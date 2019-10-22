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Yeni yıldızlar belli oldu!

Fiat ve Petlas sponsorluğunda Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 28 yaş altındaki yetenekli sürücüleri keşfetmek amacıyla hayata geçirilen TOSFED Yıldızını Arıyor projesinin üçüncü sezonunun son yarışları Kocaeli’de yapıldı.

Sozcu.com.tr
11:37 -
Haberler Otomotiv
Yeni yıldızlar belli oldu!

TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde 3 farklı formatta gerçekleştirilen yarışlarda 604 kişi arasından elemelerle belirlenen 10 erkek 3 kadın sürücü TOSFED Yıldızını Arıyor projesinin 2019 yılı birincisi olabilmek için Fiat Egea yarış otomobillerinin direksiyonunda ter döktü.

Erkekler 2019 yılının en iyisi Akın Can Kiper

Yıl içerisinde koşulan 4 yarışlık seri sonucunda topladıkları puanlarla, erkeklerde 2019 yılının en iyisi Akın Can Kiper olurken, Kadınlar klasmanında ise Halide Su Yüksel birinci sırada yer aldı. Ödüllünü TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı’ndan alan Kiper ve ödülünü TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy’dan alan Yüksel, aynı zamanda TOSFED desteğinde 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası yarışlarında Fiat Egea 1.4 T-Jet ile yarışma hakkı elde ettiler.

Kadınlar klasmanında Halide Su Yüksel

Fiat Kadın Kocaeli otomobil Türkiye
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