Yeni Skoda Octavia neye benzeyecek?

Octavia'nın ilk izlerini gösteren çizimleri paylaşan Skoda, yeni nesil model ile birlikte daha duygusal bir tasarıma imza atacak. Ayrıca bir kez daha geniş iç hacmiyle sınıfındaki farkını ortaya koyacak.

Skoda Octavia, tasarım çizimlerinin de gösterdiği üzere akıcı çizgilerini, coupe tarzı tavanla ile buluşturacak. Sportif hatlara sahip ön kısım, büyük jantlar ve kristal detaylarla kombine ediliyor. Skoda tarihinde ilk olarak 60 yıl önce tanıtılan Octavia modeli, bugüne kadar 6.5 milyon adedin üzerinde satış rakamı elde ederek, otomotiv dünyasının en önemli modellerinden biri olmaya devam ediyor.