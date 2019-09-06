Yeni Nissan Juke’ye merhaba deyin!

Juke’nin yenileneceği ve alıştığımız radikal tasarımının geride kalacağı hakkında çok fazla söylenti vardı. Hatta Amerika’da satılması plananan Kick modelinin Juke’nin yerine geçeceği hakkında da fazlaca bilgi kirliliği olmuştu. Tam bu konular kapanır gibi oldu, marka yeni Juke’yi basına servis etti.

Yeni Juke’yi ilk defa gördüğünüzde eski versiyonla benzer yanlarını fark etmeniz zor olmuyor. Otomobilin ön kısmında yer alan ve Nissan’ın tüm modellerinde kullandığı marka ve tasarım kimliğinin yansıması olan logo ve V biçimindeki krom çıta hemen dikkat çekiyor.

Yeni otomobilin farlarının hemen üzerinde yer alan gündüz farları eski versiyona göre daha ince bir tasarıma sahip. Ayrıca farların içindeki üç kollu tasarım detayı da oldukça şık.

Otomobilin içinde ise durumlar dışarıdaki gibi. Markanın Qashqai ve X-Trail modellerinin güncel versiyonlarında bulunan üç kollu direksiyon Juke’ta da yerini almış. Konsolun ortasına bir çıkıntı biçiminde yerleştirilen multimedya ekranı ise ben yeni ve farklıyım diyor. Ayrıca gösterge panelinin ortasındaki ekranda geliştirilmiş. Son olarak otomobilin iklimlendirme kontrol ünitesi de tamamen yenilenmiş. Aslında Juke’nin iç mekanı neredeyse tamamen yeni.

Juke’nin yanına baktığınızda ise eski modelden izler taşıdığını fark ediyorsunuz. Özellikle şişkin çamurlukları ve c sütununa doğru alçalan tavanı bunu belli ediyor.

Otomobilin arkasına geçtiğinizde ise stopların çift parçalı ve yeni tasarımlı olduğu hemen göze çarpıyor. Yüksek arka tampon ve dar arka camda eski jenerasyondan miras.

Yeni model yolculara 5.8 cm daha iyi diz mesafesi sunuyor. Bagaj hacminde ise değişim yüzde 20'den fazla ve bagaj hacmi 422 litreye ulaşmış.

Juke yeni motorlarıyla da dikkat çekiyor. Otomobil 1 litre 3 silindirli turbo benzinli motora sahip olacak. Bu ünite 118 beygir güç üretecek. Yeni Juke 4×4 çekiş sistemini de kullanıcısına sunacak.