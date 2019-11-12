Yeni Nissan Micra kaç para?

Japon otomotiv devi Nissan'ın, ‘şehrin vazgeçilmezi' olarak bilinen ve globalde 50 yıllık güçlü bir mirasa sahip modeli Micra, yeni versiyonuyla Türkiye'de görücüye çıktı. “Daha Sen” mottosuyla yeni Nissan Micra, bir önceki modele kıyasla Nissan'ın teknolojik vizyonunu yansıtan Nissan Intelligent Mobility özelliklerini barındırırken, etkileyici tasarımı, ferah iç mekânı ve güven veren sürüşüyle dikkat çekiyor.

İlk lanse olduğu 1983 yılından bu yana dünyada 7 milyon adetten fazla, Türkiye'de ise sunulduğu 2003 senesinden bu yana 54 binin üzerinde satışı gerçekleşen Micra'ya çok güvendiklerini belirten Nissan Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, yaptığı açıklamada: “NISSAN olarak, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan otomotiv sektörünü daha güçlü kılmak adına hem modellerimizle hem de servis, hizmet ve gelecek vizyonumuzla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daralan sektöre rağmen tüm dinamizmimizle pazarı geliştirecek adımlar atıyoruz. Bu adımların en yenisi ise Türkiye yollarına çıkardığımız yeni Micra. Nissan'ın, 30 yılı aşkın süredir tasarımı değişen, ruhu değişmeyen ikonik modeli Micra ile Türkiye'deki varlığımızı güçlendirirken, otomotiv sektörüne ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. Yeni Micra ile yıl sonunda %3 pazar payı hedefliyoruz.” dedi.

TASARIM

Yeni Micra, modern renklerde ve birinci sınıf bileşenlerle iç ve dış mekanda değişiklik yapma imkanı sunan çok çeşitli kişiselleştirme seçenekleriyle satışa sunulacak. Eklenen bu özelliklerle yeni Micra, sürücülerin kendi tarzlarını yansıtmalarına imkan veriyor.

İç mekan kişiselleştirme paketinde, koltuk yastıkları ve desteği, kapı kol dayama ünitesi, diz desteği ve gösterge paneli gibi kabinin dört farklı alanını kişiselleştirmeye yönelik malzemeler ve renkler yer alıyor. Bu avantajlar, Tekna ve üstü paketler için turuncu, bordo ve gri olarak üç renkte mevcut olacak.

Müzik tutkunu araç sahipleri için, sürüş deneyimini olabildiğince keyifli hale getirecek yeni Micra’nın öne çıkan özelliklerinden biri de BOSE® Personal ses sistemi ve B-hatchback segmentine özgü, sürücü koltuk başlığına yerleştirilmiş gelişmiş hoparlörler.

Dış kişiselleştirmeyle, yeni Micra'ya her biri yüksek kalitede anodize kaplamalı olan farklı bileşenler ekleniyor. Bu bileşenler lansmandan itibaren derin mavi, turuncu, siyah ve tekno gri olmak üzere dört renkte mevcut olacak.

MOTOR VE ŞANZIMAN

Yeni Micra, 1.0 litre 100 hp Motor, 5 ileri manuel ve 7 ileri CVT şanzıman seçenekleri ile satışa sunuluyor. Yeni aracın motoru, aracın karakterine uyacak ve olabilecek en iyi performans ile yakıt verimliliği sağlayacak şekilde tasarlandı.

DONANIM PAKETLERİ

Yeni Micra 4 farklı pakette sunulacak: Visia, Tekna, Platinum ve Platinum Premium…

Visia paketinde 16 inçlik çelik jantlar, entegre dönüş sinyalli yan aynalar, arka sis farları ve arka spoyler, yükseklik ve derinlik ayarlı teleskopik direksiyon, elektrik kumandalı ön camlar, yüksekliği ayarlanabilen koltuk kafalığı, katlanabilir arka koltuk, otomatik klima gibi özellikler, iç ve dış donanımları oluşturuyor. Ayrıca pakette, 7 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto, akıllı şerit takip uyarı sistemi, akıllı sürüş kontrolü, fren destek sistemi, akıllı çarpışma uyarı sistemi, hız sabitleyici gibi avantajlar da mevcut.

Tekna paketinde, Visia paketindeki özelliklere ek olarak 16 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar, yağmur sensörlü ön silecekler; iç donanımda karartılmış arka camlar ve deri direksiyon simidi öne çıkıyor. Paket, geri görüş kamerası, arka park sensörü, ön sis farları, otomatik katlanan ve ısıtmalı yan aynalara ek olarak Nissan akıllı anahtar ve anahtarsız çalıştırma özelliklerini kapsıyor.

Platinum paketin, Tekna paketindeki özelliklere ek olarak dış donanımı, 16 inç alüminyum alaşımlı elmas kesim jantlarla destekleniyor. Vites topuzu ve el freni deri özelliğiyle sunulurken; geniş hoparlör sistemi, sürücü koltuk başlığında BOSE Personal hoparlör, akıllı çevre görüş sistemi, kör nokta uyarı sistemi ve hareketli nesne algılama sistemi, teknolojik özellikleri oluşturuyor.

Platinum Premium paketinde ise, Platinum paketindeki özelliklere ek olarak otomatik kararan iç dikiz aynası, akıllı şerit takip asistanı, trafik işareti tanıma sistemi ve akıllı otomatik uzun far asistanı bulunuyor.