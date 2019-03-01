Yeni Supra kapış kapış…

Şimdiden uzun bir bekleme süresinin oluştuğu Supra'nın 5'inci nesli “GR Supra” adıyla üretiliyor. Toyota GR Supra, saf sürüş heyecanını çift salyangozlu turbo beslemeye sahip 3.0 litrelik altı silindirli motorundan alıyor ve 340 HP'lik güç üretiyor.

Supra'nın efsanevi geçmişinin ve ünlü A şasi kodunun altını çizmek için özel bir Toyota GR Supra A90 Edition da üretilecek. Fırtına Grisi mat boya ile gelecek A90 Edition, mat siyah jantlar ve kırmızı deri kaplamaların olduğu bir kokpite sahip olacak. Toyota GR Supra A90 Edition model, ön sipariş veren Avrupa'daki ilk 90 müşteriye özel olarak sunulacak.

Bununla birlikte Supra ismine olan ilgiyi taçlandırmak üzerine, Avrupa'daki ilk 900 Toyota GR Supra modeli sahibi, özel imkanlardan yararlanacak. Supra'nın 900 üyesi olacak bu kullanıcılar, parayla satın alınamayacak özel bir program içerisine dahil edilecek.