Yeni Ranger Raptor ne zaman Türkiye’de olacak?

Yeni Ranger sadece yeni motor ve şanzımanıyla değil yeni teknolojik ve güvenlik donanımlarıyla da rakiplerinden ayrılmayı hedefliyor. Yeni 2,0 litre hacimli EcoBlue Bi-turbo motor 213 PS güç ve 500 Nm tork değeriyle yerini aldığı 3,2 litre TDCi motora kıyasla daha küçük hacmine karşın fazladan 13 PS güç ve 30 Nm tork üretiyor.

Yeni Ford Ranger; dört tekerlekten çekiş sistemi ve SYNC 3 ile kullanıcılara tamamen yeni çözümler sunuyor. Bu sınıfta yaya algılama özelliğine sahip çarpışma önleme sistemi ve akıllı hız sınırlama özelliklerini standart olarak sunan ilk pick-up olan yeni Ford Ranger aktif park yardımcısı da dahil olmak üzere olası bir çarpışmayı önleyen veya etkilerini en aza indiren gelişmiş sürüş destek sistemleri sunuyor. Ürün gamının güçlü versiyonlarında daha konforlu bir sürüş için aktif gürültü yönetimi teknolojisi sunulurken, Ranger Wildtrak kolay açılıp-kapanan bagaj kapağı gibi donanımlarıyla kullanım kolaylığı sunuyor.

800 mm (80 cm) ile sınıfının en iyi su geçiş derinliğine sahip olan ve 230 mm yerden yüksekliğe sahip olan yeni Ford Ranger sürücü ve beraberindeki yolcuların konforunu bozmadan zor arazi koşullarını dize getirmek için tasarlandı. 29 derecelik yaklaşma ve 21 derecelik uzaklaşma açıları asfalt dışı yollarda güvenle ilerlemeye yardımcı oluyor. Üstün off-road performansını 3.500 kg römork çekme kapasitesi ve 1.252 kg yükleme kapasitesi tamamlıyor.

Ranger’ın en güçlü ve yüksek performanslı versiyonu olan yeni Ford Ranger Raptor gerçek off-road pick-up performansını Ekim ayında Türkiye'ye getiriyor. Ford F‑150 Raptor ilham alınarak geliştirilen yeni Ranger Raptor agresif ve dinamik bir tasarımla dikkat çekerken canlı renkler bu agresif ve dinamik görünümü tamamlıyor. Dünyanın ilk seri üretim yüksek performanslı off-road kamyoneti olan Ford F‑150 Raptor'dan ilham alınan yeni ön ızgara yüksek performanslı HID Bi-Xenon farların arasındaki boşluğu tamamen dolduruyor. Zorlu çöl kullanımlarını destekleyecek şekilde tasarlanan ve LED sis farlarıyla tamamlanan ön tampon tasarımıyla araç gövdesindeki hava akımını optimize ediyor. Çamurluklar off-road kullanımında, uzun süspansiyon yollarından ve devasa lastiklerden zarar görmeyecek şekilde tasarlanıyor. Yan basamaklar asfalt dışı yollarda oluşması muhtemel kum, çamur ve kar spreyini önlemek üzere tasarlanıyor.

Ranger Raptor'da yüksek dayanımlı hafif çeliklerle güçlendirilmiş bir şasi ve yürüyen aksam kullanılıyor. Raptor'un gelişmiş süspansiyonu, Ranger XLT ile karşılaştırıldığında 150 mm daha geniş iz aralığı ve 51 mm daha yüksek mimarisi arazide konfordan ödün vermeden güvenli bir şekilde hızlı sürüşlere imkân tanıyor. Konuma Duyarlı Sönümleme özelliğine sahip FOX amortisörler, üstün arazi yetenekleri için yüksek sönümleme kuvveti ve daha yumuşak bir sürüş için daha düşük sönümleme kuvveti sunuyor. Ön süspansiyon yolu yüzde 32 artırılırken arka süspansiyon yolu ise yüzde 18 arttırıldı. Yüksek performanslı 63,5 mm çapında amortisörler, çıkıntılı ön amortisör kuleleri ve alüminyum kontrol kollarıyla destekleniyor. Yeni coilover tipi arka süspansiyon özel bağlantı sistemi sayesinde çok küçük yanal hareketlerle Raptor'un arkasının yükseltme ve alçaltma imkânı sunuyor.

Farklı zemin koşullarında mümkün olan en iyi performansı sunmak için; Baja, Spor, Çim, Çakıl, Kar, Çamur Kum, Kaya ve Normal olmak üzere farklı sürüş modları ile Arazi Yönetim Sistemi devreye giriyor. Devrilme Önleme Fonksiyonu ve Elektronik Stabilite Kontrolü içeren Ford Stabilite Kontrolü, Römork Salınım Kontrolü, Yokuş Kalkış Desteği, Eğim İniş Kontrolü ve Yük Uyarlama Kontrolü gibi elektronik sürüş destek sistemleri sürüş güvenliğini destekliyor.

Ford'un sesli komut veya sekiz inçlik dokunmatik ekran üzerinden kaydırma veya dokunma hareketleriyle kullanılan SYNC 3 iletişim ve eğlence sistemi Apple CarPlay ve Android Auto™ uyumluluğu ile yolculukları keyfe dönüştürüyor. 8 inçlik dokunmatik ekran müzik içeriklerinden navigasyona kadar zengin bağlanabilirlik ve multimedya içeriği sunuyor.