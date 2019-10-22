Yeni yıldızlar belli oldu!

TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde 3 farklı formatta gerçekleştirilen yarışlarda 604 kişi arasından elemelerle belirlenen 10 erkek 3 kadın sürücü TOSFED Yıldızını Arıyor projesinin 2019 yılı birincisi olabilmek için Fiat Egea yarış otomobillerinin direksiyonunda ter döktü.

Yıl içerisinde koşulan 4 yarışlık seri sonucunda topladıkları puanlarla, erkeklerde 2019 yılının en iyisi Akın Can Kiper olurken, Kadınlar klasmanında ise Halide Su Yüksel birinci sırada yer aldı. Ödüllünü TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı’ndan alan Kiper ve ödülünü TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy’dan alan Yüksel, aynı zamanda TOSFED desteğinde 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası yarışlarında Fiat Egea 1.4 T-Jet ile yarışma hakkı elde ettiler.