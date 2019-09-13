Yeni Mercedes-Benz GLC Türkiye’de…

GLC, Mercedes-Benz dünyasının en yeni ve en iyi özelliklerini bir arada sunuyor. Dış tasarım, geniş gövde ve dikkat çekici tasarım detaylarıyla sportif bir görünüm sergiliyor. Tasarım detayları, önden arkaya kadar uzanan krom eklentiler, yeni tasarımlı farlar ve sert hatlara sahip ön ızgara, güçlü bir arazi aracı görünümünü beraberinde getiriyor.

Markanın imajına uygun olarak iç mekânda, lüks donanımlar; kaliteli bir işçilikle iç mekânda bilgi ve eğlence sistemine ait daha geniş dokunmatik ekranlar sunuluyor. Sürüş yardım sistemlerinin kapsamı, Araçtan Çıkış Uyarı Sistemi gibi fonksiyonlarla daha da genişletilirken, özellikle geri manevraları kolaylaştıran römork manevra yardımcısı da bir diğer yenilik olarak devreye giriyor.



YENİ GLC EN GÜNCEL MBUX SİSTEMİNİ SUNUYOR

Bünyesinde birçok yeniliği barındıran yeni Mercedes-Benz GLC'deki en önemli gelişmelerden biri yeni nesil MBUX – Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi. Dokunmatik ekranlara sahip bilgi ve eğlence sistemi, arttırılmış gerçeklik özelliğine sahip navigasyon, tuş veya “Hey Mercedes!” anahtar sözcüğü ile etkinleştirilebilen akıllı sesli komut sistemi, bağlanabilirlik özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzüyle yenilenen GLC'yi en güncel teknik standartlar noktasına taşıyor.

Makyajla birlikte kapsamları daha geliştirilen sürüş destek sistemleri arasında yer alan DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısı ve Aktif Direksiyon Yardımcısı, sürücüyü mesafe takibi ve aracı yönlendirme konusunda destekleyerek sürüş konforu ve güvenliğe katkı sağlıyor. Sistem, aracın hızını virajlarda veya kavşaklarda otomatik olarak ayarlarken, direksiyon yardımcısı şeritte kalmaya ve şerit değiştirmeye yardımcı oluyor. Sürücünün yaklaşmakta olan trafiği gözden kaçırması halinde Aktif Fren Yardımcısı'nın dönüş fonksiyonu fren yaparak, olası çarpışma riskinin önüne geçiyor.

YENİ MOTOR SEÇENEKLERİ



Yeni GLC, en güncel 4 silindirli benzinli ve dizel motor seçenekleri sayesinde daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Ayrıca yeni benzinli motor teknolojisiyle de yüksek verimlilik sunuyor.

Otomobil ülkemizde 2 litrelik benzinli ve dizel motorlarla satışa sunuluyor. GLC 200 2 litrelik benzinli motora sahip olan model olurken 4Matic sürüş sistemini kullanıcısına sunmuyor. 4Matic

sürüş sistemli GLC modelleri ise sadece dizel motorlu versiyonlarda var. GLC 220 d 4Matic 143 hp ve GLC 300d 4Matic 245 hp güç üretiyor. Otomobilin Coupe gövdeli versiyonu ise sadec 300 d 4Matic

olarak satın alınabiliyor. GLC’nin her motor seçeneği 9 ileri çift kavramalı şanzımanla satın alınıyor.