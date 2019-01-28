Yeni Renault Clio’ya yeni iç mekan

Geniş alan yaratmak için daha kompakt hale getirilen tamamen yeni “Akıllı Kabin-Smart Cockpit”, sürücü odaklı ve daha fazla teknoloji barındırıyor. Dalga şeklindeki tasarım ise, genişlik hissini vurguluyor. Sınıfında en geniş ekranla donatılmış olan modelin modern ergonomisi, daha akıcı bir sürüş deneyimi sağlıyor.Yeni Clio, segmentinde ilk olan, özellikle şehir içi kullanımında son derece pratik elektrikli park freni gibi inovasyonları yaygınlaştırıyor.

MULTİMEDYA EKRAN

“Akıllı Kabin-Smart Cockpit” konseptinin kilit unsuru olan 9,3 inçlik multimedya ekran (7 inçe göre iki kat daha büyük), Renault'nun sunduğu en büyük ekran olma özelliğine sahip. Tasarımında Espace modelinden esinlenilen bu hafif eğimli dikey tablet, gösterge paneline genişlik hissi veriyor, kabin içinin modernizmini artırıyor ve ekran okunabilirliğini kolaylaştırıyor. Kullanıcı odaklı bu ekran, internet bağlantılı yeni multimedya sistemi EASY LINK, navigasyon, “bilgi-eğlence” sisteminin yanı sıra MULTI-SENSE ayarları gibi son derece kullanıcı dostu bir içeriğe sahip.

DİJİTAL GÖSTERGE TABLOSU

Yeni Clio, geleneksel analog kadranların yerine ilk kez dijital bir ekran ile sunuluyor. Üst modellerden alınan teknoloji ile 7 ila 10 inç büyüklüğündeki TFT ekran, sürüş deneyimini kişiselleştirme imkanı sunuyor. 10 inçlik versiyonda, ekran üzerinde GPS navigasyon da yer alıyor. 9,3 ve 10 inçlik iki ekranı ile Yeni Clio, kategorisinin en büyük ekranlarını sunuyor.

GÖSTERGE PANELİ

Yeni Clio'nun tamamen yeniden tasarlanan gösterge paneli, kalite açısından her tür artıya sahip. Panel, köpük kaplı üst kısım, kişiselleştirilebilir bir orta bölme ve torpido gözü gibi işlevsel bileşenlere ayrılmış alt bölme olmak üzere üç kısımdan oluşuyor. Dalga şeklindeki form ve merkezi ve yan havalandırma deliklerinin yatay tasarımı, kabin içi genişlik algısını artırıyor.Ekranın alt kısmında, “piyano” düğmeler ve sürücünün kullanım kolaylığı için doğrudan erişimli klima kumandaları gibi özellikler ergonomiyi arttırıyor.

DİREKSİYON

Önceki modele kıyasla daha kompakt bir hava yastığı kullanılarak, direksiyona daha şık ve rafine bir tarz kazandırıldı. Bu daraltma, sürücünün gösterge tablosunu görmesini kolaylaştırıyor. Başparmak desteği ve kalınlaştırılmış çerçevesiyle, Yeni Clio'nun direksiyonuna dokunmak harika hissettiriyor. Retro aydınlatmalı kumandalar ve krom saten kaplaması ile yüksek kalite algısı göze çarpıyor.

ORTA KONSOL

Orta konsol da Yeni Clio'nun “Akıllı Kabin- Smart Cockpit”inin kilit elemanlarından biri olma özelliğine sahip. Sürüş konumunun ergonomisini artırmak amacıyla yükseltilen orta konsol sayesinde, kısaltılmış vites topuzuna dokunmak kolaylaşıyor. Aydınlatmalı dış çerçeveye sahip orta konsol, iç ambiyansa göre kişiselleştirilebiliyor. Alt kısımdaki entegre bölmeler, yolcuların kullanımını kolaylaştıran telefon şarjı gibi son derece işlevsel içerik özellikleri barındırıyor.

KOLTUKLAR

Yeni Clio'nun koltukları üst segment özelliklerine sahip. Daha geniş ve yolcuyu kavrayan koltuklar, seyahat edenlerin oturma pozisyonunu destekliyor. Koltukların yarı yumuşak kaplamalarının boşluklu yapısı, arkadaki yolcular için diz mesafesini önemli ölçüde artırırken, virgül şeklindeki daha ince koltuk başları ise sürücünün arkayı görmesini kolaylaştırıyor. Gösterge panelinde olduğu gibi, malzeme seçimine gösterilen özen fark ediliyor. Koltuklar da iç mekandaki yüksek kalite algısına atkıda bulunuyor. Ayrıca kumandalara erişimin kolaylaştırılması da koltuklardaki ergonomi ve kullanım kolaylığına destek oluyor.

KAPI PANELLERİ

Yeni Clio, bu alanda da segmentinde benzersiz malzemeler ile sunuluyor. Kaplamalı ve geniş giydirmeli kapı panelleri, aynı kol dayamalar gibi farklı iç ortam tasarımlarına göre düzenlenebiliyor. Kapı kaplamaları da yine aydınlık ve yumuşak bir tarza sahip.

KİŞİSELLEŞTİRME

Orta konsol, kapı panelleri, direksiyon ve kol dayama gibi ayrıntılar için sunulan kişiselleştirme paketleri ile herkes Yeni Clio'sunu kendi yaratabiliyor. Gösterge paneli üzerindeki havalandırma çizgisine ait inovatif renk kişiselleştirme tercihi ile sunulan 8 ambiyans seçeneği sayesinde iç mekan, tamamen kişisel tercihe göre düzenlenebiliyor. Ortam aydınlatma için ise 8 renk seçeneği sunuluyor.