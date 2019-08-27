Yeni vergilerden en çok BMW ve Mercedes etkilenecek!

Ticaret savaşlarında ilk hamle Çin’den geldi ve Çin önce ABD’den tarım ürünü almayı durdurdu sonrasında ise ham petrol, küçük uçaklar ve otomobillere ek gümrük vergisi getirdi. Bu ek vergilerin sonucu ise yaklaşık 75 milyar dolar ediyor!

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'den ithal 5 bin 78 kalem üründen %5 ile %10 arasında ek gümrük vergisi alınacağı belirtildi. Gümrük vergilerinden bir kısmı 1 Eylül, bir kısmı 15 Aralık'tan itibaren devreye girecek.

Çin’in bu hamlesinden sonra Trump, ABD’nin Çin yüzünden her yıl yüz milyarlarca dolar kayıp yaşadığını ve bunun bir sonunun olmadığını twitter hesabından yazdı. Sonrasında ise Trump, “1 Ekim'den başlamak üzere Çin'den gelen ve şu anda yüzde 25 gümrük vergisi uygulanan 250 milyar dolarlık ürüne yüzde 30 oranında vergi uygulamaya başlayacağız. Ayrıca halihazırda yüzde 10 vergi uygulanan 300 milyar dolar değerindeki Çin ürünü de 1 Eylül itibariyle yüzde 15 oranında vergilendirilmeye başlanacak. Bu konuya ilginiz için teşekkür ederim.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu detayları verdikten sonra dünyanın en büyük otomotiv pazarları olan ABD ve Çin’in bu durumdan nasıl etkileneceğini konuşalım.

Aslına bakarsanız Avrupalı üreticiler bu pazarlardan daha fazla kâr elde etmek için bu lokasyonlara birden fazla üretim tesisi kurup iki ülke arasında ticaret yapma yolunu yıllar öncesinde seçmişlerdi. Çin’in yeni yayınladığı vergi ücretine göre ABD’den ithal edilen araçlara yüzde 25’lik verginin 15 Aralık tarihinde devam edeceği yönünde. Pekin daha öncesinde iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinin devam etmesi için ABD’den ithal edilen hafif araçlara uygulanan yüzde 25 vergiden vaz geçmişti.

“Bu ticaret savaşındaki en savunmasız markalar ise Ford, Tesla, Daimler ve BMW”

BMW ve Daimler markaları Çin’e ABD’den ithal edilen en büyük hacimde otomobil modellerine sahipler. Yani bu vergi savaşından etkilenecek iki büyük marka onlar. Bu markaların ABD'den Çin'e ithal edilen modelleri hakkında örnek vermem gerekirse, BMW X5'ten geçen yıl 45 bin adet civarında otomobil ithal edilmiş. Mercedes'te ise zirvede 40 bin adetin az üzerinde olmak koşuluyla GLE bulunuyor.

Her iki markanın da ABD'de yer alan üretim tesislerinde sadece SUV modelleri üretiliyor. Çünkü ABD pazarında en çok bu modeller tercih ediliyor.

Çin’den ABD’ye 2018 yılında ithal edilen otomobil sayısı ise 190 bin 118 adet. Bu adetin yüzde 35 daha azı da 2017 yılındaki ithal edilme miktarı anlamına geliyor. Bu bilginin kaynağı ise Sinomach Auto.

Bu ticari anlaşmazlıklar göz önünde bulundurulduğunda Avrupalı markaların üretim tesisleri için Çin ya da ABD’nin yerine bu iki lokasyona yakın farklı bir yer tercih etmeleri gerekiyor. Ancak bir anda tüm operasyonun değiştirilmesi pek beklenilen bir durum değil. Dev otomotiv üreticileri ise iki ülke arasındaki bu soruna çözüm bulunmasını bekliyor. Konuyla alakalı yeni ve farklı bir yol üreten bir marka henüz yok.

“Neden Çin ve ABD arasında yaşanan ticaret savaşından en çok Mercedes ve BMW etkileniyor?”

LMC Automotive’e göre iki Alman otomotiv devi birlikte Çin’e ABD’den ithal edilen toplam 230 bin 115 aracın yüzde 57’sini oluşturuyor. Bu sırayı Ford yüzde 20 ile izlerken Tesla yüzde 7 ile takip ediyor. Tesla’nın Şangay’da yer alan fabrikası ise henüz çalışmaya başlamadı ancak Ford’tan daha fazla ithalat yaptıkları da göze çarpıyor.

Çin otomotiv pazarında satılan araçların yüzde 3’ü Amerika’dan ithal ediliyor. X3, X5, X6 modelleri toplam olarak Çin’e ihraç edilen crossover/SUV modellerin yüzde 12’sini oluşturuyor. (LMC AUtomotive 2018)

Ford tarafından yapılan açıklamada ise “ABD ve Çin’in bu konu üzerinde kısa zamanda bir çözüm üretmelerini diliyoruz. Bu iki önemli ekonominin dengeli ve adil ticareti ilerletmek için birlikte çalışması şart” denildi. Haricinde bir marka ise açıklama ve yorum yapmak istemedi.