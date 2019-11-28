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Yerli oto 2022 yılında yollarda olabilir!

Türkiye Otomobil Girişimi Grubu CEO'su Gürcan Karakaş, katıldığı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD)'nin "Dijital Gelecek" temasıyla gerçekleştirilen Vizyoner Zirvesi'nde konuştu. Karakaş, "Yerli otomobilin banttan ineceği yıla dair 2022'in belirtildiğini ve bu sürenin kısa olduğuna dair bir yorum üzerine, 'Bu soruyu biz de kendimize sorduk. Dünyadaki kıyaslamalara baktığınızda bu süre zarfında bunu yapmak mümkün. Başkaları yapabiliyorsa biz de yapabiliriz.' diye konuştu.

Sozcu.com.tr
12:58 -
Haberler Otomotiv
Yerli oto 2022 yılında yollarda olabilir!

Zirve kapsamında düzenlenen Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye başlıklı panelde konuşan Karakaş, otomotiv sektörünün içinden geçtiği değişim sürecinden bahsederek, yakın zamanda araçlardaki tüm cihazların akıllı cihazlara dönüşüp birbiriyle iletişim halinde olacağını söyledi.

Sürücüsüz otomobillerle alakalı gelişimden bahseden Karakaş, 2035 yılında bugünkü klasik tarzda üretilen otomobillerin pazar payının yüzde 60’lara düşeceğini söyledi. Karakaş, yerli otomobil sürecinden bahsederek, bu süreçte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kendilerine çok ciddi destek verdiğini, savunma sanayisinde çok ileride olduklarını, bu projeleri yapanların otomobil de üretebileceğini aktardı.

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş

2022 YILINDA YOLLARDA OLABİLİRİZ!

TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, yerli otomobilin banttan ineceği yıla dair 2022’in belirtildiğini ve bu sürenin kısa olduğuna dair bir yorum üzerine, “Bu soruyu biz de kendimize sorduk. Dünyadaki kıyaslamalara baktığınızda bu süre zarfında bunu yapmak mümkün. Başkaları yapabiliyorsa biz de yapabiliriz.” diye konuştu.

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