Yeni Mercedes B-Serisi kaç para?

Mercedes-Benz B-Serisi, markayı kompakt MPV sınıfında iki nesildir temsil ediyor. A sütunu ile birleşen dinamik tasarımlı ön bölüm ve kaslı omuz çizgisi B-Serisi’nin sportif karakterini destekliyor. Yeni B-Serisi'nde standart olarak LED gündüz farlarına sahip LED teknolojili ön farlar sunuluyor. İsteğe bağlı olarak sunulan ve yol şartlarına göre aydınlatma gücünü otomatik olarak ayarlayan MULTIBEAM LED ön farlar, sportif görünümü daha da güçlendiriyor. İki parçalı arka aydınlatma grubu, arka tamponun alt kısmını dolduran siyah difüzör görünümlü eklenti ve krom kaplamalı süslemeyle birlikte daha geniş ve olgun bir görünümü beraberinde getiriyor. Büyük tavan spoyleri ve arka camın yan tarafındaki parlak siyah spoyler sportif görünümü desteklerken aerodinamiğe de katkı sağlıyor.

26 mm'lik artış ile 4.419 mm'lik uzunluğa ulaşan B-Serisi, kısa ön ve arka uzantılara sahip gövdesinde selefinden 30 mm daha uzun olan 2.729 mm'lik dingil mesafesi sunarak daha geniş bir iç mekân sunuyor. İyileştirilen oturma geometrisi ve alçalan omuz çizgisi sayesinde alan hissi artarken A-Serisi'ne kıyasla 90 mm daha yüksekte oturan sürücü, çevreye hakim bir sürüşün keyfini çıkarabiliyor.

A-Serisi'nden sonra B-Serisi de yeni bilgi ve eğlence sistemi MBUX Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi ile yollara çıkıyor. Kişiselleştirilebilen MBUX, otomobil ile sürücü ve yolcular arasında duyusal bir bağ kuruyor. Standart olarak sunulan dokunmatik ekran ve donanım seviyesine bağlı olarak sunulan yüksek çözünürlüklü tamamen dijital 10,25 inç gösterge paneli ve “Hey Mercedes” komutu ile etkinleşen ve günlük konuşma dilini anlayan akıllı sesli komut sistemi gibi özelliklere sahip.

Bünyesinde S-Serisi'nden transfer edilen bazı özellikler de barındıran B-Serisi, en güncel sürüş yardım sistemleri ile sınıfının en yüksek aktif güvenlik seviyesini sunuyor. Gelişmiş radar ve kamera sistemleri sürüş yönünü 500 metreye kadar tararken, B-Serisi ilk defa kısmen otonom sürüş gerçekleştirebiliyor. Yeni B-Serisi'nde standart olarak sunulan Aktif Fren Yardımcısı, yavaş ilerleyen, durmak üzere olan ve duran araçlar dışında yoldan karşıya geçen yaya veya bisikletlilerle olası çarpışmanın şiddetini azaltıyor veya tamamen önlüyor.

S-Serisi'nde olduğu gibi B-Serisi'nde de yeni nesil ön konsol; iki adet 7 inçlik ekran, bir adet 7 inçlik ve bir adet 10,25 inçlik ekran ve son olarak iki adet 10,25 inçlik ekran olmak üzere üç farklı seçenek ile sunuluyor. Türkiye pazarına Style ve Progressive donanım paketleriyle sunulan yeni Mercedes-Benz B-Serisi'nde orta konsol dokunmatik yüzeyli bir kumanda paneline ev sahipliği yapıyor. Bu sınıfta tek olan 64 renk seçeneğine sahip ambiyans aydınlatması ruh hali de dahil olmak üzere iç mekanı kişiselleştirmeye yardımcı oluyor.

Havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu koltuklar yeni B-Serisi'nde isteğe bağlı donanım olarak sunuluyor. Genişliği artan otomobil 1.456 mm (+33 mm) ön koltuk dirsek mesafesiyle orta sınıf boyutlarına ulaşıyor. Ayarlanabilir bagaj zemini sayesinde koltukların katlanmasıyla birlikte bagaj hacmi 1.540 litreye kadar çıkıyor.

Benzinli ve dizel motor seçenekleri

Yeni Mercedes-Benz B-Serisi, benzinli ve dizel motor seçenekleriyle satışa sunuluyor. Euro 6d-TEMP emisyon normunu karşılayan tüm motor seçeneklerinde 7G-DCT çift kavramalı otomatik şanzıman standart. Benzinli motor seçeneğini M 282 kodlu 1,33 litre hacimli motoruyla B 180 oluşturuyor. 136 bg güç ve 200 Nm tork değerleri üreten motor ile Mercedes-Benz B 180'in karma yakıt tüketimi 5,6‑5,4 lt/100 km ve karma CO2 emisyon salınımı 128-124 gr/km arasında. Yeni Mercedes-Benz B-Serisi'nin dizel motor seçeneğinin adı ise B 180 d. 116 bg güç ve 260 Nm tork değerleri üreten motor ile Mercedes-Benz B 180 d'nin karma yakıt tüketimi 4,4‑4,1 lt/100 km ve karma CO2 emisyon salınımı 115-109 gr/km arasında.