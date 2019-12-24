Yeni Transporter Panel Van kaç para?

Yeni Transporter Panel Van, yeni özellikleriyle ilk tanıtıldığı günden beridir dikkat çekiyor. Tamamen yenilenen ön konsolu ise son derece kullanışlı. Yeni Transporter Panel Van size akıllı telefonunuzu, evraklarınızı ve sık kullandığınız diğer cihazlarınızı rahatlıkla saklayabileceğiniz bol miktarda alan sunuyor.

Yeni Transporter Panel Van kolay yükleme ve yük sabitleme seçenekleri sunuyor. 2 farklı araç uzunluğu ve 2 farklı tavan yüksekliği sunan Yeni Transporter Panel Van'da kayar kapı 1.017 mm genişliğinde açılabiliyor. Standart olarak sunulan yük bölümü LED aydınlatmaları sayesinde yükleme ve indirme sırasında çok net ve parlak bir görüş alanı sunuyor. Geniş iç hacmi ve her işin üstesinden gelebilecek taşıma kapasitesiyle size her türlü kolaylığı sağlıyor.

YENİ MOTORLARLA GELDİ!

Yeni Transporter Panel Van, 2.0 litre turbo dizel motor seçeneği ile satın alınabiliyor. Türkiye pazarına iki farklı motor gücü seviyesinde, 110 PS'te düz vites ve 150 PS'te hem düz hem otomatik vites seçenekleri ile sunuluyor.

7 ileri DSG otomatik vites teknolojisi, v,tes geçişlerini milisaniyeler içinde tamamlayarak sürüş konforunu üst seviyelere taşıyor. DSG teknolojisi sayesinde otomatik vitesin rahatlığı ve manuel şanzımanın ataklık ve düşük tüketim avantajları bir araya geliyor.

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DÖRT TEKERLEKTEN ÇEKİŞ SİSTEMİ 4MOTION

Yeni Transporter, sınıfında tüm ürün gamında dört tekerlekten çekiş özelliği sunabilen tek model olma ayrıcalığını taşıyor. 4Motion sistemi, zorlu arazi koşullarında bile maksimum çekiş ve güvenli sürüş sağlıyor. Arka aksa entegre edilen 4Motion sistemi ön ve arka aks arasında gücü en doğru şekilde aktararak aracın daha güvenli ve performanslı olmasını sağlıyor.

Yeni Transporter Panel Van'a 139.000 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.