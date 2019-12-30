Yeni Juke’ye Euro NCAP’ten ödül!

Euro NCAP tercihini ilk olarak daima kazaların önlenmesi yönünde kullanıyor. Bu nedenle sürücülerin çarpışmadan kaçınmasına yardımcı olan teknolojiye puan veriyor. 2019 derecelendirmelerinde de yasal güvenlik gereksinimlerinin ötesine geçerek piyasadaki en son ve ileri güvenlik yeniliklerini yansıtan modelleri ödüllendiriyor.

Yeni Juke, Nissan Akıllı Hareketlilik teknolojileri sayesinde bu alanda da %73'lük bir oranla yüksek puan aldı. Seçilen modellere göre, akıllı teknolojileri içeren kapsamlı bir pakette, gelişmiş sürüş yardımını içeren Nissan ProPILOT özelliği de sunuluyor. Bu özellik JUKE’un sürüş sırasında, diğer araçlarla olan güvenli mesafesini koruyarak şeritte tutuyor ve yol almasını sağlıyor. Bu özellik, uzun yolculuklarda ve yollardaki yoğun trafik sırasında sürücünün stresini hafifletmeye yardımcı olmak adına otonom sürüş için kullanılan önemli bir başlangıç olarak görülüyor.

Ayrıca küçük SUV segmentinde birinci sınıf bir özellik olan Kör Nokta Müdahalesi ile Juke, yan şeritteki diğer sürücü tarafından görülmediğinde bunu algılıyor ve kendi şeridine çekilerek tehlikeden uzaklaşıyor. Arka Çapraz Trafik Uyarısı ile de park yerinde geri geri çıkarken çarpışmaları önlüyor.

YETİŞKİN VE ÇOCUK YOLCU KORUMA KONUSUNDA DA PUANLARI İYİ!

JUKE, yüksek kuvvetli çelikten gövdesiyle yolcu emniyeti açısından önemli bir yapıya sahip. Juke'un bu özelliği herhangi bir darbe sırasında darbenin yolcuya ulaşmadan önce kuvveti emiyor ve dağıtıyor. Yeni otomobil bu özellikleriyle Euro NCAP'ten yetişkin korumada %94, çocuk korumada ise %85 olarak puanlandı.

BİSİKLETLİ VE YAYALARA KARŞI DA KORUMACI

Bisikletli ve yaya koruma testlerinde %81'lik puan alan Yeni JUKE, sahip olduğu Bisiklet ve Yaya Tanımalı Akıllı Acil Durum Frenleme Sistemi, Akıllı Hız Yardım Sistemi, Trafik İşaret Tanıma Sistemi, Akıllı Şerit Müdahale Sistemi, Arka Trafik Geçiş Alarmı ve Kör Nokta Müdahale Sistemi ile tam kapsamlı şekilde segmentinde eşsiz yol güvenlik teknolojisi seçenekleri sunuyor. Kör Nokta Müdahale Sistemi de, başka bir araç, aracınızın kör noktasında bulunduğunda, şerit içinde konum değiştirerek ekstra güvenlik sunuyor.