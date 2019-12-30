Yerli oto tanıtımının gölgesinde kalanlar!

27 Aralık Cuma günü Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun ilk meyveleri olan C-SUV ve C Sedan elektrikli otomobiller tanıtıldı. Türkiye’nin yerli otomobili olan bu modeller tasarımından, teknolojisine, fabrikasından, teşviklerine kadar konuşuldu.

Tanıtım günü, TOGG’un Gebze’de yer alan Bilişim Vadisi’ndeki merkezinde grubun yöneticileri ve mühendisleriyle bir araya geldik. Ancak bu bir araya gelme protokol gününe katılan herkesi kapsayan bir durumdu. Karşılama ve kayıt masasından sonra geçilen salonda yerli otomobilin sahip olduğu teknolojileri anlatan 4 farklı bölüm vardı.

Tanıtım saatinden erken bir zamanda orada olduğum için bu dört bölümü de gezme fırsatı buldum. İlk bölümde nesnelerin internet bağlantısı başlığını konu alan bir bölüm bulunuyordu. Burası aslında yerli otomobilin bağlanılabilirlik konusunda neler yapabileceğini özetleyen bir alan. Evinizde internete bağlı olan tüm eşyalarınıza otomobil üzerindeki internet bağlantısı ve belirli menülerden erişip, aktif ya da deaktif edebileceksiniz. Bunları daha kolay yapmanız içinde otomobilin içindeki ekranları kullanabiliyorsunuz.

Bu bölümden ayrıldıktan sonraki durağım otomobilin platformunun ve bataryalarının yer aldığı alandı. Burada platformdan sorumlu mühendis arkadaşlarla konuşma fırsatı buldum. Otomobilin üzerinde bulunan elektrik motorlarının tamamen Türkiye’ye ait olmadığını ama üretim süresinde her bölümde Türk mühendislerin bulunduğunu açıkça belirttiler.

Aracın en önemli konusu olan platformunun da Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini ancak sergilenen platform üzerinde bazı değişiklikler olacağını da açıkça belirttiler. Kişilerle yapılan gizlilik sözleşmelerinden dolayı her ne kadar onları sıkıştırsam da bazı sorulara cevaplar alamadık. Bu cevapları belirli bir süre sonra TOGG’tan direkt olarak alabileceğiz.

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Otomobilin pilleri ise Zorlu’nun yaklaşık 3 yıl önce üzerinde çalışmaya başladığı yerli bir teknolojiye ve üretime sahip. Bu arada otomobilin tamamen yerli olması için zaman ihtiyaç var. Şu anda yüzde 19 ile 63 arasında olan yerlilik oranı yeni modellerle birlikte artacak. 3 sene sonra otomobilin yerlilik oranının hedefi yüzde 68.8 olarak belirtiliyor.

Platform ve bataryalarla alakalı bölümden ayrıldıktan sonra benim en çok dikkatimi çeken bölüme güvenlik sistemlerinin olduğu bölüme geldim. Burada yer alan “Holografik Asistan” özelliği herkesi başına toplayan bir teknolojiydi.

Holografik Asistan en düz anlatım biçimiyle head-up display yani baş üstü göstergesinin üç boyutlu versiyonu. Bu sistem henüz dünyada hiçbir marka tarafından kullanılmıyor. Sistem sayesinde şeritten ayrılma, tünel uzunlukları ve yükseklikleri gibi bilgileri ön cama yansıyan ve görüşünüzü engellemeyen bir sistemle öğrenebileceksiniz. Bu sistemin geliştirilmesiyle birlikte, multimedya ekranı üzerine yansıtılan Apple CarPlay ve Android Auto gibi sistemler ön cama yansıyabilecek!

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HOLOFGRAFİK ASİSTANI KİM GELİŞTİRDİ?

Akıllardaki en önemli sorulardan biri bu! Bu sorunun cevabını vermeden önce TOGG’un Türkiye’den kendine teknolojik ve mühendislik geliştirmeler yapan iş ortakları aradığını ve bulduğunu söylemekte fayda var.

Yerli otomobilin bence en önemli özelliği olan bu sistem bir ayağı Türkiye’de bir ayağı da Amerika’da olan CYVISION firması tarafından geliştirilmiş. Bu firma yerli bir teknoloji start-up’ı. Hatta projenin başında yer alan Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Profesörü Hakan Ürey ile sohbet etme fırsatı buldum. Ürey bu konu hakkında, “Biz aslında küçük bir start-up olarak hayatımıza devam eden teknoloji geliştiren bir firmaydık. TOGG ile birlikteliğimiz sayesinde ölçek anlamında dahada büyüdük. Hatta gelecek 3-4 yıl içerisinde bu teknolojiyi satacağımız iki otomotiv devi Alman firmayı açıklayacağız” dedi.

Güvenlik ve teknoloji bölümünden sonra ise son ziyaret edeceğim yer simülasyon bölümü oldu. Burada TOGG’un bünyesinde yer alan mühendislerle konuştuğumuzda sergiledikleri simülatörün yerli otomobili geliştirirken kullanılan bir makine olduklarını açıkladı. Bu sistem üzerinden yerli otomobilin her türlü yol şartında kullanıcıya nasıl tepkiler vereceğini rahatlıkla görebiliyorsunuz.

Simülatör tarafından alınan verilerle otomobilin platform esneme ve burulması, süspansiyon özellikleri ve lastik ebatları özel olarak hazırlanıyor. Yerli otomobil projesinde anlattıklarıma ek olarak bir de kadın çalışma grubu var. Şu anda TOGG bünyesinde yerli otomobil projesinde çalışan yüzde 25 kadın var. Gelecek yıllarda da bu oran yüzde 35’e çıkacakmış.

Tüm bu ayrıntıların ışığında yerli otomobil projesinde yer alan ve konuşma fırsatı bulduğum herkesin gözlerinde heyecan çok etkileyiciydi. Her vatandaşın olduğu gibi biz de bu otomobil bir aksilik olmadan seri üretime geçmesini ve satışa sunulmasını dört gözle bekliyoruz.