Yeni Volkswagen Transporter ne zaman Türkiye’de?

Volkswagen’in efsane modellerinden biri olan Transporter, ilk defa 1949 yılında yollara çıkmıştı.

O günden bu yana Transporter’dan dünya genelinde 20 milyon adetten fazla satıldı.

Yeni araç ise sahip olduğu yeniliklerle dikkatleri üzerine çekiyor. Bugünkü tarihten çok önce olmasa da eski jenerasyon ticari araçların çoğu, binek araçlardaki güvenlik ve sürüş teknolojilerini sunmazdı. Günümüze geldiğinizde ise ticari araçların, binek araçlardan özellikle teknoloji ve güvenlik konusunda bir eksiği kalmadı.

Gelelim asıl konumuz olan yeni Transporter’a. Tam da yeni dememekte fayda var, aslında bu otomobil 6.1 koduyla gelen makjaylı bir model. T6: 6. nesil Transporter anlamına geliyor. 6.1 ise 6. nesilin 1. versiyonu demek oluyor.

Yeni Transporter ile karşılaştığınızda markanın imza niteliğinde olan Arteon, T-Roc gibi modellerden tanıdık yüz hatları karşınıza çıkıyor.

Önden araca baktığınızda farların arasından başlayan motor ızgarası tamponun yarısına kadar geliyor.

Aracın yan kısmında ise ön farların çamurluğa uzayan detayları yer alıyor.

Transporter T6.1’in arkasına geçtiğinizde ise koyu renkli ve led teknolojili stoplar size merhaba diyor.

Makyajlı Transporter’ın içine geçtiğinizde ise yepyeni bir dünya karşınıza çıkıyor.

Markanın B segmenti otomobili olan Polo’dan hatırlayacağınız ön konsol ve dokunmatik multimedya ekranı ilk etapta size göz kırpıyor.

Üç kollu ve oldukça fonksiyonel olan direksiyon ise göze çarpan ikinci detay oluyor.

Amsterdam’da kullanma fırsatı bulduğum Transporter’ın gösterge tablosu da tamamen dijitaldi. Özellikle iç mekandaki bu detaylarla Volkswagen ticari araçtaki çıtayı oldukça yukarı taşımış durumda…

Gelelim T6.1’in teknolojik yeniliklerine. MQB platformu üzerine inşa edilen araçta yeni olarak birden fazla konfor ve güvenlik donanımı bulunuyor.

Yeni Transporter’la ilk kez sunulan elektromekanik servo direksiyon, iki büyük avantajı da beraberinde getiriyor: hidrolik sistemin aksine yeni direksiyon sistemi, yüksek hızlarda güvenliği, düşük hızlarda da konforu artırıyor.

Direksiyonun elektromekanik olarak kontrol edilebilirliği birçok yeni sürücü destek sistemine erişim imkanı tanıyor. Yeni sürücü destek sistemleri arasında opsiyonel olarak sunulan; şeritten çıkma durumunda direksiyona müdahale ederek aracı şerit içinde tutmaya yardımcı olan Şerit Takip Asistanı, Yeni Transporter'ın otomatik olarak park alanına giriş çıkış yapmasını sağlayan Park Asistanı, römorkla geri gitmeye çalışan sürücülerin manevra yapmasını kolaylaştıran Römork Dengeleme Asistanı, sürücüye trafik işareti ve hız sınırlarını gösteren Trafik İşareti Tanıma gibi sistemler yer alıyor.

Yeni Transporter'da standart olarak sunulan ‘Yorgunluk Tespit Sistemi' sürüş hareketlerinde yorgunluk tespit ettiği anda sürücüyü yolculuğa ara verilmesi konusunda hem görsel hem de sesli olarak uyarıyor.

Bir başka güvenlik sistemi olan ‘İkincil çarpışma önleme asistanı' da standart olarak sunuluyor. Sistem, olası ikinci çarpışmayı önleme amacıyla ilk çarpışmadan sonra aracı frenliyor. İki bağımsız sensör sayesinde çarpışmanın derecesini algılıyor ve çarpışma yeterince kuvvetliyse aracı frenliyor ve hızını 10 km/s’ ye kadar düşürüyor. Frenleme esnasında sürücü aracın kontrolünü istediği zaman devralabiliyor.

Aracın motorlarında da yenilikler var. 2.0 litre turbo dizel enjeksiyonlu (TDI) motorlar Türkiye pazarına iki farklı motor gücü seviyesinde, 110 hp'de düz vites ve 150 hp'de hem düz hem otomatik vites seçenekleri ile sunulacak.

2019 yılının sonunda Türkiye'de

2019 yılının sonunda Türkiye pazarına sunulacak olan Yeni Transporter, ilk planda Panel Van, City Van ve Camlı Van modelleri ile satın alınabilecek. 2.0 litre TDI uzun şasi, manuel şanzımanlı, 110 hp ve 150 hp seçenekleriyle satışa sunulacak olan Panel Van modelinde, elektromekanik servo direksiyon, elektrik kontrollü klima ve hız limitleme özellikli hız sabitleyici yenilikleri yer alacak.

2.0 litre TDI 150 hp, manuel şanzımanlı standart şasi City Van ve Camlı Van modelleri, aynı zamanda uzun şaside otomatik şanzıman seçeneği ile de sunulacak. Bu yeni versiyonlarda da gövde rengi tamponlar, yan ayna, kapı kolları, krom ızgara, elektromekanik servo direksiyon, 6,5″ ekranlı Composition Colour radyo, hız limitleme özellikli hız sabitleyici ve elektrik kontrollü klima yenilikler arasında bulunuyor.

Yeni Caravelle de geliyor

Yeni Caravelle modeli Comfortline donanımıyla pazara sunulacak. 2.0 litre TDI 150 hp uzun şasi, düz ve otomatik şanzıman seçenekleriyle satın alınabilecek olan Yeni Caravelle'de, mevcut Caravelle'e göre, App Connect, 6,5″ ekranlı Composition Colour radyo, hız limitleme özellikli hız sabitleyici, her lastiğin basıncını ayrı ayrı denetleyen lastik basınç göstergesi gibi yenilikler bulunuyor.

2020 yılında pazara sunulacak olan Caravelle Highline modelinde, dijital gösterge paneli (Active info display) ve 9,2” ekranlı navigasyon sistemi özellikleri bulunacak.

“Yeni Transporter çıtayı yukarı taşıyacak”

Transporter'ın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birçok başarıya imza attığını söyleyen Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Senyücel, Amsterdam'da basın tanıtımı ve test sürüşleri gerçekleştirilen Yeni Transporter'ın temelinin, 2003 yılında beşinci neslin pazara sunulmasıyla atıldığını söyledi. Transporter'ın 2003 yılından bu yana Türkiye'de kendi segmentinde 156 bin adetlik satış rakamına ulaştığını belirten Senyücel ayrıca, 10 yıla yakın bir süredir B segmentindeki liderliğini sürdüren modelin, ilgili dönem içerisinde yaklaşık yüzde 43'lük pazar payına ulaşarak, sınıfında neredeyse satılan her 2 araçtan biri olma başarısını gösterdiğini dile getirdi.

Bugün yola çıkmaya hazırlanan model ile ilk üretilen T1 modeli arasında 70 yıllık bir süre olduğunu ve bu kadar uzun süre pazarda olma başarısına sahip bir başka ticari araç modeli olmadığını da söyleyen Senyücel, dijitalleşen ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre yenilenen Yeni Transporter'ın bu başarı çıtasını daha da yukarıya taşıyacağına inandığını belirtti.