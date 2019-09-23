Yeni Passat ne zaman Türkiye’de?

İlk defa 1973 yılında yollara çıkan Passat o günden bu yana 30 milyon adetlik satış rakamına ulaşan önemli modellerden biri. 2005 yılından bu yana aralıksız olarak Türkiye'de segment lideri olma başarısı gösteren Passat, yenilenmiş haliyle de iş ve günlük hayatta kullanım kolaylığı ve prestijinin yanı sıra, Volkswagen'in en yeni teknolojilerine sahip modeli olarak iddiasını devam ettiriyor.

Markanın en son teknolojileriyle donatılan Passat, isteğe bağlı olarak sunulan ve 0-210 km/s hızları arasında yarı otonom sürüş imkânı sağlayan Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist” ve “Kapasitif Direksiyona” sahip ilk Volkswagen modeli olma özelliğine sahip. Yenilikçi aydınlatma teknolojili LED farları, 8 inçlik renkli dokunmatik ekranlı bilgi ve eğlence sistemi ise standart olarak sunuluyor.

Yeni Passat Türkiye'de sırasıyla Impression, Business ve Elegance olmak üzere üç farklı donanım seviyesinde tercih edilebiliyor. Üç farklı donanım seviyesinde de alınabilen DSG şanzımana sahip 1,5 lt TSI ACT 150 PS benzinli seçeneğin yanı sıra, yine üç donanım seviyesinde de sunulan DSG şanzımana sahip 1.6 lt TDI 120PS dizel seçeneğine de bulunuyor. Yeni Passat ayrıca, Business ve Elegance donanımlarıyla alınabilen 2.0 lt TDI 150 PS ve sadece Elegance donanımla sunulan 2 lt TDI SCR 240 PS 4Motion seçeneğine de sahip.

Yeni otomobilin Impression ve Business donanım seviyelerinde LED ön farlar ve LED gündüz sürüş farları standart olarak sunulurken, Elegance donanım seviyesinde ise “I.Q. Light” teknolojisine sahip LED matrix ön farlar yer alıyor. Elegance donanım seviyesindeki bir diğer standart donanım ise “Easy Open” adı verilen kolay açılır bagaj kapağı. Business ve Elegance donanım seviyelerinde yer alan sis farları da artık LED teknolojisine sahip. Elegance donanım seviyesinde standart sunulan yeni tasarıma sahip LED “High” stop lambaları dinamik sinyal özelliğini de içeriyor.

Otomobil makyaj kapsamında tasarım olarak ön arka tamponun yenilenmesiyle daha sportif bir duruşa sahip olmuş. Bunlara ek olarak yeni LED farlar, LED gündüz farları, LED sis farları ve LED stop lambaları, tasarıma kendine özgü bir hava katmış. Yeni Passat; Tornado Kırmızısı, Yarış Mavisi, Terrarossa Kahve, Okyanus Mavisi ve Deniz Kabuğu Beji gibi renklerde de sunuluyor. Yeni Passat'ta 18 inç boyutlarına sahip yeni alüminyum jant seçenekleri de mevcut.

Aracın içine baktığınızda ise yeni tasarıma sahip çok fonksiyonlu deri direksiyonu ve orta konsolun üst tarafında aydınlatmalı modern bir Passat logosu bulunuyor. Koltuk kumaşı tasarımı, ön panel ve kapılarda kullanılan dekor elemanları da yenilenen diğer özellikler arasında yer alıyor. Vites topuzunun ön kısmında, akıllı telefonlar için isteğe bağlı kablosuz şarj özelliği, geniş bir saklama gözü ve USB girişi bulunuyor. İsteğe bağlı olarak sunulan ambiyans aydınlatma artık 30 farklı renk üzerinden seçim imkânı sunuyor.

Yeni Dijital Gösterge Paneli “Active Info Display”



Yeni Passat'ta isteğe bağlı olarak sunulan Dijital Gösterge Paneli “Active Info Display” 11,7 inç boyuta sahip yüksek kontrastlı grafik ekran son derece net ve kaliteli görüntü sağlıyor. Mevcut fonksiyonlar ise bambaşka bir boyuta taşınmış durumda. Yeni özelliklerden biri olan çok fonksiyonlu direksiyondan tek tuşla (“View”) üç farklı gösterge paneli tasarımı arasında geçiş yapılabiliyor. Ayrıca bilgi ve eğlence sistemi üzerinden detaylı ayarlar kolaylıkla ve kişiye özel olarak yapılabiliyor.