Yeni Toyota C-HR kaç para?

İlk kez 2016'da tanıtılan Toyota C-HR, sportif görünümü ve markadan beklenmeyecek kadar dinamik sürüşüyle dikkatleri ilk andan itibaren üzerine çekmişti. Böylece Toyota C-HR, ilk günden bu yana C-SUV segmentinde güçlü bir etki bıraktı.

İlk yılında Avrupa'da 120 bin adetlik satış elde eden C-HR, kısa zamanda segmentinde yüzde 10'luk bir pazar payı yakaladı. Avrupa'da başarısına devam eden Toyota C-HR, şu ana kadar 400 binin üzerinde bir satış elde etmiş durumda. Toyota C-HR Türkiye'de ise 2016 yılının kasım ayından bu yana 13647 adetlik satışa ulaştı.

YENİLENME KAPSAMINDA DAHA TEKNOLOJİK OLDU

Toyota C-HR, gelişmiş sürüş dinamiklerine ek olarak daha teknolojik donanımlara, ferah iç mekana ve daha premium dış tasarıma sahip olmuş. Aracın ön ve arka tasarımında yapılan hassas dokunuşların en önemlileri ön farlar ve arka ışıklandırma grubuna gelişmiş Premium LED'lerin eklenmesi.

Yeniden tasarlanan gündüz yanan farlar ve sinyal lambaları farların üst tarafına konumlandırılarak modelin sportif görünümüne katkı sağlamış. Ayrıca Premium LED sinyal lambası özelliği de farlardaki yerini almış. Ön sis farları ise tamponun dış tarafına yerleştirilmiş ve aracın hava girişleri daha fazla genişletilmiş.

Arka LED stop lambaları arasına eklenen lake siyah spoyler ile tek parça gibi görünen bu tasarım, Toyota C-HR’ın daha kaslı bir görünüme sahip olmasına katkı sağladı. Ayrıca yeni sıralı LED sinyal lambası arka stop lambalarına eklendi.

Yeni jant tasarımlarına ve Buzul Metalik Gri, Egzotik Kırmızı ve Turuncu Metalik renkleri olmak üzere üç farklı yeni gövde rengine sahip olan yenilenen Toyota C-HR, ayrıca kişiselleştirme seçeneği olarak sunulan siyah tavan opsiyonuyla iki renkli dış tasarım da sunuyor.

İÇ MEKAN DA TEKNOLOJİK YENİLENMEDEN NASİBİNİ ALMIŞ

Toyota C-HR'ın kabini görsel ve dokunsal olarak daha kaliteli bir hale getirilmiş. Aslında merakla beklenen en önemli değişim aracın multimedya sisteminde olmuş. Bu yeni sistemle birlikte Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı sistemleri) da kullanıldı. Böylece aracın multimedya sistemine birçok akıllı telefon modeli ile kolayca bağlantı kurulabiliyor.

Toyota C-HR, aynı zamanda araç içi eğlence sistemlerinde en yüksek kaliteyi tercih eden müşterilere de hitap ediyor. Kullanıcılar 8 kanallı, 800-Watt stereo amfi ve dokuz hoparlöre sahip konser kalitesinde JBL Premium Ses Sistemini de tercih edebiliyorlar.

İKİ MOTOR SEÇENEĞİYLE SATIŞA SUNULDU

Toyota C-HR'ın motor seçenekleri arasında verimliliğiyle büyük bir beğeni toplayan 122 HP'lik 1.8 lt hibrit motor ve 116 HP'lik 1.2 lt turbo motor yer alacak. 1.2 litrelik turbo motor, altı ileri manuel vites veya CVT otomatik şanzımanla ile de eşleştirilebiliyor. Hibrit versiyonda ise elektronik kontrollü sürekli değişken şanzıman (e-CVT) kullanılıyor.

Yenilenen Toyota C-HR, yüksek gövde sertliğine ve alçak ağırlık merkezine sahip GA-C platformuyla birlikte her yol koşulunda dinamik bir sürüş sunuyor. Buna ek olarak, yapılan güncellemelerle birlikte kabin gürültüsü daha da azaltıldı.