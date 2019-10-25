Yeni Volkswagen Golf ne zaman Türkiye’ye gelecek?

2018 yılının Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılması planlanan otomobil o dönem ki koşullar yüzünden gerçekleştirilememişti. Markanın dünya çapında yaşadığı dizel motor sorunu motorsporlarından, yeni üretilecek olan modellere kadar Volkswagen’i en temel noktalarından etkilemişti.

Günümüze geldiğimizde ise modelin 45 yaşında olduğunu fark ediyoruz. 45 sene bir model için gerçekten dile kolay. Bu süre markanın özellikle model konusunda ne kadar istikrarlı olduğunu ve bu istikrarın ne tarz başarıları peşinden getirdiğini görüyorsunuz.

Volkswagen kompakt sınıfta yer alan bu modelinden dünya genelinde toplam 35 milyon kişiye ulaşmış, dünyanın en çok satılan otomobil modelleri arasına girmiş.

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Her şeyi bir kenara bırakıp 8. jenerasyona göz attığımızda otomobilin alışılmış olan tasarım çizgisinden özellikle ön ve arka kısmıyla ayrıldığını fark ediyorsunuz.

Önden araca baktığınızda yenilenen farlar, motor ızgarası, tampon yani aracın önden tüm duruşu tamamen değişmiş. Farların daha aşağıya konumlandırılmış olması otomobile hem daha agresif bir görünüm katmış hem de rüzgara olan direncini azaltmış. Yeni Golf’ün sürtünme katsayısı 0,275 Cd olarak belirtilmiş.

Aracın arkasına göz attığınızda ise bir önceki jenerasyondan miras kalan çift parçalı stoplar daha da küçülerek yerlerini korumuşlar.

Otomobilin yanına geçtiğinizde ise 6. ve 7. jenerasyonun temiz ve sade tasarımı 8. jenerasyonda da hayatına devam etmiş.

Yeni Golf’ün boyutlarına baktığımızda ise otomobil 4284 mm uzunluğunda, 1789 mm genişliğinde ve 1456 mm yüksekliğinde olduğunu görüyoruz. Bu rakamlar bir önceki jenerasyona göre 26 mm daha uzun, 36 mm daha alçak olarak tasarlanmış. Yeni otomobilin aks mesafesi ise 2636 mm iken 7. jenerasyonun 2620 mm imiş.

Yeni Golf’ün iç mekanının görsellerine baktığınızda ise tamamen yenilenen ve alıştığımız Volkswagen tasarımına sahip olan kokpitten uzaklaşılmış.

Komple dijital olan gösterge paneli, makyajlı Passat’ta da kullanılan üç kollu direksiyon, konsolun ortasına konumlandırılan daha büyük ve gösterge tablosuyla birleşik olan multimedya ekranı, Porsche 911’in vites kolunu andıran ve tıraş makinesi gibi görünen vites kolu, son olarak BMW yeni 1 ve yeni 3 Serisi modellerinde kullanılan gibi daha dijital ve kompakt olan klima kontrol ünitesi ilk bakışta dikkatinizi çekiyor.

Yeni Golf’ün motor seçenekleri arasında 5 hibrit motorlu seçenek sunuluyor. 48V elektrik teknolojisine sahip olan bu hibrit motorlar lityum-iyon bataryalara ve en son teknolojide üretilen TSI motorlara sahip. eTSI diye geçen hibrit üniteler 110, 130 ve 150 beygir güç üretebilecek.

Bu üç hibrit motorlu versiyona ek olarak 2 adet plug-in hibrit yani kablo ile şarj edilen motorlu versiyon var. Bu versiyonlar ise sportif olan GTE modellerini oluşturuyor. GTE versiyon Golfler 204 ve 245 beygir güç üreten iki seçenekte olacak. GTE versiyonlu otomobiller elektrik motoruyla 60 km mesafe gidebilecek.

VW mühendisleri yeni Golf’ün yeni motorlarıyla eski motorlara göre yüzde 17 daha ekonomik olmayı başarmışlar. Golf TSI, TDI ve TGI olmak üzere 3 farklı yakıt alternatifine sahip olacak. Golf’ün 2 adet 4 silindirli benzinli motoru 90 ve 110 beygir güç üretecek. 4 silindirli 2 adet dizel motor seçeneği ise 115 ve 150 beygir güce sahip olacak. LPG’li versiyon olan TGI motorlu model ise TSI motorla kombine edilecek ve 130 beygir güç üretecek.

Volkswagen TDI motorlarında yeni nesil çevrenin daha az kirlenmesine sebep olan SCR katalitik konvertörünü kullanıyor. Bu sayede egzoz gazından çıkan azot oksidi yüzde 80 azaltmayı hedefliyor.

Otomobil ülkemizde 2020 yılının yarısından sonra gelecek. Türkiye pazarı için önemli bir Volkswagen modeli olan Golf’ün hangi motor seçenekleriyle geleceği ise belli değil.