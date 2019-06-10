Yeni Mercedes-Benz GLC ne zaman Türkiye’de olacak?

Yeni GLC eski versiyonuna göre daha sert bakışlara ve daha uzun bir buruna sahip olmuş. Farlarındaki gündüz ledlerinin tasarımı bir önceki versiyona göre tüm farı çevreleyen biçimde yenilenmiş. Yan profilde ise detaylar neredeyse aynı. Makyaj kapsamında yenilenen otomobilin arkasına baktığınızda ise eski versiyona göre daha canlı biçimde tasarlanan stop gruplarını fark ediyorsunuz. Bu canlılık ise led teknolojisinden kaynaklı.

Yeni GLC’nin boyutlarıyla alakalı bir değişimi yok her şey yerli yerinde. Ancak aracın içine geçtiğinizde ise yeni ve teknolojik bir kabin size merhaba diyor. Tamamıyla dijital olan gösterge paneli, üç kollu direksiyonu ve büyük dokunmatik multimedya ekranı bu yeniliklerin en görünen ögeleri.

YENİ MOTORLARI VAR!

Otomobilin makyaj kapsamında kazandığı yeni motorları da var. Yeni GLC hepsi dört tekerlekten çekişli olmak üzere 5 farklı motora sahip. Bu motor seçeneklerinden üçü dizel, ikisi benzinli. Benzinli motorlar GLC 200 ve 300 ürün koduyla alınıyor. Bunların ikisi de 2 litrelik 4 silindirli ve turbo beslemeli. Ancak 300 olan 258 beygir güç üretiyor.

Dizeller ise 200d, 220d ve 300d olmak üzere 3 ayrılıyor. Bu motorların hepsi aslında 2 litrelik dört silindirli dizel motordan türetilmiş. Ancak 300d alıştığımız Mercedes-Benz dizel motorundan farklı. Tam 245 beygir güç üreten bu motor kardeşleri gibi tek turbo değil, çift turbo. Bu sayede 500 Nm gibi iddialı bir tork değerine sahip. Her motor seçeneği 9 ileri G-Tronic şanzımanla kombine edilmiş. Ayrıca bahsettiğim motorların hepsi hem Coupe hem de SUV versiyonlarda sunuluyor.

4 SANİYEDE 0’DAN 100 KM/S HIZA ULAŞIYOR!

Bu motor seçeneklerine ek olarak yeni GLC, 63 AMG versiyonuna da sahip. Aslında Frankfurt’taki yol sürüşleri boyunca otomobilin en çok bu versiyonundan keyif aldım.Gürültülü motor sesi, sert süspansiyonları, yarış koltukları ve özel mat gövde rengi AMG versiyonlu GLC’yi gördüğünüzde hemen kendisini fark ettiyor.

GLC AMG 63 4Matic S’te 4 litre V8 bi-turbo motor bulunuyor! Bu motor 476 ile 510 beygir arasında güç, 650 ile 700 Nm aralığında da tork üretiyor ve aracın 0’dan 100 km/s hıza ulaşması tam 4 saniyede oluyor. Ancak bu otomobilden ülkemize sipariş üzerine getiriliyor ve tabiki fiyatı belli değil…

TÜRKİYE VE ÇİN İÇİN DÜŞÜK HACİMLİ MOTOR SENEYE

Bu motor seçeneklerine ek olarak lansman boyunca konuşma fırsatı bulduğum Mercedes-Benz benzinli motorlar uzmanı 2 litre motorların haricinde 1.5 litrelik yeni nesil Mercedes motorunu da GLC’ye ekleyeceklerini belirtti. Bu sayede %110’luk ÖTV yerine bir düşük dilimden fiyatlandırılacak olan otomobil için durum yüz güldürecek nitelikte oluyor. Mercedes, GLC’ye eklemeyi planladığı bu motoru günümüzde yeni nesil C Serisi modellerinde kullanıyor. Yarı hibrit gibi elektrik gücü de kullanan bu ünite GLC için oldukça avantajlı olacağa benziyor.

C Serisi’nin 200 kodlu versiyonunda kullanılan bu ünite 184 beygir güç ve 280 Nm güç üretiyor. Markanın bu motoru GLC’ye eklemesindeki en önemli neden ise Çin ve Türkiye gibi pazarlarda daha fazla tercih edilmek istemesi. Özellikle Çin’in dünyanın en büyük otomotiv pazarı olduğunu düşündüğümüzde bu durumun önemini daha iyi anlayabiliyoruz. Ancak düşük hacimli motora sahip olan GLC için kesin bir tarih yerine 2020 yılında olacağından bahsedildi.

AĞUSTOS AYINDA TÜRKİYE YOLLARINDA

Yeni GLC, 3 dizel ve 1 benzinli motor seçenekleriyle Türkiye’de Ağustos ayından itibaren satın alınabilecek. Otomobilin F-CELL, PIH ve AMG seçenekleri ise sipariş üzerine satın alınabilecek. Fiyat konusunda ise kesin bir bilgi olmamasına rağmen marka yetkilileri 500 ile 700 bin TL arasında olacağını belirtti. Her şeyin pahalı olduğu ülkemizde premium bir orta ölçekli SUV modelinin 500 bin TL’den başlaması sizin gibi beni de şaşırtmadı. Ancak 1.5 lt motorlu versiyon 2020 yılında ürün gamına katıldığında başlangıç fiyatı biraz gerileyebilir…