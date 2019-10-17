Yeni Toyota Yaris ne zaman Türkiye’ye gelecek?

Yeni Yaris markanın global platformu olan TNGA’nın üzerine inşa edilmiş. Yeni otomobili ilk defa gördüğünüzde eski versiyona göre daha yuvarlak olan hatlarıyla karşılaşıyorsunuz. Geniş motor ve tampon ızgarası siyah renkte ve bu otomobili ağzı açık bir Japon balığına benzetmenize sebep oluyor.

Aracın yanına geçtiğinizde ise şişkin olan çamurlukları ve siyah renkli tavanı otomobili farklılaştırıyor.

Yaris’in arkasına göz attığınızda ise burayı domine eden stoplar hemen göze çarpıyor.

Otomobilin içine göz attığınızda ise yepyeni bir mekan size merhaba diyor. Üç kollu spor direksiyon, sonradan eklenmiş gibi duran yeni multimedya ekranı ve dijital göstergeler bunların en belirginleri.

Ayrıca otomobilin multimedya sisteminin Apple CarPlay desteklediğini de görsellerden görebiliyorsunuz.

Yaris, 500 binden fazlası hibrit olmak üzere bugüne kadar Avrupa'da 4 milyonun üzerinde satış elde etti. Yaris 2000 yılından bu yana Türkiye'de de yaklaşık 3 bin adedi hibrit olmak üzere toplamda 63 bin adedin üzerinde satışa ulaştı.

Yeni jenerasyon Yaris, TNGA GA-B platformuyla birlikte artırılmış dinamik performansı, geliştirilmiş sürüş kalitesi, yol tutuşu, güvenliği ve dikkat çekici tasarımıyla da öne çıkıyor. Yeni Yaris, Toyota'nın Fransa'daki fabrikasına yaptığı 300 milyon euroluk yatırımla birlikte Avrupa'da üretilmeye devam edecek.

Otomobil 1.5 litrelik Dynamic Force 3 silindirli hibirt üniteye sahip. Bu yeni motor teknolojisi sayesinde otomobil yüzde 40 daha az termal etki yaratıyor ve yakıt ekonomisini de yüzde 20 düşürmüş durumda. Bu motorun haricinde ise Yaris 1 litrelik 3 silindirli başka bir ünite de kullanıcısına sunacak. Ayrıca 1.5 litrelik üniteyi hibrit olmadan da alabileceksiniz. Yeni hibrit ünitesinin pilleri yüzde 27 oranında eski parçalara göre hafif.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, “Toyota'nın inovatif teknolojisinin tüm özelliklerini bünyesinde toplayan yeni Yaris, alışılan Toyota kalitesini bir kez daha gözler önüne seriyor. B segmentinin ilk hibrit otomobili olan Yaris Hybrid de, performans ve emisyon değerleriyle daha da mükemmel bir çizgiyi yakalıyor. Yeni Yaris Hybrid'deki hibrit sistem ile şehiriçi sürüşlerde yüzde 80'e kadar 0 emisyon ile yol alınabiliyor. Avrupa'da ve Türkiye'de rekabetin üst düzeyde olduğu B segmentine Yeni Yaris ile farklı bir boyut getireceğiz. Avrupa ve Türkiye'deki mevcut 4 milyon Yaris kullanıcısını yeniden heyecanlandıracak bir model ile pazarda yerimizi alacağız. Sıra dışı çekici tasarımıyla Yeni Yaris, 30'lu yaşlarında özgür ruhlu müşterileri hedefliyor. Daha dinamik ve daha keyifli sürüş deneyimi sunuyor. Özellikle şehir yollarında çevik ve hassas performansı ile güven verici bir sürüş sağlarken, uzun yolda da ideal bir otomobil olarak öne çıkıyor. Yeni Yaris ve Yaris Hybrid Türk halkının çok seveceği bir otomobil olacaktır.” dedi.