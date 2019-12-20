Yeni Qashqai’de dizel motor olmayacak!

Geniş bir içten yanmalı motor yelpazesi sunan Qashqai, gelecek yeni jenerasyon versiyonuyla birlikte dizel motorlu versiyonlarını rafa kaldıracak. 2020 yılı eylül ayında ortaya çıkması planlanan yeni Qashqai, Autonews’un haberine göre hibrit motora sahip olacak.

Nissan yer aldığı Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakında diğer Japon marka olan Mitsubishi’nin plug-in hybrid teknolojisini kullancak. Markanın bu kararı almasındaki en büyük sebep ise Avrupa’da ACEA’ya göre 2017 ylında yüzde 45 olan dizel motor satışlarının yüzde 30’a gerilemesi.

Markanın CEO’su Gianluca de Ficchy konuyla alakalı “Dizel motorlarda etkileyici bir gerileme gördük. Kendimizi yeni trende adapte ediyoruz” açıklamasında bulundu. De Ficchy, markanın Avrupa satışlarının yüzde 40’ını 2022 yılında elektrik motorlu otomobil modellerinin oluşturmasını istiyor.