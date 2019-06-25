Yeni Passat 3. çeyrekte Türkiye yollarında…

İlk defa 1973 yılında yollara çıkan Passat o günden bu yana 30 milyon adetlik satış rakamıyla dikkat çekiyor. En yeni haliyle geride bıraktığımız hafta tüm dünyaya tanıtılan otomobil markanın en son teknolojileriyle öne çıkıyor.

Makyajlanan Passat’a dışarıdan baktığınızda otomobilin tasarımının keskin çizgilerle yenilendiğini görüyorsunuz. Ön ve arka tamponlar, motor ızgarası ve arkadaki Passat logosu ise yenilenen önemli detaylar arasında. Bunlara ek olarak yeni LED farlar, LED gündüz farları, LED sis farları ve LED stop lambaları, tasarıma kendine özgü bir hava katıyor. Yeni Passat; Yarış Mavisi, Cam Yeşili ve Deniz Kabuğu Beji gibi renklerde de sunulacak. Yeni Passat'ta 17, 18 ve 19 inç boyutlarına sahip dört yeni alüminyum jant seçeneği de sunuluyor.

Otomobilin içine göz attığınızda ise orta konsolun üst tarafında aydınlatmalı Passat logosu bulunuyor. Ayrıca üç kollu fonksiyonel yeni tasarımlı direksiyon da yeni. Koltuk kumaşı tasarımı, ön panel ve kapılarda kullanılan dekor elemanları da yenilenen diğer özellikler arasında yer alıyor. Vites topuzunun ön kısmında, akıllı telefonlar için isteğe bağlı kablosuz şarj özelliği, geniş bir saklama gözü ve USB girişi bulunuyor. İsteğe bağlı olarak sunulan ambiyans aydınlatma artık 30 farklı renk üzerinden seçim imkânı sunuyor. Dynaaudio ile anlaşan Volkswagen, Passat’ın makyajlı versiyonunda 700 watt gücünde ses sistemi sunuyor.

Volkswagen’in son teknoloji sürüş asistan sistemleri için marka çatısı olan IQ.DRIVE, kısmi otomom sürüş deneyiminin yolunu açan teknolojileri bir araya getiriyor. Bu sistemlerin en gelişmişi olarak yeni Travel Assist özelliği ilk defa Passat'ta tercih edilebiliyor. Böylelikle Passat, 0 km/s ile 210 km/s hız aralığında kısmi otonom sürüş imkanına sahip ilk Volkswagen modeli olma özelliğini kazanıyor. Travel Asisst sistemiyle birlikte Passat, IQ.DRIVE teknolojisinin bugüne kadar görülmüş en gelişmiş versiyonunu sunuyor.

Şerit Takip Asistanı “Lane Assist”, çok fonksiyonlu yeni bir kamerayla optimize edildi. Yeni Passat, Touareg’ten sonra farlarında interaktif bir matrix sistemi bulunan ikinci Volkswagen modeli olma özelliği taşıyor. Gece sürüşlerinde güvenliği ve konforu artıran IQ.LIGHT – LED matrix farlar, Yeni Passat Highline donanım seviyesinde standart olarak yer alıyor.

Yeni nesil bilgi & eğlence sistemi, Passat’ın Dijital Gösterge Paneli “Active Info Display” ile birbirine entegre bir şekilde çalışıyor. Dijital Gösterge Paneli önceki nesline göre büyük ölçüde geliştirildi. 11,7 inç boyuta sahip yüksek kontrastlı grafik ekran son derece net ve kaliteli görüntü sağlıyor. Mevcut fonksiyonlar ise bambaşka bir boyuta taşınmış durumda. Yeni özelliklerden biri olan çok fonksiyonlu direksiyondan tek tuşla (“View”) üç farklı gösterge paneli tasarımı arasında geçiş yapılabiliyor. Ayrıca bilgi ve eğlence sistemi üzerinden detaylı ayarlar kolaylıkla ve kişiye özel olarak yapılabiliyor.

Üç farklı motor seçeneği var!

Yeni Passat 1,5 lt TSI 150 PS benzinli, 1.6 lt TDI 120 PS, 150 PS ve 240 PS'lik iki farklı güç seçeneğine sahip 2.0 lt TDI dizel motor seçenekleri ile yollarda olacak. Yeni Passat’ın 150 PS gücündeki 1.5 TSI benzinli motoru, değişken Aktif Silindir Yönetimine (ACT) sahip ve yalnızca 1.500 dv/dk aralığında 250 Nm gücündeki maksimum torka ulaşıyor.

Volkswagen, Passat'ın 1.6 TDI motoru ile dizel motorlu serisinin de başlangıcını yapıyor. Motor, 7 ileri DSG ile sunulacak. 250 Nm maksimum tork üreten bu motorla birlikte Passat, saatte 205 km azami hıza erişiyor.

Yeni 2.0 TDI Evo, Passat’ın en önemli yüksek hacimli motorlarından biri haline gelecek. 150 PS güce sahip motor 7 ileri DSG şanzıman ile sunuluyor. Maksimum tork değeri ise 360 Nm’ye kadar çıkıyor.

En güçlü Passat 240 beygir gücünde olacak

Dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip 4MOTION teknolojisine sahip, 240 PS gücündeki 2.0 lt TDI seçeneği, Passat serisindeki en güçlü dizel motor olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek ve alçak basınçlı turbo şarjı bulunan çift turbo modülü teknolojisine sahip motor, Passat'ı saatte 247 km azami hıza kadar çıkarabiliyor. 500 Nm gücündeki (1.750 ile 2.500 rpm arasında) yüksek maksimum tork seviyesine sahip motor, standart olarak 4MOTION dört çekişli sistem ve 7 ileri DSG ile donatılıyor. Bu kombinasyon sayesinde yüksek performansa rağmen düşük tüketim değerleri elde edilebiliyor.

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