Yeni Superb Türkiye turunda…

Kocaeli Yetkili Satıcısı Keleşler Otomotiv'de başlayan etkinlikler, Balıkesir Yağcı Otomotiv, Ankara'da And ve Efe Otomotiv, Mersin Bölgesinde Kavi Otomotiv, Adana Aykan Otomotiv, Denizli Turkuaz Otomotiv, İzmir Vosmer Bornova, Bursa Bölgesinde ise Sertepe ve Neskar Otomotiv'de gerçekleşti.

HER NOKTADA MÜŞTERİLERİMİZİN YANINDA OLMAK İSTİYORUZ

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, müşterilerine en yakın noktadan hizmet vermeyi amaçladıklarını belirterek “Markamızın amiral gemisi olarak konumlandırdığımız Superb, yenilenen tasarımı ve sahip olduğu üstün teknolojik donanımları ile bu unvanı hak ettiğini gösteriyor. 2003 yılından bu yana Türkiye'de satışa sunulan Superb modelimiz, kısa zamanda ailelerin yanı sıra kamu ve filo pazarında da kendini kabul ettirdi. Biz de Türkiye genelindeki müşterilerimizi yenilenen Superb ile buluşturarak daha yakından tanımalarını istedik. 8 ilde 10 yetkili satıcımızda düzenlediğimiz etkinliklerde yaklaşık 2 bin potansiyel müşterimiz ile buluştuk. Satış danışmanı arkadaşlarımız araçla ilgili detaylı bilgi aktarırken, test sürüşü ile yenilenen Superb'in performans, yol konforu ve sahip olduğu teknolojileri de yakından deneyimleme fırsatı buldular” dedi.

Skoda, yenilenen Superb ile birlikte Türkiye'de üç motor seçeneği sunuyor. Benzinli motor seçeneği olarak 150 HP güç üreten 1.5 TSI tercih edilebiliyor. Bu motor manuel veya 7 ileri DSG şanzımanla eşleştirilebiliyor. Superb'in dizel motor seçenekleri arasında ise 120 HP'lik 1.6 TDI ve 190 HP'lik 2.0 TDI üniteler yer alıyor. Her iki motor seçeneği de 7 ileri çift kavramalı DSG otomatik şanzımanla sunulurken, 2.0 litre TDI motorda 4×4 sürüş özelliği bulunuyor.