.4-inç NAV dokunmatik multi medya sistemi, daha güçlü bir işlemci ve geliştirilmiş tepki kapasitesiyle dikkat çekiyor. Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu olarak çalışan Uconnect 7-inç ve 8.4-inç NAV sistemleri aynı zamanda kullanıcı arayüzü deneyimini geliştiren çift parmak yakınlaştırma ve “Tut ve Sürükle” ile kişiselleştirilebilir menü ile yüksek çözünürlüklü, kapasitif, tam renkli dokunmatik ekranlarıyla öne çıkıyor.

Yeni benzinli motor seçenekleri



Renegade'in yeni nesil turbo beslemeli benzinli motorları, küçük hacimden elde ettikleri yüksek güç ve tork seviyeleri ile yakıt verimlilikleri sayesinde kompakt SUV sınıfına yepyeni bir soluk getiriyor. 1,0 litrelik 3 silindirli benzinli motor seçeneği, 120 HP güç ve 190 Nm tork üretirken, 6 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor. 1,3 litrelik 4 silindirli turbo beslemeli benzinli motor ise 150 HP güç ile 270 Nm tork üretirken DDCT çift kavramalı şanzımanla gücünü ön aksa aktarıyor. Bu motorun 180 HP güce sahip varyasyonuysa 4 tekerlekten çekiş sistemi ve 9 ileri otomatik şanzımanla satın alınabiliyor. Seleflerine oranla çok daha iyi bir performans vaat eden motorlar, 93 kg'den başlayan hafif yapısı, direkt enjeksiyon sistemi, elektronik Westgate yönetimi ve üçüncü nesil MultiAir teknolojisiyle ön plana çıkıyor. Subap zamanlamasını ayarlayan MultiAir III sayesinde yüksek güç üretiminde dahi yakıt verimliliği sağlanabiliyor. 60 bin saati aşkın sürede test edilen ve dünya çapında 5 milyon kilometre ile otomobil içinde test edilen yeni nesil MultiAir III turbo benzinli motor seçenekleri, bir önceki motor seçeneklerine göre yüzde 20'ye varan yakıt tasarrufu sağlıyor. 1,6 litrelik 120 HP MultiJet II turbo beslemeli dizel motor ise SCR (Seçici Katalitik Konvertör) sistemiyle donatılıyor. 1,6 litrelik motor 6 ileri manuel ya da çift kavramalı DDCT şanzımanla tercih edilebiliyor.

Yeni Jeep Renegade'de Elektronik Devrilme Engelleme ‘ERM', Elektronik Stabilite Kontrolü ‘ESC', Şerit Takip Sistemi, Trafik İşareti Algılama ve Akıllı Hız Asistanı tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor. Ayrıca ön ve arka park sensörleri, geri görüş kamerası, Ön Çarpışma Uyarısı, Aktif Acil Frenleme, Adaptif Hız Kontrolü, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Arka Trafik Çapraz Geçiş Algılama gibi güvenlik donanımları, yenilenen Jeep Renegade'in Limited donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor ve Yeni Jeep Renegade'i sınıfında rakipsiz kılıyor.

Jeep'e yakışan arazi kabiliyeti

Yeni Jeep Renegade, önden çekişli ya da dört tekerlekten çekişli olarak satışa sunuluyor. Yakıt tüketimi ve yol tutuş arasındaki dengeyi sürekli olarak izleyen gelişmiş 4×4 sistemi Jeep Active Drive, SelecTerrain ile birlikte otomatik, kar, kum ve çamur olmak üzere 4 farklı sürüş modu sunuyor. Yeni Jeep Renegade, gelişmiş Active Drive Low sistemi ile birlikte Yokuş İniş Desteği'ne de sahip oluyor. Active Drive Low sistemine sahip olan Trailhawk versiyonu ise 210 mm'lik yerden yüksekliği ve Selec-Terrain'de tercih edilebilen özel kaya-taş moduyla öne çıkıyor ve rakipsiz arazi kabiliyeti sunuyor.