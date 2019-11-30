Yeni Suzuki Vitara kaç para?

Suzuki'nin geçtiğimiz yıl 30. yılını kutlayan efsane SUV modeli Vitara, yenilenen versiyonuyla Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni Vitara; güncellenen tasarımı, 140 HP'lik Boosterjet turbo motoru, 6 ileri tam otomatik şanzımanı, ALLGRIP 4WD dört tekerlekten çekiş sistemi, ileri güvenlik teknolojileriyle segmentindeki rakiplerini korkutmayı başarıyor.

DIŞ TASARIM

Otomobile önden baktığınızda yeni motor ızgarası ve krom çizgiler hemen dikkatinizi çekiyor. Tamponda yer alan sis farları ve çevresindeki dokunuşlarında yeni modelle geldiğini belirtmekte fayda var. Otomobilin yanına geçtiğinizde ise sade tasarım kafanızın karışmasına sebep vermiyor. Ancak otomobilin yeni 17 inç boyutundaki jantları farklı olduğunu hemen gösteriyor.

Vitara’nın arkasına göz attığınızda ise led teknolojisine kavuşan stoplar ve tampondaki ufak dokunuşları hemen fark ediyorsunuz.

İÇ TASARIM

Yeni Vitara’nın içine göz attığınızda ise karşınıza ilkk etapta gösterge tablosunun içerisinde bulunan yeni 4.2 inçlik LCD sürüş bilgi ekranı bulunuyor. OTomobilin AllGrip sistemini artık bu ekran üzerinden de kolayca takip edebiliyorsunuz. Konsolun tam ortasında yer alan 10.1 inç boyutundaki multimedya ekranı ise araç içinde ihtiyaç duyduğunuz her şeyi size sunuyor.

Hız sabitleme sisteminin entegre edildiği direksiyon simidi konfor artıran diğer bir yenilik olarak dikkat çekiyor. Adaptif Hız Sabitleme sistemi (ACC), Geri Görüş Kamerası, Ön ve Arka Park Sensörleri ve Arka Çapraz Trafik Uyarısı, 7 adet hava yastığı ve Elektronik Dengeleme Programı ESP ise yeni Vitara'da sürüş konforu ve araç hakimiyetini sağlayan unsurlar arasında yer alıyor.

Yeni saat tasarımı, gösterge panelinin üzerindeki yumuşak dolgu malzemesi, konsoldaki daha parlak metal detaylar, geometrik çizgili süet koltuk döşemeleri kalite algısını artırarak daha modern ve sportif bir görünümü beraberinde getiriyor. Ayrıca geniş bagaj açıklığı, yolcu koltukları katlandığında 710 litreye ulaşan yükleme hacmi, otomatik klima, panoramik sunroof ve ön orta kol dayaması konfor artıcı diğer özellikler arasında yer alıyor.

MOTOR VE ŞANZIMAN

Yeni Vitara’nın kalbine baktığınızda ise 1.4 litrelik 140 hp güç üreten turbo motorla karşılaşıyorsunuz. Bu motor gücünü dört tekerleğe birden 6 ileri tam otomatik şanzımanla iletiyor. Suzuki Vitara'nın direksiyon simidinin arkasına monte edilen vites değiştirme kulakçıkları ise, otomatik şanzıman konforunu bir üst seviyeye taşıyarak düz şanzımanda olduğu gibi keyifli ve sportif bir hale getiriyor.

GÜVENLİK

Otomobilin güvenlik sistemleri de yenilikten nasibini almış. Yeni Vitara’nın yeni güvenlik sistemleri arasında en öne çıkanlar ise Radar Fren Desteği (RBS), yenilenen Vitara'da yerini monoküler kamera ve lazer radar (MFL) ile çalışan Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi'ne (DSBS) sistemi. Bu sistem sayesinde otomobil gittiği güzergah üzerindeki araçları ve yayaları algılıyor.

Yeni Vitara’da Suzuki’de ilk kez kullanılan kör nokta asistanı yer alıyor. Arka kısımdaki iki yan radar sensörünü kullanan Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA); geri viteste 8 km/s hıza kadar olan sürüşlerde veya park yerlerinden geri çıkışlarda yaklaşan bir araç karşısında, sürücüyü gösterge paneli üzerinden görsel ve sesli olarak uyarıyor.

Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) de, sürücü tarafından ayarlanan hızı maksimum hız sınırı olarak kabul ediyor ve sürücüye takip mesafesi desteği sağlıyor.