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Yeni Renault Clio’nun detayları ortaya çıkmaya başladı!

Markanın B segmenti üyesi olan Clio, 5. jenerasyonuyla bu yıl Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak. Bu tanıtımdan önce ise otomobilin detaylarıyla alakalı kısa bir video markanın twitter sayfasında yayınlandı...

Fatih TAN
09:40 -
Haberler Otomotiv

Renault’un Bursa’da yer alan fabrikasında üretilecek olan 5. jenerasyon Clio, bugüne kadar üretilmiş en iyi Clio olacak. Otomobilin marka tarafından yayınlanan kısa videosunda Renault logosunun büyük bir biçimde yerini aldığını görüyorsunuz. Ayrıca logo etrafındaki krom çıtalar da hemen dikkat çekiyor. Bunlarla birlikte kapı altında yer alan ve üzerinde Clio yazan yeni kapı çıtaları da videodaki yerini almış.

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Otomobilin iç mekanıyla alakalı detaylarında verildiği bu video içerisinde Clio’nun yarı deri yarı kumaş koltuk döşemesi olduğunu da görebilirsiniz. Renault markası yayınladığı videonun sonunda otomobilin tanıtımının 28 ocak olduğunu belirtmiş. Yeni Clio tam olarak 28 ocak tarihinde, Cenevre Otomobil Fuarı’ndan önce tanıtılacak!

2012-2019 yılları arasında üretilen 4. nesil Clio

2012-2019 yılları arasında üretilen 4. nesil Clio

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Son güncelleme: android-time 13:48 26.01.2019
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