Yeni Opel Combo kaç para?

Hannover Ticari Araç Fuarı’ndan önce Opel’in Almanya’daki Rüsselsheim merkezinde tanışma ve kullana fırsatı bulduğum Combo ile yollarımız Türkiye’de kesişti. İlk baharın habercisi olan mart ayının son günlerinde Türkiye’nin en güzel köşelerinden biri olan İzmir’e hatta Urla’ya Combo’yu kullanmak için sozcu.com.tr adına katıldım.

Opel'in Avrupa'daki ticari araç payı PSA olarak düşünüldüğünde yüzde 30. Siz de tahmin edersiniz ki bu payın büyük bir bölümü Peugeot ve Citroen tarafından oluşuyor. Combo modeliyle birlikte marka, bu payını arttırma hedefine sahip. Ayrıca 2019 yılında tanıtılacak olan bir yeni ticari araç daha var o da Vivaro!

İLGİLİ HABER Opel'de neler oluyor?

Yeni Combo PSA’dan alınana EMP2 platformu üzerine inşa edildi. Yani Peugeot Rifter ve Citroen Berlingo ile ortak çok fazla özelliği var. EMP2, özellikle modüler olan yapısı sayesinde uzayıp kısaltılarak farklı segmentlere ve motor seçeneklerinde de kullanılabiliyor.

Combo dışarıdan yumuşak tasarım detaylarına sahip. Markanın imzası olan gündüz farları şekli sayesinde kardeşlerinden kolayca ayrılabiliyor.

İLGİLİ HABER Opel ticari araç pazarına geri dönüyor!

Yeni Combo’nun yan profiline baktığınızda iki taraflı kayar kapının varlığı hemen dikkatinizi çekiyor.

Aracın içine göz attığınızda ise diğer Opel markalarından tanıdığınız direksiyon, konsolun ortasına yerleştirilmiş multimedya ekranı ve döner tuş biçiminde tasarlanan vites kolu en çok dikkat çeken detaylar oluyor.

Apple CarPlay ve Android Auto yazılımı destekleyen multimedya ekranının boyutu ise 8 inç. Kol dayama bölümünün altında kalan kısım ise kapağı açıldığında derin bir saklama gözü olarak çalışıyor.

Yeni Opel Combo ülkemizde iki farklı dizel motor seçeneğiyle satın alınabilecek. 1.5 litre hacminde olan bu motorlardan biri 102 hp güç üretirken diğeri 130 hp güç üretecek. Düşük güce sahip olan motoru manuel vites seçeneğiyle satın alabiliyorken, güçlü versiyon 8 ileri tam otomatik şanzımanla geliyor. Her iki motorunda marka tarafından paylaşılan ortalama tüketimi ise 4.3 lt / 100 km.

İLGİLİ HABER Beşinci nesil Opel Combo

Yeni Combo’yu rakiplerinden ayıran en önemli güvenlik unsurları ise, “Otomatik Fren Destekli Ön Çarpışma Uyarı Sistemi, Opel Eye Ön Kamera Sistemi, Otomatik Cruise Control, Akıllı Hız Adaptasyonu, Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi” olarak gösteriliyor.

Otomobil lansmana özel 50 bin TL yüzde sıfır faizli 15 ay kredi imkanını tüketiciye sunuyor. Üç farklı donanım seçeneğiyle satın alınabilen aracın fiyatı ise 122 bin 400 TL’den başlıyor. Dizel motorlu otomatik vitesli Combo’nun fiyatı ise 139 bin 400 TL olarak belirtilmiş.