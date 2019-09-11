Yeni Mitsubishi L200 kaç para?

Mitsubishi Motors Türkiye, Eylül 2019 itibarıyla Avrupa ve Türkiye'de de satışa sunulan 6.nesil yeni L200 pick-up'ın basın lansmanını 10 Eylül'de İspanya'nın Malaga şehrinde gerçekleştirdi. İlk kez lanse edildiği 1978 yılından bu yana dünya çapında 4,7 milyon adetten fazla satılan L200, 150 farklı ülkede satılıyor. Türkiye pazarında “2018 yılının en çok satılan pick-up”ı unvanına sahip olan L200, 2019'un ilk sekiz ayında da %27'lik pazar payıyla segmentinde liderliğini sürdürüyor.

Yeni nesil L200, güvenlik donanımları, geliştirilmiş yol ve arazi performansı, tam zamanlı “Super Select 4WD II” dört tekerlekten çekiş sistemi, yeni eklenen “Off Road” modu, “Yokuş İniş Kontrolü” sistemi ve otomobil konforunu aratmayan iç tasarım özellikleriyle en iddialı 4*4 pick-up modeli olarak sınıfında standartları belirliyor. Ön kaput yüksekliği artarak daha maskülen, güçlü ve karizmatik bir görünüme kavuşan L200'ün yeni versiyonunda; daha önce 5 ileri olan otomatik şanzıman, yerini 6 vitesli otomatik şanzımana bıraktı.

Aracın öne çıkan donanımları ise Yeni bir “Off-Road” modu, “Yokuş İniş Kontrolü” sistemi içeren yükseltilmiş 4*4 sistemi, Yükseltilmiş şasi çerçevesi, frenler ve süspansiyon, Kör Nokta Uyarı sistemi (Şerit Takip Uyarı Sistemi; BSW/LCA ile), Arkadan Yaklaşma Uyarı sistemi (RCTA), Ön Darbe Azaltma sistemi (FCM), Ultrasonik Hatalı Hızlanma Azaltma Sistemi.

Aerodinamik yapı ve yeni yan aynalar

Sağlam, güçlü ve dinamik görünümünün yanı sıra L200'ün aerodinamik özellikleri de geliştirildi. Hava akımı yönetimine ve rüzgar gürültüsüne yardımcı olmak amacıyla kabinle yük alanı arasında bir hava haznesi eklendi ve yeni yan aynalar geliştirildi.