Yeni Opel Corsa ne zaman Türkiye’de olacak?

Alman otomobil üreticisinin 4,06 metre uzunluğundaki beş kapılı küçük sınıf modeli verimli benzinli ve dizel motorlarla satışa sunulacak. Motorların güç aralığı 75 HP (55 kW)'den başlayarak ve 130 HP'ye (96 kW) kadar uzanacak. Sunulan tüm motor seçenekleri üstün sürüş özelliklerini makul tüketim değerleriyle harmanlıyor.

Yeni nesil Opel Corsa sportif ve çekici tasarımıyla da üstün sürüş dinamiklerini müjdeliyor. Baş mesafesinden ödün vermeden sağlanan düşük ağırlık merkezi yol tutuş ve sürüş dinamiklerine doğrudan katkı sağlıyor. Hafif tasarım prensibi de üstün sürüş dinamiklerini destekleyen bir diğer önemli unsur olarak öne çıkıyor. Yeni nesil Opel Corsa'nın en hafif versiyonu önemli bir başarıya imza atarak 1.000 kg'ın altında olacak.

Şanzıman seçeneklerinin tepe noktasını ise sekiz kademeli otomatik şanzıman oluşturacak. Gelişmiş sürüş destek sistemleri, yenilikçi bilgi-eğlence sistemleri yeni Opel Corsa'yı sınıfının en gözde modellerinden biri yapacak.

Sürüş Destek Sistemleri ve LED Matrix Farlar

Opel, yeni nesil Corsa ile tüketicinin daha çok üst sınıf otomobillerden tanıdığı teknoloji ve sürüş destek sistemlerini sunacak. Alman otomobil üreticisinin küçük otomobil segmentinde ilk kez yaygın olarak kullanıma sunacağı IntelliLux LED® Matrix Farlar fark yaratmayı hedefliyor. Yeni nesil yüksek çözünürlüklü ön kamera tarafından kontrol edilen sekiz adet LED hücresi, ışık hüzmesini sürekli ve otomatik olarak yol ve trafik koşullarına göre uyarlıyor.

Avrupa'da 2019 yılı sonunda satışa sunulacak yeni nesil Opel Corsa, Türkiye'de Opel severlerle 2020 yılının ikinci yarısında buluşacak.